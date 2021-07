Mises à jour sur le coronavirus: l’OMS tire la sonnette d’alarme alors que les décès dus aux coronavirus dans le monde dépassent les 4 millions, la variante delta se propage à plus de 100 pays

Le Japon devrait annoncer un état d’urgence à Tokyo qui resserrerait les restrictions sur les coronavirus pendant la durée des Jeux olympiques et déciderait d’autoriser ou non les spectateurs locaux à assister aux événements.

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie ont signalé jeudi la plus forte augmentation quotidienne de cas de coronavirus locaux de l’État cette année. La variante delta a entraîné une vague de cas dans la capitale de l’État, Sydney, qui reste sous verrouillage jusqu’au 16 juillet.

La variante delta hautement contagieuse identifiée pour la première fois en Inde est désormais dominante aux États-Unis, selon de nouvelles estimations des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Au cours des deux semaines se terminant le 3 juillet, plus de 51% des nouveaux cas étaient liés à la variante, a indiqué l’agence.