USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Pas plus tard que la semaine dernière, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 17 millions de cas et de 300 000 décès depuis le début de la pandémie.

Dans les gros titres:

►Dimanche, les premières expéditions du deuxième vaccin COVID-19 du pays ont été lancées depuis un centre de distribution de la région de Memphis. Les inoculations avec le vaccin développé par Moderna et les National Institutes of Health devraient commencer lundi, trois jours après que la Food and Drug Administration a autorisé leur déploiement d’urgence.

►L’Italie, la Belgique, l’Autriche et les Pays-Bas ont interdit les voyages depuis le Royaume-Uni pour empêcher la propagation d’une variante plus infectieuse du coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné des restrictions plus strictes et a abandonné un plan visant à assouplir les règles pour les vacances.

► Une impasse qui avait bloqué les pourparlers de relance semblait avoir été résolue dimanche alors que les législateurs se démenaient pour finaliser un accord de 900 milliards de dollars qui pourrait éviter la fermeture du gouvernement. Un compromis semble avoir été trouvé sur les efforts républicains pour réduire certains pouvoirs d’urgence de la Réserve fédérale, ont rapporté plusieurs médias.

► Le président élu Joe Biden et sa femme, Jill, seront vaccinés lundi, a annoncé le bureau de Biden. La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, recevront leurs doses la semaine suivante. Le vice-président Mike Pence et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ont reçu leurs premières doses vendredi.

► Les responsables de la santé américains disent avoir vu six cas de réaction allergique grave sur plus d’un quart de million de vaccins du premier vaccin COVID-19 autorisé.

► La course de chiens de traîneaux Iditarod Trail 2021 sera d’environ 140 miles plus courte que la normale en raison de complications liées à la pandémie de coronavirus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 17,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 316000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 76 millions de cas et près de 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Nouvelle souche de virus préoccupante, mais les vaccins devraient toujours être efficaces

Une nouvelle variante du coronavirus qui a entraîné des restrictions plus strictes en Angleterre pose un danger en raison de son niveau accru de transmissibilité, mais elle ne semble pas immunisée contre les vaccins.

« Nous devons être vigilants, pas inquiets », a déclaré Ogbonnaya Omenka, professeur associé à l’Université Butler, parmi les experts en santé publique qui ont noté que les fabricants de vaccins tiennent compte des mutations virales lors du développement de leurs produits.

Vivek Murthy, candidat du président élu Joe Biden au poste de chirurgien général, a déclaré que les Américains ne devraient pas perdre confiance dans les nouveaux vaccins COVID-19 simplement parce que le virus a muté.

– John Bacon

Les vaccins contre le coronavirus Moderna sont en route

Les livraisons de vaccin contre le coronavirus Moderna devraient commencer à arriver dans tout le pays lundi, trois jours seulement après avoir été autorisée par la Food and Drug Administration. Les premières expéditions du deuxième vaccin COVID-19 autorisé aux États-Unis ont quitté dimanche un centre de distribution de la région de Memphis.

Le vaccin Pfizer a été approuvé le 11 décembre. Les premiers injections de Pfizer et Moderna sont presque toutes destinées aux travailleurs de la santé et aux résidents des foyers de soins de longue durée, selon les conseils du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation. Ce panel se réunit dimanche pour débattre de qui devrait recevoir les doses disponibles après que ces premiers injections aient été administrées. Le grand public devrait avoir accès aux clichés au printemps ou en été.

Alors que le vaccin se déploie, les immigrants sans papiers craignent les représailles

Après des années de politiques d’immigration isolationnistes et punitives de l’administration Trump, de nombreux immigrants – dont la santé physique et financière a, avec de nombreuses personnes de couleur, été affectée de manière disproportionnée par la pandémie – pourraient ne pas vouloir se faire vacciner. Le COVID-19 a été particulièrement impitoyable envers les Américains noirs, hispaniques et asiatiques pour des raisons telles que la pauvreté, les problèmes de santé préexistants et les emplois de première ligne. Ce groupe démographique comprend de nombreux immigrants; la grande majorité des sans-papiers sont originaires du Mexique et d’Amérique centrale. Beaucoup d’entre eux sont essentiels à l’agriculture et au conditionnement de la viande, et leur maladie et leur mort représentent à la fois une tragédie humaine et un coup dur économique.

«Le vaccin doit être entièrement disponible pour les Américains sans papiers, sinon, il nous mettra tous en danger», a déclaré Manuel Pastor, directeur de l’Institut de recherche sur l’équité de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, qui utilise des données et des analyses pour disséquer les questions d’équité. En savoir plus ici.

– Marco della Cava, Daniel Gonzalez et Rebecca Plevin, USA TODAY Network

La souche COVID-19 à évolution rapide au Royaume-Uni est accusée de nouvelles restrictions

Des millions de personnes doivent annuler leurs réunions de Noël et la plupart des magasins doivent fermer à Londres et dans une grande partie du sud de l’Angleterre, a déclaré samedi le Premier ministre britannique Boris Johnson en imposant un nouveau niveau plus strict de restrictions aux coronavirus dans la région pour lutter contre la propagation rapide des infections. .

En annonçant la catégorie la plus restrictive, Johnson a déclaré qu’une nouvelle variante rapide du coronavirus qui est plus de 70% plus transmissible que les souches existantes semble être à l’origine de la propagation rapide à Londres et dans le sud de l’Angleterre. Alors que Londres a relativement bien réussi à contrôler le virus tout au long de l’automne, la ville a maintenant les taux d’infection les plus élevés d’Angleterre. Les responsables ont déclaré que la nouvelle mutation représentait environ 60% des cas de la capitale.

« Il n’y a aucune preuve pour suggérer qu’il est plus mortel ou cause une maladie plus grave », a souligné le Premier ministre, ou que les vaccins seront moins efficaces contre lui.

Le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré que le Royaume-Uni avait alerté l’Organisation mondiale de la santé que la nouvelle variante identifiée cette semaine semblait accélérer la propagation du COVID-19. Les conseillers scientifiques du gouvernement sont arrivés à cette conclusion sur la base de chiffres de modélisation préliminaires, et ils continuent d’analyser les données disponibles, a-t-il déclaré.

Contribuer: The Associated Press