Le COVID-19 a tué plus de 400 000 Américains en moins d’un an et les infections ont continué à augmenter à travers le pays malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour en savoir plus sur le virus.

Dans les gros titres:

► Rebekah Jones, la spécialiste des données licenciée du Département de la Santé de Floride devenue dénonciatrice, s’est rendue à la police dimanche soir pour faire face à une accusation de crime.

► La majorité des Américains disent que la pandémie de coronavirus est incontrôlable, selon un nouveau sondage Washington Post-ABC News. Seul un Américain sur dix déclare que la pandémie est en grande partie sous contrôle, selon le sondage. « L’enquête nationale montre que de grandes majorités de personnes de toutes affiliations politiques disent penser que le virus mortel, qui est arrivé dans le pays il y a près d’un an, n’est que quelque peu sous contrôle ou pas du tout contrôlé », a déclaré le Washington Post.

► Plus de 31 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États, mais moins de la moitié d’entre elles ont été utilisées jusqu’à présent. L’acceptation des vaccins COVID-19 est en hausse, selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University, mais il en va de même pour le pessimisme quant au retour à la normale.

►Les États-Unis ont dépassé les 400000 décès de coronavirus signalés mardi, soit près du double du total du prochain pays le plus gravement touché. Plus de 20 000 personnes meurent chaque semaine. Depuis le 1er mars, environ quatre Américains sont morts toutes les cinq minutes du COVID-19.

► Alors que les États continuent de lutter contre la lenteur du déploiement des vaccins COVID-19, le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a menacé les hôpitaux d’un ordre exécutif pour accélérer les vaccinations demandant une «chaîne de montage de type Chick-Fil-A» lors d’une conférence de presse lundi .

► Les responsables de la nation Navajo ont signalé 65 nouveaux cas de COVID-19 et trois autres décès. Les derniers chiffres publiés dimanche soir portent le nombre total de cas de coronavirus signalés dans la réserve à 26 448, dont 922 décès.

► Le président Donald Trump a annoncé lundi qu’il levait les restrictions de voyage en cas de pandémie en Europe et au Brésil. La nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a toutefois tweeté que le président élu Joe Biden « n’a pas l’intention de lever ces restrictions le 26 janvier ».

► Plusieurs comtés de Californie suspendent l’administration de plus de 300 000 doses de vaccin contre le coronavirus Moderna après que les responsables de la santé de l’État ont reçu des rapports de «réactions allergiques possibles» d’une clinique.

► Le Dakota du Nord n’a signalé aucun décès de coronavirus lundi pour la cinquième fois ce mois-ci, bien que le taux de mortalité par population continue d’être parmi les pires du pays.

► Le gouvernement britannique prévoit d’offrir une première dose de vaccin COVID-19 à chaque adulte d’ici septembre, tandis qu’au Brésil, les hauts responsables ont approuvé l’utilisation urgente des vaccins contre les coronavirus fabriqués par Sinovac et AstraZeneca.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 24 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 400000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 95,5 millions de cas et 2 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Le 20 janvier 2020, le premier cas connu du nouveau coronavirus aux États-Unis a été découvert dans le comté de Snohomish, Washington. Dans l’année qui a suivi, le COVID-19 s’est infiltré dans tous les comtés du pays, tuant plus de 400 000 personnes et infectant 1 Américain sur 14. C’est ainsi que l’épidémie s’est déroulée dans cette toute première communauté.

Plus de 400000 personnes sont mortes aux États-Unis du coronavirus

Les États-Unis ont signalé mardi 400000 décès dus au coronavirus, un autre rappel de la mauvaise situation du pays avec la plus grande économie du monde pendant la pandémie de coronavirus. Depuis le 1er décembre, neuf Américains sont morts toutes les cinq minutes du COVID-19.

