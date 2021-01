USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 350000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, intensifie les vaccinations contre le COVID-19, ordonnant à l’autorité sanitaire de l’Oregon d’administrer 12 000 doses quotidiennes d’ici le 15 janvier. aller encore plus vite lorsque chaque vaccination a le potentiel de sauver la vie de quelqu’un », a déclaré Brown.

► Les responsables de la santé publique ont déclaré lundi que le comté de Los Angeles pourrait bientôt atteindre 1000 décès par COVID-19 par semaine, car un habitant sur cinq est testé positif au coronavirus. Les responsables ont déclaré que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 avait augmenté de 905% depuis le 1er novembre.

► Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, est critiqué après que son fils aîné a publié une vidéo sur les réseaux sociaux lors d’une fête parmi des dizaines de personnes sans masque. Ducey a été critiqué pour ne pas avoir appliqué les mesures plus strictes contre les coronavirus demandées par les principaux systèmes hospitaliers et de santé de l’État, y compris un mandat de masque à l’échelle de l’État. Selon le COVID Data Tracker du CDC, l’Arizona a le taux le plus élevé de nouveaux cas aux États-Unis à partir de lundi après-midi.

► Les Philippines ont ajouté les États-Unis à leur liste actuelle de 20 pays soumis à des restrictions de voyage en raison de l’augmentation des cas de la nouvelle variante de coronavirus qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni.

► Le Mexique a approuvé lundi le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 pour une utilisation d’urgence. C’est le quatrième pays à accorder l’approbation d’urgence du vaccin Oxford-AstraZeneca, après l’Inde, l’Argentine et la Grande-Bretagne, a rapporté le New York Times. Le vaccin Pfizer était auparavant le seul à être approuvé au Mexique.

► Plus de 120 résidents des établissements de soins de longue durée du Wyoming sont décédés du COVID-19 depuis mars, ce qui représente 28% de tous les décès de coronavirus dans l’État, a rapporté le Casper Star-Tribune. Les résidents des établissements de soins de longue durée représentent moins de 1% de la population du pays mais représentent 38% des décès dus au COVID-19 au 31 décembre, selon le COVID Tracking Project. Le Wyoming se prépare à vacciner les résidents des établissements de soins de longue durée à partir de ce mois-ci, a rapporté le journal.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 353300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 85,6 millions de cas et 1,8 million de décès.

FDA: pas assez de données pour modifier la posologie et la planification

La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré lundi qu’il n’y avait aucune preuve scientifique adéquate soutenant le changement du calendrier ou du dosage du vaccin COVID-19 autorisé, qualifiant la demande de « prématurée ».

La FDA a déclaré qu’elle suivait des discussions et des rapports sur la réduction du nombre de doses, l’allongement du temps entre les doses, la réduction de moitié du dosage ou le mélange et l’adaptation des vaccins pour aider à faire vacciner davantage de personnes.

« Sans données appropriées soutenant de tels changements dans l’administration des vaccins, nous courons un risque important de mettre la santé publique en danger, sapant les efforts de vaccination historiques pour protéger la population du COVID-19 », a déclaré la FDA dans un communiqué.

Les manifestations contre les masques se poursuivent alors que les cas de coronavirus augmentent

Les manifestations anti-masques et les vidéos d’altercations sur les exigences des masques faciaux dans les entreprises à travers le pays continuent de devenir virales alors même que les cas de coronavirus augmentent. Samedi, les manifestants de « Burn the Mask » ont bloqué l’entrée d’un Fresno, en Californie, Trader Joe’s, provoquant la fermeture de l’épicier dans l’après-midi, a rapporté le Fresno Bee.

Dans le comté de Los Angeles, où près d’une personne sur cinq est testée positive, un groupe de manifestants a pris d’assaut dimanche une épicerie Ralphs, se disputant avec des clients pour des masques, un manifestant qualifiant un autre acheteur de « masque nazi », selon le Los Angeles Times. .

Pendant ce temps, devant un café de Houston, des manifestants ont agité des drapeaux américains au cours du week-end après que certains clients aient été contrariés d’avoir à porter des masques faciaux. Le maire de Houston, Sylvester Turner, a tweeté en réponse et en soutien au restaurant, affirmant qu’il avait entendu dire que le Miller’s Cafe avait « de très bons hamburgers. Je les fréquenterai lundi et j’espère que vous les fréquenterez cette semaine ».

– Kelly Tyko

Ce que nous savons de la nouvelle souche de virus trouvée dans 4 États, 33 pays

Une variante de coronavirus plus contagieuse identifiée pour la première fois au Royaume-Uni continue d’apparaître aux États-Unis et dans le monde entier, menaçant de mettre à rude épreuve les systèmes de soins de santé surchargés au moment où les vaccins sont déployés dans le monde entier.

Au moins quatre États américains et 33 pays ont identifié la nouvelle variante, connue sous le nom de B.1.1.7. Plusieurs pays ont également identifié une variante supplémentaire, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, qui semble également infecter plus facilement les gens. Voici ce que nous savons sur B.1.1.7.

– Grace Hauck

Mar-a-Lago de Trump sous le feu pour la fête du Nouvel An sans masque

Un législateur nouvellement élu du sud de la Floride veut que le comté de Palm Beach affronte le club Mar-a-Lago du président Trump pour sa fête du Nouvel An, au cours de laquelle de nombreux mécènes et artistes ont été vus sans masque.

Le représentant d’État Omari Hardy, D-Lake Worth Beach, a écrit une lettre vendredi soir à Todd Bonlarron, administrateur adjoint du comté de Palm Beach, demandant si le comté allait prendre des mesures contre le club privé pour violation d’une politique de masque obligatoire à l’échelle du comté. Hardy était commissaire de Lake Worth Beach City avant de démissionner et d’être élu à la Florida State House en novembre.

« Je reconnais que le président est une personne puissante et que son entreprise, Mar-a-Lago, est une cible redoutable pour l’application de la loi », a écrit Hardy dans un e-mail contenant un lien vers un message Twitter du parti qui montrait des personnes sans masque. « Mais pour autant que je sache, la loi s’applique toujours au président et à ses affaires. »

– Kimberly Miller, Palm Beach Post

Contribuer: The Associated Press