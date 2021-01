Le COVID-19 a tué plus de 420 000 Américains en un an, et les infections ont continué d’augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Alors que le Texas entre dans la septième semaine de son effort de distribution du vaccin COVID-19, les cas et les hospitalisations ont diminué mais restent à un niveau record.

À ce jour, près de 1,8 million de doses du vaccin COVID-19 ont été administrées dans l’État. La plupart des personnes qui ont été vaccinées dans l’État – près de 1,5 million – n’ont reçu qu’une des deux doses requises pour une inoculation complète, selon le Texas Department of State Health Services.

L’Austin American-Statesman du réseau USA TODAY a rapporté la semaine dernière que plus de la moitié des vaccins qui ont été distribués sont allés à des résidents blancs, selon les données de l’État. En outre, les directeurs d’hôpitaux ont fait part de leurs préoccupations concernant les lignes téléphoniques bloquées et les inefficacités liées au processus d’enregistrement du vaccin.

Pendant ce temps, en Californie, l’État avec le plus d’infections, les responsables de la santé ont levé lundi les ordonnances régionales de séjour à domicile, invoquant une baisse du nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 et de patients dans les unités de soins intensifs.

– Hojun Choi, homme d’État américain d’Austin

►À partir de la semaine dernière, l’Alaska avait administré plus de coups de COVID-19 par habitant que tout autre État du pays, selon les données du CDC, a rapporté l’Anchorage Daily News. Le Missouri s’est classé dernier des 50 États.

►À partir de mardi, les voyageurs arrivant aux États-Unis en provenance de pays étrangers devront présenter la preuve d’un test récent de coronavirus avec un résultat négatif.

►Le vaccin COVID-19 de Moderna protège contre deux variantes du coronavirus qui ont émergé de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud, mais pas aussi fortement contre ce dernier, selon une étude de l’entreprise.

►Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont indiqué lundi qu’ils ne pensaient pas que les athlètes olympiques devraient bénéficier d’un accès prioritaire aux vaccins COVID-19, en particulier si cela signifie devancer les travailleurs de la santé et la population âgée dans le monde.

►Google a annoncé lundi qu’il ouvrirait certaines installations à utiliser comme sites de vaccination et renforcerait les résultats de la recherche pour fournir de meilleures informations sur les endroits où trouver un vaccin contre le COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,2 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 420900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 99,7 millions de cas et 2,1 millions de décès.

Le Minnesota signale le premier cas américain de variante découvert au Brésil

Le variant de coronavirus hautement contagieux découvert initialement au Brésil a atterri aux États-Unis

Le ministère de la Santé du Minnesota a déclaré lundi que le résident s’était récemment rendu au Brésil. La personne est tombée malade au cours de la première semaine de janvier et le spécimen a été prélevé le 9 janvier.

La variante brésilienne semble être en mesure d’échapper aux anticorps naturels développés par la contraction du COVID-19. Bien que cela puisse signifier un affaiblissement potentiel de l’efficacité des vaccins actuels, les vaccins actuels offriront toujours une certaine protection.

Cette variante du virus rejoint d’autres en circulation aux États-Unis – y compris celles observées pour la première fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et, plus récemment, en Californie.

La pandémie fait toujours rage, mais les collèges rouvrent. Et ensuite?

Les responsables du campus avaient espéré que les leçons de l’automne les positionneraient mieux pour le semestre de printemps. C’était avant qu’une vague hivernale après les vacances ne fasse passer le nombre de décès par COVID-19 en Amérique à plus de 400000. Avant que des variantes plus contagieuses du coronavirus n’apparaissent. Avant, le déploiement du vaccin s’est avéré plus lent que prévu.

Maintenant, les populations étudiantes de retour peuvent être encore plus à risque qu’elles ne l’étaient à l’automne – sans parler de leurs communautés environnantes, où la recherche a suggéré de plus grandes épidémies dans les villes universitaires.

Malgré ces inquiétudes, les collèges vont de l’avant. Les enjeux sont élevés; les inscriptions ont chuté dans la plupart des collèges le semestre dernier, et la perte de revenus provenant de services en personne comme le logement sur le campus et la restauration pourrait être dévastatrice pour les écoles qui dépendent de cet argent. Les villes universitaires ressentiraient également le pincement économique.

Mais lorsque les administrateurs parlent de la nécessité d’une réouverture, ils se concentrent sur ce qui s’est bien passé à l’automne – et sur les avantages de l’expérience universitaire complète.

– Chris Quintana, USA AUJOURD’HUI