À 14 h 48 mardi, le bilan des morts du COVID-19 était de 400 022, selon le tableau de bord de l’Université Johns Hopkins. En moins d’un an, presque autant d’Américains sont morts du COVID-19 que pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Pas depuis que Woodrow Wilson était au pouvoir lors de la pandémie de grippe de 1918 – qui a tué environ 675 000 personnes dans ce pays et 50 millions dans le monde – un président n’avait supervisé la perte de tant de vies américaines. La pandémie est le troisième événement le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, derrière la grippe espagnole de 1918 et la guerre civile de 1861-1865.

Le maire de New York a déclaré que la ville manquera de doses de vaccin d’ici vendredi

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la ville vaccinait les habitants plus rapidement chaque jour et manquerait de doses jeudi à moins qu’ils n’en reçoivent davantage.

De Blasio a déclaré à un Conférence de presse du mardi la ville a distribué 220 000 doses du vaccin COVID-19 la semaine dernière, dépassant son objectif de 175 000. Après avoir reçu mardi un «petit approvisionnement» de 53 000 doses, la ville n’en a plus que 116 000 pour la semaine à venir.

« Au rythme où nous allons, nous commencerons à manquer jeudi », a déclaré de Blasio, ajoutant qu’avec un approvisionnement suffisant, jusqu’à 300 000 personnes pourraient être vaccinées cette semaine. « Nous n’aurons littéralement plus rien à donner à partir de vendredi. »

Les sites de vaccination devront fermer dès vendredi, selon de Blasio. La ville ne devrait pas recevoir un autre envoi avant mardi prochain, ce qui signifie que les vaccinations ne pourront probablement pas reprendre avant mercredi prochain.

De Blasio a déclaré qu’il était «très optimiste» que la nouvelle administration du président élu Joe Biden «va régler beaucoup de problèmes».

La Californie suspend l’administration d’un lot de vaccin Moderna COVID-19 en raison d’éventuelles réactions allergiques

Le meilleur épidémiologiste de Californie a recommandé dimanche que les prestataires médicaux arrêtent d’administrer des doses d’un lot de vaccin COVID-19 de Moderna après qu’un nombre « plus élevé que d’habitude » de réactions allergiques possibles ait été signalé dans une clinique.

Les envois sont arrivés en Californie entre le 5 janvier et le 12 janvier. Plus de 330 000 doses du lot ont été distribuées à 287 fournisseurs de l’État.

L’épidémiologiste de l’État de Californie, le Dr Erica S. Pan, a déclaré dimanche que moins de 10 personnes avaient besoin de soins médicaux après avoir reçu le vaccin sur une période de 24 heures et que toutes semblaient avoir une réaction allergique grave potentielle. Le site de vaccination est passé à un autre lot de vaccin Moderna après avoir fermé pendant quelques heures et aucun autre groupe n’a été signalé.

« Par extrême prudence et reconnaissant également l’offre extrêmement limitée de vaccins, nous recommandons aux fournisseurs d’utiliser d’autres stocks de vaccins disponibles », a déclaré Pan dans un déclaration.

Bien que moins de données existent pour le vaccin de Moderna, on s’attend à ce qu’environ 1 personne sur 100000 souffre d’anaphylaxie après avoir reçu un vaccin similaire, selon le département de la santé publique de Californie.

Les Centers for Disease Control and Prevention, la Food and Drug Administration et Moderna enquêtent sur l’incident.

Un scientifique des données licencié en Floride arrêté pour crime informatique

Rebekah Jones, la spécialiste des données licenciée du Département de la santé de Floride devenue dénonciatrice, s’est rendue à la police dimanche soir pour faire face à une accusation de crime.

Jones, 31 ans, a été inculpé en vertu de la loi de Floride sur les délits informatiques « avec un chef d’infraction contre les utilisateurs d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’appareils électroniques », a déclaré le FDLE. S’il est reconnu coupable, le crime du troisième degré peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et une amende de 5 000 $.

Jones a été renvoyé du ministère de la Santé en mai pour insubordination présumée. Elle a affirmé avoir été licenciée pour avoir refusé de traiter les numéros COVID-19 de l’État sur le tableau de bord du coronavirus du DOH. Depuis lors, elle a créé son propre tableau de bord concurrent qui, selon elle, présente les données plus honnêtement et inclut des paramètres de santé publique supplémentaires.

