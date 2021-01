Mises à jour sur le coronavirus: les receveurs de vaccins signalent une réaction allergique rare aux États-Unis; Montana pour lever le mandat de masque; nouvelle variante en Géorgie

USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 355000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

► La Géorgie est devenue le cinquième État à signaler un cas de la souche virale la plus contagieuse identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, rejoignant le Colorado, la Californie, la Floride et New York. Le ministère de la Santé de l’État a déclaré que le cas avait été trouvé chez un homme de 18 ans sans antécédents de voyage. Il s’isole chez lui.

► L’agence des médicaments de l’Union européenne a donné son feu vert mercredi au vaccin COVID-19 de Moderna, ouvrant la voie à une approbation finale de la commission exécutive de l’UE. L’UE a commandé 80 millions de doses du vaccin Moderna avec une option pour 80 millions supplémentaires.

► La Chine a bloqué la visite d’experts de l’Organisation mondiale de la santé qui étaient censés commencer à enquêter sur les origines du COVID-19 à Wuhan. Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors d’un point de presse à Genève mardi qu’il était «très déçu de cette nouvelle».

► Le gouverneur élu du Montana, Greg Gianforte, a annoncé mardi son intention de supprimer le mandat du masque dans tout l’État après que des populations plus vulnérables auront été vaccinées et que les entreprises fonctionneront sous les nouvelles directives COVID-19. Gianforte a déclaré qu’il continuerait à porter un masque et à encourager les gens à faire de même.

► Les États-Unis ont atteint 21 millions de cas mardi soir, un peu plus de quatre jours après avoir signalé 20 millions de cas, selon les données de Johns Hopkins.

► Le comté de Los Angeles a franchi mardi une autre étape sombre de 11000 décès de coronavirus alors que les cas continuent de submerger les hôpitaux. Lundi, la superviseure du comté de Los Angeles, Hilda Solida, a déclaré que le comté avait enregistré une augmentation de 400 000 nouveaux cas en un mois environ, a rapporté le Los Angeles Times. Dans une note de service, l’Agence des services médicaux d’urgence du comté a ordonné aux équipes paramédicales de ne pas transporter de patients qui ont subi un arrêt cardiaque et qui ne peuvent pas être réanimés sur le terrain.

► Hawaï prévoit d’utiliser un système de réservation en ligne pour vacciner les gens afin d’éviter les foules et les longues files d’attente dans les centres de distribution, ont annoncé mardi des responsables. La Dre Libby Char, directrice du département d’État de la Santé, a déclaré qu’elle souhaitait éviter que des résidents plus âgés ne fassent la queue pour se faire vacciner, comme certains l’ont fait en Floride.

► Alors que l’Angleterre entre dans un verrouillage national, l’Office britannique des statistiques nationales indique qu’une personne sur 50 a été infectée par le COVID-19 la semaine dernière. Le bureau affirme que le nombre de personnes infectées à Londres est encore plus élevé. Le chiffre n’inclut pas les personnes dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et autres institutions.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 21 millions de cas confirmés de coronavirus et 357200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 86,3 millions de cas et 1,86 million de décès.

Les États n’ont pas à s’en tenir au plan de déploiement des vaccins, déclare le secrétaire du HHS

Lors d’une conférence de presse mercredi, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a exhorté les gouverneurs à faire parvenir les vaccins COVID-19 à autant de personnes que possible le plus rapidement possible, et à ne pas laisser « la perfection être l’ennemi du bien ».

L’objectif initial a été de vacciner les travailleurs de la santé et les résidents des foyers de soins. Mais avec jusqu’à 70% des vaccins distribués toujours sur les étagères des pharmacies, Azar a déclaré que l’accent devrait être mis sur la vaccination d’un plus grand nombre de personnes plutôt que sur la personne qui reçoit les vaccins.

Il a félicité le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour avoir permis aux personnes âgées d’avoir accès aux vaccins aux côtés des travailleurs de la santé.

« Nous préférerions de beaucoup voir les États agir le plus rapidement possible et utiliser toutes les voies possibles pour répondre à la demande – comme des endroits comme la Floride essaient de le faire – puis laisser les vaccins au congélateur », a déclaré Azar. « Il vaudrait bien mieux agir rapidement et finir par vacciner certaines personnes moins prioritaires que de laisser le vaccin reposer pendant que les États essaient de microgérer ce problème. Une administration plus rapide pourrait sauver des vies dès maintenant. »

– Karen Weintraub

Des réactions allergiques graves signalées après avoir reçu le vaccin COVID-19, selon une étude du CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’une surveillance précoce de la sécurité avait détecté 21 cas d’anaphylaxie, une réaction allergique grave, après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.

Quatre-vingt-six pour cent des cas ont commencé à présenter des symptômes dans les 30 minutes suivant la vaccination, et 81% d’entre eux sont survenus chez des personnes ayant des antécédents d’allergies ou de réactions allergiques, y compris des événements anaphylactiques. La plupart des patients qui ont déclaré avoir cette réaction allergique grave – 90% – étaient des femmes.

