USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 350000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Les salons funéraires du sud de la Californie disent qu’ils doivent refuser les familles en deuil car elles manquent d’espace pour les corps qui s’accumulent. Une maison funéraire fait en moyenne six fois son taux normal, soit environ 30 enlèvements de corps par jour. Le chef de la California Funeral Directors Association dit que les morgues sont «inondées».

► L’ancien animateur de talk-show Larry King, 87 ans, a été hospitalisé pour COVID-19 pendant plus d’une semaine, a rapporté CNN. Citant une personne non identifiée proche de la famille, CNN a déclaré que King était en traitement au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles.

► Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que l’État avait dépassé le million de cas confirmés de COVID-19, rejoignant la Californie, le Texas et la Floride.

► Le déploiement des vaccins aux États-Unis continue de s’accélérer et un peu plus de 4 millions de personnes ont reçu une première dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

► Les maisons du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont été vandalisées au cours du week-end après que le Congrès a ajourné vendredi sans obtenir des contrôles de relance du coronavirus de 2000 $.

► Les hôpitaux qui peinent à fournir suffisamment d’oxygène aux patients atteints de coronavirus les plus malades de la région de Los Angeles ont reçu des secours samedi lorsque les équipages du Corps of Engineers de l’armée américaine sont arrivés. Le bureau du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que les équipes avaient aidé certains hôpitaux vieillissants à mettre à jour leurs systèmes de distribution d’oxygène.

► Le gouvernement britannique fait face à une pression croissante du syndicat des enseignants pour que les écoles restent fermées en Angleterre.

► Le gouverneur de Tokyo demande au gouvernement national de déclarer un «état d’urgence» pour freiner la flambée du coronavirus «au nom de la valeur de la vie».

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20 millions de cas confirmés de coronavirus et 350000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 85 millions de cas et plus de 1,8 million de décès.

Ce que nous lisons: COVID-19 signifiait que ces écoles offraient un déjeuner gratuit aux étudiants. Ce que les enseignants ont vu les a surpris.

L’Inde approuve deux vaccins non encore autorisés par la FDA américaine

L’Inde a approuvé l’utilisation d’urgence de deux vaccins non encore autorisés par les États-Unis – d’AstraZeneca et de la société locale Bharat Biotech – car elle prévoit d’inoculer 300 millions de personnes cette année. L’Inde a le deuxième plus grand nombre d’infections au monde: plus de 10,3 millions de cas confirmés. Près de 150 000 personnes sont décédées. L’Inde, avec 1,3 million d’habitants, deuxième pays le plus peuplé du monde, a organisé samedi des exercices nationaux pour préparer plus de 90 000 agents de santé à administrer des vaccins.

«Nous exprimons notre gratitude aux médecins, aux professionnels de la santé, aux scientifiques, aux policiers et à tous les guerriers corona pour leur service exceptionnel dans des conditions difficiles», a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

Les vaccinations américaines sont bien en deçà des objectifs de décembre

Les États-Unis n’ont pas atteint l’objectif de vacciner 20 millions de travailleurs de première ligne et les personnes âgées en décembre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Le CDC indique qu’environ 4,2 millions de personnes ont reçu la première des deux doses requises au 2 janvier. Plus de 13 millions de doses ont été distribuées à travers le pays.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré samedi dans un article sur Twitter que la ville avait distribué plus de 95% des doses de vaccin qu’elle avait reçues mais « au rythme actuel d’attribution des doses par le gouvernement fédéral, cela prendrait 71 semaines – près d’une et une six mois – pour vacciner complètement toute la ville. «

Souche COVID-19 plus contagieuse identifiée dans 3 États et 33 pays

Au moins trois États américains – Californie, Colorado et Floride – et 33 pays ont identifié une variante de coronavirus plus contagieuse, connue sous le nom de B.1.1.7.

Plusieurs pays ont également identifié une variante supplémentaire, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, qui semble également infecter plus facilement les personnes.

«Parce que les variantes se propagent plus rapidement, elles pourraient conduire à plus de cas et mettre encore plus de pression sur nos systèmes de soins de santé lourdement chargés», a déclaré le Dr Henry Walke, responsable des incidents pour la réponse COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. « Nous devons être encore plus vigilants dans nos mesures de prévention pour ralentir la propagation du COVID-19. »

– Grace Hauck

Les salons funéraires de Californie manquent d’espace alors que le COVID-19 fait rage

Alors que les communautés à travers le pays ressentent la douleur d’une augmentation du nombre de cas de coronavirus, les salons funéraires du point chaud du sud de la Californie disent qu’ils doivent refuser les familles en deuil car elles manquent d’espace pour les corps qui s’accumulent.

«Je suis dans l’industrie funéraire depuis 40 ans et je n’ai jamais pensé de ma vie que cela pouvait arriver, que je devrais dire à une famille: ‘Non, nous ne pouvons pas emmener un membre de votre famille’», a déclaré Magda Maldonado, propriétaire de la maison funéraire Continental à Los Angeles.

Continental effectue en moyenne 30 enlèvements corporels par jour, soit six fois son taux normal. Les propriétaires de morgue se téléphonent pour voir si quelqu’un peut gérer le débordement, et la réponse est toujours la même: ils sont pleins aussi.

Afin de faire face au flot de corps, Maldonado a loué des réfrigérateurs supplémentaires de 15 mètres pour deux des quatre installations qu’elle gère à Los Angeles et dans les comtés environnants. Continental a également retardé les ramassages dans les hôpitaux d’un jour ou deux pendant qu’ils traitent avec des clients résidentiels.

Contribuer: The Associated Press