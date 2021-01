USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 350000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►La présence d’une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus a été confirmée pour la première fois dans l’État de New York, qui à un moment donné était l’épicentre de la pandémie au gouvernement américain Andrew Cuomo a déclaré que la variante, qui s’est propagée incontrôlée en Angleterre, a été identifié chez un homme dans la soixantaine qui travaille dans une bijouterie de Saratoga Springs. Cuomo a déclaré que l’homme n’avait pas voyagé récemment, soulignant la probabilité d’une propagation de la communauté.

►Alors que l’Angleterre entre dans une phase de la pandémie qui, selon Boris Johnson, serait la « plus difficile à ce jour », le Premier ministre britannique a annoncé lundi un nouveau verrouillage obligeant tous les résidents à rester chez eux, sauf pour des raisons autorisées. effet à minuit et inclura la fermeture de toutes les écoles et universités pour l’enseignement en personne jusqu’à la mi-février.

►Le déploiement des vaccins aux États-Unis est toujours en augmentation, et moins de 4,6 millions de personnes ont reçu une première dose alors que plus de 15,4 millions ont été distribuées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les responsables du New Jersey ont déclaré que seulement 25% des doses envoyées à l’État avaient été administrées, mais ils s’attendent à ce que le rythme s’accélère maintenant que les vacances sont terminées.

►Plus de 1,3 million de voyageurs sont passés par les aéroports du pays dimanche, un nouveau record de voyage en cas de pandémie, car de nombreux passagers sont rentrés chez eux de leurs destinations de vacances. Ces chiffres sont toujours en baisse par rapport à il y a un an, mais la saison des vacances a été plus forte que prévu malgré les avertissements des responsables de la santé publique.

►Les premiers Américains à avoir reçu le vaccin Pfizer contre le coronavirus à la mi-décembre, principalement des agents de santé, ont commencé à se faire vacciner avec une deuxième dose lundi.

►Les chiffres des coronavirus américains sont prévus pour décembre et ils sont effroyables. Les nouvelles infections ont bondi de plus de 40% par rapport à novembre – et novembre avait plus de deux fois plus de cas que n’importe quel mois précédent. Le bilan des morts en décembre a également établi un record. Plus de détails ci-dessous.

► L’engagement du président élu Joe Biden d’administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction est réalisable, déclare le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 353300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 85,6 millions de cas et 1,85 million de décès.

FDA: pas assez de données pour modifier la posologie et la planification

La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré lundi qu’il n’y avait aucune preuve scientifique adéquate soutenant le changement du calendrier ou du dosage du vaccin COVID-19 autorisé, qualifiant la demande de « prématurée ».

La FDA a déclaré qu’elle suivait des discussions et des rapports sur la réduction du nombre de doses, l’allongement du temps entre les doses, la réduction de moitié du dosage ou le mélange et l’adaptation des vaccins pour aider à faire vacciner davantage de personnes.

« Sans données appropriées soutenant de tels changements dans l’administration des vaccins, nous courons un risque important de mettre la santé publique en danger, sapant les efforts de vaccination historiques pour protéger la population du COVID-19 », a déclaré la FDA dans un communiqué.

– Jessica Flores

La Grande-Bretagne déploie le vaccin AstraZeneca et retardera les deuxièmes doses

La Grande-Bretagne est devenue lundi le premier pays à utiliser le vaccin développé par l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments AstraZeneca, un vaccin non encore autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Le British National Health Service a également approuvé le report de la deuxième dose du vaccin jusqu’à 12 semaines – trois semaines sont recommandées – afin que davantage de personnes puissent recevoir une première dose. Le Royaume-Uni est au milieu d’une épidémie aiguë, enregistrant plus de 50000 nouvelles infections à coronavirus par jour au cours des sept derniers jours.

Aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci s’est déclaré opposé au report de la deuxième dose. Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération Warp Speed, a suggéré que deux demi-doses pourraient être administrées pour libérer le vaccin pour plus de personnes.

Un pharmacien du Wisconsin qui a ruiné le vaccin pensait qu’il altérerait l’ADN

Un pharmacien du Wisconsin convaincu que le monde «s’effondrait» a déclaré à la police qu’il avait tenté de ruiner des centaines de doses de vaccin contre le coronavirus parce qu’il pensait que les tirs muteraient l’ADN des gens, selon des documents judiciaires publiés lundi.

La police de Grafton, à environ 20 miles au nord de Milwaukee, a arrêté le pharmacien Advocate Aurora Health Steven Brandenburg la semaine dernière à la suite d’une enquête sur les 57 flacons gâtés du vaccin Moderna, qui, selon les responsables, contenaient suffisamment de doses pour inoculer plus de 500 personnes. Un détective a écrit dans une déclaration de cause probable que Brandenburg, 46 ans, est un théoricien du complot reconnu. Des frais sont en attente.

Costume gonflable lié à une épidémie à l’hôpital de Californie

Un costume porté par un membre du personnel lors de la fête de Noël d’un hôpital californien peut avoir été un «facteur contributif» à l’infection de 44 membres du personnel. La porte-parole du Kaiser Permanente San Jose Medical Center, Irene Chavez, a déclaré au New York Times que le costume était gonflé par un petit ventilateur. Les costumes à air comprimé ont été interdits, a-t-elle déclaré.

«Toute exposition, si elle s’était produite, aurait été complètement innocente et tout à fait accidentelle, car l’individu n’avait aucun symptôme de Covid et ne cherchait qu’à remonter le moral de son entourage pendant une période très stressante», a déclaré Chavez dans un communiqué. .

Décembre a battu les records de décès et de cas de COVID

Le COVID-19 a été désastreux en décembre, lorsqu’un Américain est mort du coronavirus environ toutes les 35 secondes. Les États-Unis ont signalé 6 360 221 nouveaux cas, battant le record de novembre de 1,9 million. Et novembre a eu plus de deux fois plus de cas que n’importe quel mois précédent de la pandémie, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont signalé 77 572 décès en décembre, soit plus de 16 800 décès au-dessus du précédent record mensuel établi en avril. Les décès hebdomadaires ont culminé en décembre dans 30 États.

Les vacances d’hiver ont également apporté des changements quant aux personnes testées, au nombre de sites de test ouverts et à la rapidité avec laquelle les laboratoires et les gouvernements ont communiqué les données. Cela signifie que certains des chiffres de décembre finiront par être compilés en janvier, ce qui devrait donner des totaux encore pires.

– Mike Stucka

Contribuer: The Associated Press