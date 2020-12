USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 326000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►L’Italie est entrée dans un verrouillage des fêtes jusqu’au 6 janvier dans le but de limiter les rencontres. Partout dans le monde, les célébrations des Fêtes ont été réduites ou complètement annulées.

►Le modèle COVID-19 influent de l’Institute for Health Metrics and Evaluation cette semaine a averti que les États n’imposent pas de mandats de distanciation sociale suffisamment forts, étant donné l’ampleur de la propagation actuelle du virus aux États-Unis. Février, un briefing des projets du mercredi.

►Les républicains ont bloqué jeudi un effort visant à augmenter les paiements directs aux Américains de 600 $ à 2000 $ dans le dernier plan de relance. Les démocrates ont déclaré qu’ils essaieraient de faire passer l’augmentation après que le président Donald Trump a déclaré cette semaine qu’il souhaitait l’envoi de chèques directs plus importants.

►La Transportation Security Administration a déclaré avoir examiné mercredi un record de pandémie de 1 191 123 personnes dans les aéroports du pays. Alors que le total de mercredi était toujours en baisse de 38% par rapport au même jour de semaine il y a un an, qui était le jour de Noël, c’était le quatrième jour de la ruée vers les vacances de Noël que le nombre de voyageurs a dépassé le million.

►Le gouvernement fédéral est sur le point de livrer 20 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours du mois de décembre, comme promis, mais les États mettent plus de temps que prévu pour mettre ces doses dans les bras de la population. Voici ce que disent les fonctionnaires au sujet des vaccinations.

►Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis prévoient qu’il y aura 378000 à 419000 décès de coronavirus aux États-Unis d’ici le 16 janvier, selon une projection publiée mercredi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 329000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 79 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Les États-Unis exigent un test COVID-19 négatif pour les passagers aériens en provenance du Royaume-Uni

Les États-Unis exigeront que les passagers aériens en provenance du Royaume-Uni fournissent un test de coronavirus négatif dans les 72 heures suivant le départ, ont annoncé jeudi les Centers for Disease Control and Prevention.

Cette décision intervient alors qu’un nombre croissant de pays interdisaient les voyageurs britanniques au milieu de la propagation rapide d’une nouvelle variante du coronavirus à Londres et ailleurs.

Plus tôt cette semaine, le Canada et des dizaines d’autres pays ont annoncé de nouvelles restrictions sur les voyageurs britanniques après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la variante du coronavirus pourrait être 70% plus transmissible et entraîne une propagation extrêmement rapide des infections à Londres et dans les environs.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que si une analyse préliminaire au Royaume-Uni suggère que la nouvelle variante est « beaucoup plus transmissible », rien n’indique que les infections sont plus graves. Les experts ont cependant averti que même si la variante n’était pas plus mortelle, elle entraînerait probablement une augmentation des infections, des hospitalisations et des décès liés au virus.

L’ordre, que le président Donald Trump devrait signer vendredi, entrera en vigueur le 28 décembre, selon le CDC.

Comment saurez-vous quand ce sera votre tour de recevoir un vaccin COVID-19? C’est compliqué.

Alors que les vaccins COVID-19 sont déployés pour des groupes limités de personnes à travers les États-Unis, la façon dont les gens apprennent qu’ils sont éligibles pour se faire vacciner ne sera pas aussi claire tant que les approvisionnements restent limités, selon les experts en santé publique et en politique et les plans de vaccination des États.

Le déploiement des vaccins a été largement laissé aux États, et avec un «système de santé isolé et décentralisé» aux États-Unis, les gens peuvent ne pas savoir quand ils sont éligibles pour recevoir leur vaccin. Et ils devront peut-être être proactifs pour trouver où ils peuvent en obtenir un et prouver qu’ils remplissent les critères pour être les suivants.

«Je pense que ça va être un peu trouble», a déclaré Katie Greene, une associée en politique de visite au Duke-Margolis Center for Health Policy.

«Je ne serais pas surpris que des milliers de personnes soient laissées de côté à cause du manque d’informations», a ajouté Tinglong Dai, professeur à la Johns Hopkins Carey Business School, qui étudie la gestion des opérations et l’analyse commerciale dans les soins de santé.

Les anticorps COVID-19 peuvent protéger du virus jusqu’à six mois ou plus, selon des études

Les preuves de deux nouvelles études suggèrent que les anticorps contre le COVID-19 peuvent fournir une protection contre une infection future.

Selon l’une des études publiées mercredi dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs de l’Institut national du cancer des États-Unis ont constaté que les personnes atteintes d’anticorps provenant d’une infection naturelle étaient moins susceptibles d’être à nouveau testées positives pendant six mois, voire plus, selon l’une des études publiées mercredi dans le New England Journal of Medicine. La recherche a porté sur 12500 agents de santé des hôpitaux universitaires d’Oxford au Royaume-Uni.

La deuxième étude, toujours en cours d’examen par les pairs, a impliqué plus de 3 millions de personnes ayant subi des tests d’anticorps dans deux laboratoires privés aux États-Unis. Seulement 0,03% de ceux qui avaient initialement des anticorps ont ensuite été testés positifs pour le coronavirus, contre 3% de ceux qui manquaient de tels anticorps.

Les résultats ne sont «pas une surprise», a déclaré Joshua Wolf, un spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis qui n’est pas affilié à l’étude. «Mais c’est vraiment rassurant car cela dit aux gens que l’immunité contre le virus est courante.»

– Adrianna Rodriguez

40 millions d’Américains pourraient se retrouver sans abri alors que le moratoire fédéral sur les expulsions expirait en janvier

Des millions d’Américains sont sur le point d’être expulsés avec le moratoire fédéral sur les expulsions qui expirera à la fin du mois de janvier, déclenchant ce que les défenseurs disent pourrait être une catastrophe du logement aux proportions historiques: sans intervention fédérale, ils craignent, jusqu’à 40 millions de personnes. pourraient être déplacés au milieu d’une pandémie en cours et qui s’aggrave encore.

«Nous sommes potentiellement confrontés à la pire crise du logement et des sans-abri de l’histoire de notre pays», a déclaré Diane Yentel, PDG et présidente de la National Low Income Housing Coalition à Washington, DC

Le moratoire sur les expulsions approuvé par le CDC devait initialement prendre fin le 3 décembre et devrait être prolongé jusqu’en janvier par le Congrès dans le cadre d’un programme de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars qui comprend également l’offre de 25 milliards de dollars d’aide d’urgence au loyer.

Mais les critiques disent que le libellé vague de l’ordonnance a conduit à une mise en œuvre incohérente et a permis à des propriétaires déterminés de trouver des échappatoires. De plus, les locataires ne sont souvent pas au courant de l’ordonnance et, sans représentation légale, beaucoup ne sont pas équipés pour donner suite à la justice. En savoir plus ici.

– Marc Ramirez, Sarah Taddeo et Tiffany Cusaac-Smith

Contribuer: The Associated Press