400 hôpitaux supplémentaires recevront le vaccin COVID-19 mardi après que des centaines d’agents de santé et de responsables à travers les États-Unis aient été vaccinés lundi.

Les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de longue durée, cependant, ne commenceront pas les vaccinations avant le 21 décembre, et certaines le 28 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Pendant ce temps, le ministère américain de l’Agriculture a confirmé qu’un vison de l’Utah est le premier animal sauvage aux États-Unis à être testé positif au coronavirus. La nouvelle survient des semaines après qu’une ferme de visons de l’Oregon a signalé une épidémie de COVID-19, et les autorités danoises ont abattu 15 millions de visons en raison de craintes de coronavirus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 16,4 millions de cas et 300 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 72,8 millions de cas et 1,62 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Nous répondons à vos questions sur le vaccin, telles que: Quels sont les effets secondaires? Pouvez-vous toujours tomber malade? Est-ce sans danger pendant la grossesse? Obtenez les réponses ici.

CDC: Les maisons de soins infirmiers commenceront les vaccinations la semaine prochaine

La grande majorité des maisons de retraite aux États-Unis ne commenceront pas à vacciner le personnel et les résidents contre le COVID-19 avant le 21 décembre, et certains ne commenceront pas avant le 28 décembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le déploiement lundi du vaccin Pfizer-BioNTech a semé la confusion dans tout le pays, car il est devenu clair que les établissements de soins de longue durée et les maisons de soins infirmiers ne participaient pas aux vaccinations initiales, malgré la décision du CDC la semaine dernière d’inclure les résidents dans la première phase de distribution.

C’est parce que la majorité des établissements de soins de longue durée ont choisi de participer à un programme fédéral qui utilise les chaînes de pharmacies, y compris CVS, Walgreens et autres, pour faciliter la vaccination du personnel et des résidents.

Le programme de partenariat fédéral pour les soins de longue durée lancera le 21 décembre pour les juridictions qui ont choisi d’utiliser le vaccin Pfizer-BioNtech. Plus de 1100 cliniques de vaccination dans des établissements de soins de longue durée à travers le pays devraient avoir lieu ce jour-là, a déclaré la porte-parole du CDC, Kristen Nordlund.

– Elizabeth Weise et Tom Mooney

Le vison de l’Utah est le premier animal sauvage à être testé positif au COVID-19

Un vison de l’Utah est devenu le premier animal sauvage aux États-Unis à être testé positif au COVID-19, a confirmé lundi le ministère américain de l’Agriculture.

« À notre connaissance, il s’agit du premier animal sauvage indigène en liberté confirmé avec le SRAS-CoV-2 », a déclaré l’agence dans un communiqué.

L’animal faisait partie de la surveillance de la faune pour le virus dans les fermes de visons infectés de l’Utah, du Michigan et du Wisconsin entre le 24 août et le 30 octobre, a déclaré l’USDA.

L’agence a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le virus se soit propagé dans les populations sauvages autour des fermes de visons infectées. Plusieurs autres espèces ont été testées et tous les résultats sont revenus négatifs. L’agence a déclaré qu’elle avait notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale le cas positif.

La Californie recevra près de 400 000 doses supplémentaires de Pfizer la semaine prochaine

Quelques heures après que les premiers travailleurs de la santé de Californie ont reçu le vaccin COVID-19 lundi à Los Angeles, le gouverneur Gavin Newsom annoncé sur Twitter que l’État le plus peuplé du pays recevra 393 000 doses supplémentaires de vaccin Pfizer la semaine prochaine.

L’Etat a reçu 33 000 doses lundi. Helen Cordova, infirmière aux soins intensifs, a été la première travailleuse de la santé à se faire vacciner au Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center. «Protégez-moi», a-t-elle dit alors qu’un collègue lui avait administré le vaccin.

L’Allemagne exhorte les habitants à éviter les achats de Noël

Les autorités allemandes suggèrent aux résidents de renoncer aux achats de Noël et d’envisager d’assister à la messe de Noël en ligne plutôt qu’en personne. Pendant ce temps, son voisin du nord-ouest, les Pays-Bas, se prépare à imposer ses propres nouvelles mesures strictes de verrouillage à partir de minuit mardi.

La chancelière allemande Angela Merkel et les gouverneurs des 16 États allemands ont convenu dimanche de resserrer les mesures de verrouillage à partir de mercredi et jusqu’au 10 janvier au moins.

À partir de mercredi, les écoles du pays seront fermées ou passeront à l’école à la maison; la plupart des magasins qui ne vendent pas de nourriture seront fermés, tout comme les entreprises comme les coiffeurs. Les plats à emporter au restaurant seront toujours autorisés, mais il est interdit de manger ou de boire sur place.

« Je souhaite et j’espère que les gens n’achèteront que ce dont ils ont vraiment besoin, comme des produits d’épicerie », a déclaré le ministre de l’Économie Peter Altmaier. « Plus vite nous maîtrisons ces infections, mieux c’est pour tout le monde. »

Contribuer: The Associated Press