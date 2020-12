USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 331000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Les allocations de chômage pour des millions d’Américains qui luttent pour joindre les deux bouts sont caduques samedi à minuit après que le président Donald Trump n’a pas signé une loi de fin d’année sur les allégements et les dépenses COVID. Le sort des avantages, des contrôles de relance et d’autres mesures est resté incertain car Trump a exigé des chèques plus importants tout en se dressant contre d’autres dépenses qu’il considère comme excessives.

►Les pays de l’Union européenne ont commencé dimanche à administrer leurs premières doses du vaccin COVID-19 fabriqué par Pfizer et BioNTech. Les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les principaux politiciens ont obtenu quelques-uns des premiers coups de feu dans le bloc des 27 nations.

►Les fonctionnaires canadiens ont confirmé les deux premiers cas canadiens connus d’une variante plus contagieuse du COVID-19 qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. La nouvelle souche semble être plus contagieuse mais ne semble pas rendre les gens plus malades. Il a également été détecté dans plusieurs autres pays, dont le Danemark, la France, la Belgique, l’Australie et les Pays-Bas.

►Le monde a dépassé les 80 millions de cas et le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 330 000. Cela signifie qu’environ 1 Américain sur 1000 est mort du COVID-19.

►La Corée du Sud, qui était auparavant une réussite dans la gestion de la pandémie de coronavirus, est aux prises avec une forte augmentation des cas pendant la semaine de Noël: 1241 le jour de Noël seulement. C’est la plus forte augmentation quotidienne que le pays ait jamais vue.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent près de 19 millions de cas confirmés de coronavirus et près de 332000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 80 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

La violence contre les femmes augmente pendant le COVID-19

Une augmentation des cas de violence domestique pendant la pandémie de COVID-19 a renouvelé la pression pour réautoriser la loi sur la violence contre les femmes (VAWA). Le président élu Joe Biden s’est engagé à renouveler la loi qui a expiré l’année dernière, mais il fait face à un défi de taille si les républicains gardent le contrôle du Sénat après le second tour des élections en Géorgie le mois prochain. Mais une augmentation des appels et des arrestations pour violence domestique à travers le pays pourrait faire pression sur le gouvernement du Sénat pour qu’il relance les efforts de réautorisation bloqués.

Des données complètes sur l’impact du COVID sur la violence domestique ne sont pas facilement disponibles car un grand nombre d’incidents peuvent ne pas être signalés, craignent les experts. Cependant, des données limitées ont montré une augmentation du nombre de cas, les familles étant coincées chez elles avec leurs agresseurs. La hotline nationale contre la violence domestique a signalé une augmentation de 9% des appels entre le 16 mars – lorsque de nombreux États ont émis des ordonnances de verrouillage – et le 16 mai, par rapport à la même période en 2019.

– Kaanita Iyer

Biden à Trump: le projet de loi sur l’allégement du COVID « doit être signé maintenant »

Quelques jours après que le président Donald Trump a suggéré qu’il ne signerait probablement pas un paquet de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars à moins qu’il n’augmente les paiements directs individuels à 2000 dollars, le président élu Joe Biden a publié une déclaration cinglante condamnant son futur prédécesseur pour son « abdication responsabilité. » « C’est le lendemain de Noël, et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi de secours économique approuvé par le Congrès avec une majorité écrasante et bipartisane », at-il dit dans un communiqué.

Énumérant les ramifications de la non-signature du projet de loi, y compris la fin d’un moratoire sur les expulsions, le manque de petites entreprises et de secours individuels et de financement pour la distribution de vaccins, Biden a déclaré que le projet de loi est « critique » et « doit être promulgué maintenant ». Il a reconnu que ce paquet n’était qu’une « première étape et un acompte » pour une aide future.

Frappé durement par COVID, certains peuples autochtones rechignent au vaccin

Pour beaucoup, la promesse d’un vaccin offre espoir et soulagement. Mais Josie Passes, membre de la tribu Crow du Montana, se méfie de ses conséquences à long terme.

Bien que les communautés tribales aient été ravagées de manière disproportionnée par le COVID-19 dans tout le pays, Passes n’est pas la seule à avoir des réticences. Alors que les tribus commencent à recevoir et à distribuer les vaccins COVID-19, de nombreux membres de la tribu hésitent à se faire vacciner.

Certaines personnes craignent que les populations autochtones soient utilisées comme «cobayes», tandis que d’autres hésitent à faire confiance au Service de santé indien. Certains se sentent invincibles, car les tribus ont survécu à des maladies dévastatrices telles que la variole et de violents massacres. Beaucoup préféreraient attendre et observer les effets du vaccin à mesure que de plus en plus de personnes le reçoivent.

Les experts disent que ce scepticisme est justifié. Les tribus ont connu le désinvestissement, l’incompétence et la brutalité de la part du gouvernement fédéral. Les conséquences de cette négligence transcendent les générations et se manifestent aujourd’hui par des inégalités systémiques, dont beaucoup ont été davantage exposées par la pandémie COVID-19. En savoir plus ici.

– Nora Mabie, Tribune de Great Falls

Contribution: Mike Stucka; The Associated Press