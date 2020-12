USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine seulement, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 17 millions de cas et de 300 000 décès depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

► Le vice-président Mike Pence a reçu publiquement un vaccin COVID-19 vendredi matin. « Je n’ai rien ressenti. Bien joué », a déclaré Pence, qui a qualifié le vaccin de sûr et efficace. La deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général Jerome Adams ont également été vaccinés, qui ont levé le pouce après avoir reçu le vaccin.

► La Californie a signalé jeudi une disponibilité de lits dans les unités de soins intensifs de 3%. Les hôpitaux du sud de la Californie sont les plus touchés, car la capacité des soins intensifs est tombée à 0%, selon les données de l’État.

► Les deux travailleurs de la santé en Alaska qui ont eu des effets indésirables à peine 10 minutes après avoir reçu le vaccin COVID-19 ont été libérés jeudi de l’hôpital régional de Bartlett à Juneau, selon le Anchorage Daily News. Un travailleur a souffert d’anaphylaxie et a été hospitalisé pendant deux nuits, tandis que le second a eu une légère réaction et a été libéré après environ une heure.

► Johnson & Johnson a déclaré jeudi qu’il avait terminé le recrutement pour son essai clinique de phase 3 pour son vaccin COVID-19 avec 45000 participants. La société a déclaré qu’elle espérait publier des données provisoires d’ici la fin janvier.

► Des millions de familles aux prises avec la crise économique du COVID-19 cherchent de l’aide – beaucoup pour la première fois – auprès d’organisations caritatives pour des repas et des cadeaux de Noël. L’Armée du Salut prévoit que 6,6 millions de personnes viendront à eux pour obtenir du soutien, contre 2,6 millions lors des fêtes régulières, et les responsables de l’organisation ont déclaré qu’ils craignaient de ne pas pouvoir répondre à la demande.

► Huit religieuses vivant dans un établissement du Wisconsin pour sœurs âgées et malades sont décédées du COVID-19 depuis le 9 décembre. .

► Un prisonnier sur cinq des États et des gouvernements fédéraux aux États-Unis a été testé positif au COVID-19, un taux plus de quatre fois supérieur à celui de la population générale, selon les données recueillies par l’Associated Press et le Marshall Project.

► L’entraîneur Kelvin Sampson a révélé jeudi que les 15 joueurs de l’équipe de basket-ball de l’Université de Houston avaient été testés positifs pour le coronavirus à un moment donné cette année, a rapporté ABC13 Houston. Seuls six joueurs ont été autorisés à s’entraîner cette semaine, a rapporté la station.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 17,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 310 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 75 millions de cas et 1,66 million de décès.

Le vaccin Moderna devrait devenir le deuxième autorisé par la FDA

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le deuxième vaccin COVID-19 du pays. Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, pourrait officiellement autoriser le vaccin dès vendredi, et la livraison pourrait commencer dans tout le pays d’ici lundi.

Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a voté 20-0 avec une abstention en faveur de l’ARNm-1273, un vaccin fabriqué en collaboration avec le gouvernement américain par Moderna, une société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit – il semble que les avantages l’emportent sur les risques de ce que j’ai vu », a déclaré le Dr Steven Pergam, membre du comité et expert en maladies infectieuses et vaccins au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, exprimant le consensus du groupe.

Contrairement au vaccin que la FDA a autorisé la semaine dernière, fabriqué par Pfizer et son collaborateur allemand BioNTech, celui de Moderna sera approuvé pour une utilisation uniquement chez les adultes. Moderna a récemment étendu son essai de recherche aux adolescents, mais ils n’ont pas été recrutés assez longtemps pour tirer des conclusions.

– Karen Weintraub

Le Congrès se précipite pour conclure un accord sur le stimulus du COVID-19

Après des mois de négociations controversées et de critiques acerbes sur leur incapacité à parvenir à un accord sur un nouveau plan de relance, les législateurs de Capitol Hill disent qu’ils sont sur le point de conclure un accord pour fournir environ 900 milliards de dollars aux Américains sous le choc des effets économiques de la pandémie de coronavirus .

Les grandes lignes du paquet incluraient 300 milliards de dollars d’aide aux entreprises, le paiement direct de 600 dollars aux contribuables et 300 dollars par semaine de prestations supplémentaires de chômage pour les millions d’Américains incapables de trouver du travail au milieu de la crise.

Jeudi, le Washington Post a rapporté que le président Donald Trump avait voulu publier une déclaration appelant à des paiements de relance plus importants, mais les assistants de la Maison Blanche l’ont dissuadé de craindre que cela fasse dérailler les négociations.

Une version finale du projet de loi était encore en cours d’élaboration, mais les deux parties semblent optimistes qu’un accord est proche.

– William Cummings

Les restaurants font face à un hiver sombre pendant le COVID-19

Les restaurants du pays ont eu du mal pendant des mois à s’adapter à la pandémie COVID-19, faisant face à des licenciements et des réductions de salaire et à investir dans des équipements de protection individuelle et des infrastructures de restauration en plein air.

Maintenant, il y a un autre problème: le début du temps hivernal laisse présager des mois encore plus sombres pour l’industrie de la restauration, car les restaurants ont du mal à trouver un équilibre entre les mesures de sécurité pour leurs clients et leur personnel et l’atteinte de leurs résultats.

« Nous devons nous préparer à une période encore pire pour l’industrie de la restauration », a déclaré Andrew Rigie, directeur exécutif de la New York City Hospitality Alliance.

Les ventes des restaurants étaient d’environ 65 milliards de dollars dans les mois précédant la pandémie, mais ont chuté à 30 milliards de dollars en avril, selon les données du Census Bureau. Ils ont culminé en septembre à 55,7 milliards de dollars, mais ont diminué en octobre et novembre.

– Ryan W. Miller, Grace Hauck et Kelly Tyko

La Cour suprême nie la contestation religieuse des limites du COVID du Kentucky

La Cour suprême a décidé jeudi que le Kentucky pouvait forcer les écoles paroissiales et publiques à fermer temporairement en raison de la pandémie de coronavirus, mais uniquement parce que ces restrictions devraient expirer au début de l’année prochaine.

Le gouverneur Andrew Beshear a ordonné la fermeture de toutes les écoles publiques et privées K-12 pour l’enseignement en personne à partir du 23 novembre, les limitant à l’apprentissage à distance ou virtuel. L’ordonnance a permis aux écoles élémentaires qui ne se trouvent pas dans les zones durement touchées de rouvrir le 7 décembre, mais a maintenu les écoles intermédiaires et secondaires fermées jusqu’au 4 janvier.

Parce que les écoles commencent une pause de vacances vendredi, les juges n’ont pas insisté pour que les écoles religieuses soient autorisées à ouvrir maintenant. Au lieu de cela, ils ont nié une contestation du procureur général républicain de l’État et d’une école religieuse qui ont soutenu que les fermetures violaient la promesse de la Constitution de la liberté de religion.

« Nous rejetons la demande sans préjudice des candidats ou d’autres parties qui demandent une nouvelle injonction préliminaire si le gouverneur émet une ordonnance de fermeture d’école qui s’applique dans la nouvelle année », a déclaré le tribunal dans un ordre non signé.

– Richard Wolf

Contribuer: The Associated Press