L’enquête a débuté le 10 novembre après que FDLE a reçu une plainte du ministère de la Santé de Floride selon laquelle quelqu’un avait accédé illégalement à un système de messagerie d’alerte d’urgence de l’État, connu sous le nom de ReadyOp. Les agents des FDLE ont déterminé que le message avait été envoyé depuis une résidence du centre-ville de Tallahassee, au domicile de Jones, a indiqué l’agence.

Les FDLE ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Jones le 7 décembre. Des agents armés ont fait une descente au domicile de Jones en saisissant du matériel informatique, des téléphones et des dispositifs de mémoire. Le raid a attiré les critiques de certains pour sa brutalité.

– Alessandro Marazzi Sassoon, Floride aujourd’hui

Mémorial national du COVID-19 prévu mardi à Washington

Un mémorial national pour honorer les vies perdues à cause du COVID-19 est prévu mardi soir, selon le comité présidentiel inaugural.

Même si Washington, DC, est à un niveau de sécurité accru après les émeutes du 6 janvier, le mémorial « mettra en vedette un éclairage autour du Lincoln Memorial Reflecting Pool », a déclaré le PIC dans un communiqué lundi.

Le président élu Joe Biden – avec le Dr Jill Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff – participeront à l’événement pour éclairer le bassin réfléchissant de 400 lumières pour honorer les vies perdues à cause du COVID-19. Il s’agit du tout premier éclairage autour de la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial.

Des bâtiments emblématiques comme l’Empire State Building à New York ou la Space Needle à Seattle devraient également être illuminés. En outre, des centaines de villes, de villes, de tribus et de communautés à travers le pays se sont également engagées à se joindre à l’hommage dans un moment d’unité nationale.

Starbucks s’associe à l’État de Washington pour la logistique de distribution des vaccins

L’État de Washington s’associe à Starbucks pour rationaliser le déploiement des vaccins, se fixant un nouvel objectif de distribuer 45 000 doses par jour, a annoncé lundi le gouverneur Jay Inslee.

«C’est ce type de mobilisation totale de notre communauté que nous allons devoir voir, pour atteindre ces objectifs très, très ambitieux». dit-il à NBC. « Nous l’avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons le faire maintenant. »

L’État a une population de 7,6 millions d’habitants, mais seulement 31 500 personnes ont été inoculées avec les deux doses du vaccin, ont rapporté les Centers for Disease Control and Prevention.

« Nous venons juste de faire le calcul et de comprendre qu’à ce rythme de vaccination, il faudra 6,7,8 ans pour que ce pays se fasse vacciner », a déclaré le PDG de Starbucks, Kevin Johnson à NBC. « Et nous ne pouvons pas penser que c’est un rythme acceptable. «

L’administration de Biden jouera un « rôle plus actif » dans la réponse au COVID-19

L’administration Trump fixer des attentes irréalistes en disant que 20 millions d’Américains seraient vaccinés d’ici la fin décembre, a déclaré Jason Schwartz, professeur adjoint de santé publique à l’Université de Yale. Lors de la dernière mise à jour vendredi, 31,2 millions de doses avaient été distribuées et 12,3 millions de vaccins avaient été appliqués, selon les CDC.

«Jusqu’à présent, la conception de ce déploiement de la vaccination était si décentralisée qu’elle consistait essentiellement à expédier les vaccins à chaque État, à nous dire où les expédier, à nous donner les adresses postales et à partir de là», a déclaré Schwartz. Mais «une chose que nous avons déjà constatée de la part de la nouvelle administration Biden, c’est qu’elle a l’intention de jouer un rôle beaucoup plus actif et engagé dans le soutien de cet effort de vaccination, le coordonnant, le dirigeant.

Biden a réuni une équipe d’intervention contre le COVID-19 et s’est engagé à administrer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Jeudi, il a proposé un programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars comprenant 70 milliards de dollars pour le dépistage du virus et un programme national de vaccination.

Contribuer: The Associated Press