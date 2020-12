USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 320000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

►Les immunisations utilisant le deuxième vaccin COVID-19 du pays, développé par Moderna et les National Institutes of Health, devraient commencer lundi, trois jours après que la Food and Drug Administration a autorisé son déploiement d’urgence.

►La liste des pays de l’Union européenne interdisant les voyages depuis le Royaume-Uni s’allonge pour empêcher la propagation d’une nouvelle variante infectieuse du coronavirus. La France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, l’Irlande et la Bulgarie ont annoncé des restrictions de voyage quelques heures après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a annulé les achats et les rassemblements de Noël. Le Canada a également annoncé une interdiction limitant les voyages en provenance du Royaume-Uni

►Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, exhorte les responsables fédéraux à interdire les vols en provenance du Royaume-Uni ou à exiger que tous les passagers soient testés pour le COVID-19 afin de prévenir la propagation de la nouvelle souche de coronavirus.

► L’île rurale de Kauai à Hawaï n’a enregistré que 61 cas confirmés de coronavirus de mars à septembre en raison de mesures agressives en place. Une fois que l’État a lancé un programme de test avant voyage en octobre pour relancer l’économie, Kauai est passé de l’absence d’infection au début d’octobre à au moins 84 nouveaux cas en sept semaines et au premier décès de COVID-19 sur l’île.

►Le président élu Joe Biden et sa femme, Jill, seront vaccinés lundi, a annoncé le bureau de Biden. La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, recevront leurs doses la semaine suivante.

►Tout en reconnaissant le Tennessee comme «le point zéro d’une flambée de la maladie», le gouverneur Bill Lee a resserré dimanche soir les restrictions à l’échelle de l’État sur les rassemblements sociaux pendant les 30 prochains jours, mais s’est arrêté avant un mandat de masque. L’État s’est classé n ° 1 dans le pays pour les infections au COVID-19 la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention ajustées en fonction de la population.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 17,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 317600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 76,7 millions de cas et près de 1,7 million de décès.

Voici ce qui est inclus dans le deuxième paquet de secours COVID-19

Les législateurs ont conclu dimanche un accord de relance COVID-19 de près de 900 milliards de dollars qui comprend une autre série de contrôles de relance et des allocations de chômage indispensables pour les Américains en difficulté, mettant fin à une longue impasse à Washington avec l’un des plus grands projets de loi de sauvetage de l’histoire des États-Unis.

Après des mois d’impasse, les négociations se sont soldées par un échec puisque 12 millions de personnes risquent de perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. L’accord comprend le redémarrage d’une augmentation de 300 $ de la prestation fédérale d’assurance-chômage, l’extension des moratoires d’expulsion pour les locataires pour une durée indéterminée et un paiement direct de 600 $ à la plupart des Américains.

La mesure sera liée à un projet de loi de dépenses incontournable de 1,4 billion de dollars qui financera les agences et les programmes fédéraux jusqu’au 30 septembre, soit la fin de l’exercice. Le Congrès devrait adopter dimanche une prolongation d’un jour du financement gouvernemental pour donner aux législateurs un jour de plus pour examiner l’accord afin d’éviter une date limite de fermeture partielle du gouvernement.

Pour que le projet de loi devienne loi, la Chambre et le Sénat doivent adopter le projet de loi et le président Donald Trump devra le signer. Les deux chambres devraient débattre et voter sur le paquet lundi. Voici ce que contient le programme de relance.

Les femmes enceintes font face à une décision de vaccination compliquée, selon les experts

Bien qu’il y ait très peu de données sur la façon dont les mères enceintes et allaitantes réagiront à un vaccin COVID-19, les organisations professionnelles et les médecins individuels disent que les avantages sont très susceptibles de l’emporter sur les risques.

Les femmes enceintes semblent avoir les mêmes chances d’attraper le COVID-19 que tout le monde. Mais ils pourraient s’en tirer moins bien s’ils le font, selon une étude de novembre des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’Academy of Breastfeeding Medicine recommande aux femmes enceintes de fonder leur décision en partie sur la quantité de virus qui circule dans leur communauté, ainsi que sur les risques d’une infection au COVID-19. Une conversation avec un clinicien peut être utile, selon les lignes directrices, « mais elle ne devrait pas être requise avant la vaccination, car cela peut entraîner des obstacles inutiles à l’accès. »

Les travailleurs essentiels recommandés ensuite pour le vaccin COVID-19

Les travailleurs clés régulièrement exposés au public, tels que les policiers, les pompiers, les enseignants et les employés des épiceries, seront les prochains à une priorité de vaccin COVID-19, sur la base d’une recommandation dimanche par un panel des CDC.

Ils suivraient les travailleurs de la santé de première ligne, le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée pour qu’ils reçoivent des vaccins, peut-être dès février. Le panel a également voté en faveur des personnes âgées de 75 ans et plus pour participer à cette phase de vaccination.

« Les travailleurs essentiels sont à haut risque en raison de l’exposition, du fait d’être en contact avec les autres, dans l’exercice de leurs fonctions. La prévention de la maladie chez les travailleurs essentiels peut réduire la transmission à d’autres », a déclaré le Dr Kathleen Dooling, un médecin du CDC qui est co -leader au comité consultatif.