Les 21 cas ont été détectés dans un pool de 1 893 360 administrés aux premières doses, ce qui le rend extrêmement rare, a déclaré le CDC. L’anaphylaxie peut mettre la vie en danger et nécessite une attention médicale immédiate.

L’agence a déclaré qu’elle continuerait de surveiller les événements indésirables, y compris l’anaphylaxie, et qu’elle évaluerait régulièrement les avantages et les risques de la vaccination. Cependant, le vaccin COVID-19 continue d’être «un outil important dans les efforts de contrôle de la pandémie».

Des milliers de partisans de Trump pour la plupart sans masque se rassemblent pour manifester à DC

Une foule massive de partisans de Trump a afflué dans la zone autour du Washington Monument et d’Ellipse quelques heures avant que le président ne prenne la parole à Washington, DC

Alors que certains manifestants portaient des masques rouges «Make America Great Again», la plupart étaient bien emballés sans couvre-visage alors qu’ils scandaient «USA» et «arrêtez le vol».

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré pendant des mois que le port de masques ralentissait la propagation du COVID-19, mais certains politiciens, dont le président Donald Trump, ont été appelés pour ne pas en porter. Alors que le pays entrait plus loin dans l’ère du séjour à la maison, les vidéos virales de conflits sur les exigences en matière de masques dans les entreprises sont devenues courantes.

Samedi, les manifestants «Burn the Mask» ont bloqué l’entrée d’un Fresno, en Californie, Trader Joe’s, provoquant la fermeture de l’épicier dans l’après-midi, a rapporté le Fresno Bee.

– Ryan Miller et Kelly Tyko

Le FBI met en garde contre les stratagèmes de fraude liés au COVID

Au cours de l’année écoulée, les services répressifs fédéraux ont reçu des dizaines de milliers de plaintes de fraude liées à la pandémie de coronavirus. Plus de 100 cas ont fait l’objet de poursuites, et les autorités s’attendent à ce que ce nombre augmente alors que les États continuent de déployer des vaccins.

«Nous avons été préoccupés par les stratagèmes de fraude concernant le vaccin dès que le vaccin est passé d’une idée à la réalité… La seule chose que nous avons apprise tout au long de cette pandémie est que lorsqu’il y aura de l’argent à gagner, les criminels trouveront comment faites-le », a déclaré Steven Merrill, chef de la section des crimes financiers du FBI.

Merrill a déclaré qu’il ne pouvait pas dire combien de plaintes le FBI avait reçues concernant la fraude liée aux vaccins, ou combien avaient été portées à des enquêtes criminelles. Mais il a déclaré que les responsables avaient vu des cas impliquant des sites Web faisant la publicité de faux vaccins.

– Kristine Phillips

COVID-19 a déclenché une inondation de poursuites en justice en 2020

La pandémie de COVID-19 a engendré plus de 1000 poursuites judiciaires sur le lieu de travail l’année dernière et a entraîné un nombre record de recours collectifs alors que les employés poursuivaient des litiges concernant la sécurité au travail, la façon dont ils sont payés lorsqu’ils travaillaient à domicile et les congés familiaux et médicaux.

En 2020, la pandémie a conduit les employés à intenter 1005 poursuites judiciaires devant les tribunaux étatiques et fédéraux, selon le cabinet d’avocats Seyfarth Shaw, basé à Chicago. Un autre cabinet d’avocats, Littler Mendelson, basé à San Francisco, affirme que le chiffre était encore plus élevé. Il a estimé 1 425 cas de ce type à la mi-décembre.

Les poursuites ne représentent que l’avant-garde d’une vague encore plus grande attendue cette année, déclare Gerald Maatman Jr., un partenaire de Seyfarth. Beaucoup ont été déposés après le licenciement d’employés pendant la pandémie, dit-il.

– Paul Davidson

Grammy Awards reportés à mars en raison de préoccupations concernant le COVID-19

Les Grammy Awards ont été reportés. La plus grande remise de prix de la musique, qui était prévue pour le 31 janvier à Los Angeles, n’aura plus lieu ce mois-ci en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Californie. La Recording Academy vise désormais à organiser une cérémonie le 14 mars, selon un communiqué de mardi.

L’événement à plus petite échelle devait avoir lieu au Staples Center, organisé par Trevor Noah de « The Daily Show » et diffusé sur CBS. Seuls les présentateurs et les interprètes seraient là, et le spectacle ne comporterait aucun public.

«Nous allons faire tout ce que nous pouvons dans les limites du raisonnable et continuer à être en sécurité», a déclaré Harvey Mason Jr., PDG / président par intérim de la Recording Academy, à USA TODAY en novembre. « Nous sommes vraiment respectueux de ce que les professionnels de la santé et les dirigeants politiques nous disent, dans la mesure où nous pouvons et ne pouvons pas faire. » Un public était peu probable, a-t-il déclaré, mais des performances en direct et des parties de l’émission récompensées étaient prévues.

– Patrick Ryan

Contribuer: The Associated Press