USA TODAY suit l'actualité du COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 325000 Américains depuis le premier décès signalé en février.

Dans les gros titres:

►Pfizer et BioNTech ont annoncé un accord avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses supplémentaires du vaccin des entreprises. Cet accord porte à 200 millions le nombre total de doses à livrer aux États-Unis d’ici le 31 juillet. Voici ce que les experts ont à dire sur la distribution des vaccins.

►Les Buffalo Bills, champion de l’AFC Est, explorent un plan qui permettrait à jusqu’à 6700 fans d’assister à leurs matchs à domicile restants, dont au moins un en séries éliminatoires. Le plan, qui n’a pas encore été approuvé, appelle à l’utilisation de tests rapides COVID-19 et à la recherche des contacts.

►Luke Letlow, un républicain de Louisiane qui a été élu représentant des États-Unis en novembre, a été transféré à l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Shreveport pour poursuivre le traitement du COVID-19. Letlow, 40 ans, est dans un état stable.

►Le Canada a autorisé le vaccin de Moderna et a déclaré que les envois devraient entrer dans le pays dans les 48 heures. Les responsables de la santé ont approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech le 9 décembre. Le Canada devrait recevoir 40 millions de doses du vaccin Moderna en 2021, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes, soit environ les deux tiers de la population adulte du pays.

►Le nombre d’Américains à la recherche de prestations de chômage a chuté de 89 000 la semaine dernière pour atteindre 803 000, ce qui montre que le marché du travail reste sous tension. Avant que le virus ne frappe, les demandes de chômage s’élevaient généralement à environ 225 000 par semaine.

►Les démocrates de la maison ont déclaré qu’ils prévoyaient de proposer une législation augmentant les chèques de relance de 600 $ à 2000 $, comme le propose le président Donald Trump. Le propre parti du président, cependant, rechignait et le sort de l’augmentation restait incertain mercredi.

►Autres 3401 décès aux États-Unis ont été enregistrés mercredi, le deuxième total le plus élevé jamais enregistré, selon les données de l’Université Johns Hopkins. C’est la cinquième fois que le nombre de morts dépasse les 3000 en une journée, et les cinq fois l’ont été ce mois-ci. Les États-Unis ont pour la première fois signalé plus de 19 000 morts du COVID-19 en sept jours.

►L’Allemagne, qui compte environ un quart de la population des États-Unis, a fait état d’un record d’une journée de 962 décès malgré les récentes restrictions qui ont fermé la plupart des magasins, resserré les règles sur les contacts sociaux et exhorté les gens à ne pas rendre visite à leurs proches à Noël.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 325 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 78,5 millions de cas et 1,72 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

NYC ordonne aux visiteurs étrangers de mettre en quarantaine; Le Royaume-Uni étend les restrictions pour lutter contre une nouvelle variante

La ville de New York a commencé mercredi à exiger des visiteurs étrangers la mise en quarantaine pour se protéger de la nouvelle variante de coronavirus trouvée au Royaume-Uni. L’ordre est assorti de la menace d’une amende de 1000 $ pour les contrevenants et de la possibilité de se faire frapper à la porte par un adjoint du shérif.

« Il y aura une visite directe de suivi à domicile ou une visite à l’hôtel de l’adjoint du shérif pour confirmer qu’ils suivent la quarantaine », a déclaré le maire Bill de Blasio. « Ou s’ils ne le font pas, ils seront pénalisés. »

Pendant ce temps, outre-Atlantique, la découverte de la nouvelle souche a incité les autorités britanniques à étendre les restrictions de niveau 4 – les plus strictes – à six millions de personnes supplémentaires dans l’est et le sud-est de l’Angleterre à partir de samedi.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a également déclaré qu’une autre variante d’Afrique du Sud avait été trouvée au Royaume-Uni, où plusieurs zones sont passées aux niveaux de restriction de niveau 2 ou 3.

Le COVID protège probablement contre la réinfection, selon des études

Les personnes atteintes d’anticorps contre le coronavirus développent une protection contre la réinfection pendant six mois ou plus, ce qui revient à se faire vacciner, selon deux nouvelles études. Les résultats sont non seulement bons pour les nouveaux vaccins COVID-19, mais représentent également une bonne nouvelle pour ceux qui se remettent de la maladie.

Les chercheurs ont découvert que les personnes ayant des anticorps d’infections naturelles étaient «à risque beaucoup plus faible» d’attraper le virus à nouveau, a déclaré le Dr Ned Sharpless, directeur du US National Cancer Institute, ajoutant que «il est très, très rare» d’être réinfecté.

L’étude du National Cancer Institute a impliqué plus de 3 millions de personnes qui ont subi des tests d’anticorps dans deux laboratoires privés aux États-Unis, tandis que l’autre a suivi plus de 12500 agents de santé dans les hôpitaux universitaires d’Oxford au Royaume-Uni. Les deux ont montré que les personnes qui avaient produit des anticorps étaient 10 fois moins susceptibles d’avoir une deuxième infection.

Le CDC exhorte les Américains à « rester chez eux » alors que des millions de personnes affluent vers les aéroports

Des millions d’Américains voyagent avant Noël et le Nouvel An, malgré les appels des experts en santé publique à rester chez eux et à éviter d’alimenter la pandémie. En moyenne, plus d’un million de personnes par jour ont traversé les aéroports du pays au cours des cinq derniers jours, soit environ le même nombre que les aéroports bondés pour les vacances de Thanksgiving.

« Restez à la maison pour mieux vous protéger et protéger les autres contre le # COVID19 cette saison des fêtes », ont tweeté mercredi les Centers for Disease Control and Prevention. « Organisez un repas virtuel des Fêtes avec vos amis et votre famille, rassemblez-vous pour un échange de cadeaux virtuels, décorez votre maison ou faites de l’artisanat festif. »

Jennifer Brownlee, 34 ans, une pêcheuse de Bayou La Batre, en Alabama, volait de l’aéroport de Tampa à l’Oregon pour voir sa mère, qui venait de perdre une jambe.

«Ma mère en vaut la peine. Elle a besoin de mon aide », a déclaré Brownlee. «Je sais que Dieu m’a eu. Il ne me laissera pas tomber malade.

L’achat de vaccins devrait fournir suffisamment pour « tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin »

Le gouvernement fédéral a accepté de payer 1,95 milliard de dollars pour une deuxième série de 100 millions de doses de vaccin de Pfizer et de son partenaire BioNTech. L’accord a porté le nombre total de doses de ce vaccin à livrer aux États-Unis à 200 millions d’ici le 31 juillet. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré dans un communiqué que le dernier accord peut donner aux gens l’assurance que «nous aurons suffisamment d’approvisionnement vacciner tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin 2021. »

Le vaccin de Pfizer a été le premier à obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, et les travailleurs de la santé sont déjà vaccinés. Un deuxième vaccin développé par Moderna en coopération avec des scientifiques des National Institutes of Health est également en cours d’utilisation.

Contribuer: The Associated Press