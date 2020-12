Maintenant, nous attendons la Food and Drug Administration américaine.

Alors que le nombre de morts aux États-Unis du nouveau coronavirus se rapprochait de 300000 jeudi, un comité de scientifiques de premier plan sur les vaccins a recommandé à la FDA d’autoriser le premier vaccin COVID-19 pour les Américains.

Les vaccinations de masse pourraient commencer dans quelques jours pour des centaines de milliers de travailleurs de la santé de première ligne et de résidents de maisons de retraite, un tournant potentiel dans la bataille acharnée du pays contre le virus.

Après une audition publique d’une journée, le Comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a voté 17 contre 4, avec 1 abstention, pour recommander le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire BioNTech appelé BNT162b2. La FDA devrait autoriser le vaccin pour une utilisation d’urgence dès vendredi.

La réunion de jeudi a eu lieu alors que les États-Unis ont dépassé 292000 décès dus au COVID-19, plusieurs centaines de plus que le nombre de morts sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le ministère américain des Anciens Combattants. Les États-Unis ont dépassé les 3 000 morts en une seule journée pour la première fois mercredi, un nombre supérieur aux attaques terroristes du 11 septembre.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé près de 15,6 millions de cas et plus de 292 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 69,5 millions de cas et plus de 1,5 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Cela n’a peut-être pas commencé ici, mais le nouveau coronavirus est devenu une tragédie américaine. Dans les premiers jours d’une pandémie historique, le virus avait un accès sans entrave dans et dans tout le pays.

Ce fichier sera mis à jour tout au long de la journée. Pour les mises à jour dans votre boîte de réception, abonnez-vous à Le briefing quotidien bulletin.

La conférence Boston Biogen était probablement super répandue, selon une étude

Une étude publiée jeudi postule que 205 000 à 300 000 cas de COVID-19 à travers les États-Unis et dans le monde peuvent être retracés jusqu’à une conférence de deux jours à Boston.

La conférence Biogen, qui s’est tenue du 26 au 27 février, est responsable d’environ 1,6% de tous les cas aux États-Unis depuis le début de la pandémie, ont estimé les chercheurs.

L’étude indique que la conférence est un exemple de ce qui se passe lorsque le virus se propage de manière incontrôlée, car l’épidémie a probablement créé «des flambées majeures parmi les personnes sans abri, se propageant[ing] dans toute la région de Boston, y compris vers d’autres communautés à haut risque, et ont été exportés vers d’autres sites nationaux et internationaux. «

Le chef de la police du Missouri: « Plus d’avertissements » pour les refuseurs de masques

Un chef de la police du Missouri a promis de sévir contre les personnes qui refusent de porter des masques faciaux à la suite d’une campagne d’information visant à freiner la propagation du coronavirus.

«Ecrire une citation a toujours été une option… mais nous avons adopté une approche principalement« d’éducation et d’avertissement »», a déclaré jeudi le chef de la police de Springfield, Paul Williams, à Ozarks First.

Mais avec une conformité plafonnant à environ 90% et des cas en hausse, Williams a déclaré qu’il était temps de pénaliser les contrevenants.

«Plus d’avertissements. Plus de brochures distribuées », a déclaré Williams. «Nous encourageons vraiment les agents à passer à l’étape suivante et à rédiger la citation, comme le prévoit l’ordonnance.»

Williams a déclaré que les gens peuvent «passer leur journée devant le tribunal» s’ils choisissent de lutter contre la citation.

Le président de la New Hampshire House, Dick Hinch, meurt du COVID-19

Le président de la Chambre des représentants du New Hampshire est décédé du COVID-19, a déclaré un médecin légiste jeudi, un jour après la mort inattendue du républicain, faisant craindre que d’autres membres de l’un des plus grands organes législatifs du monde aient été dénoncés lors de leur prestation de serment. La semaine dernière.

Dick Hinch, qui a prêté serment le 2 décembre en tant que chef de la nouvelle législature de 400 membres dirigée par les républicains, est décédé mercredi. Il avait 71 ans et commençait son septième mandat de deux ans à la State House.

Sa mort a été annoncée mercredi soir par son bureau, qui n’a pas donné de détails sur ce qu’il a appelé «cette tragédie inattendue».

Chaque comté américain a maintenant au moins un cas de COVID-19

Un comté d’Hawaï est devenu le dernier comté des États-Unis à avoir un test de résident positif au COVID-19, a rapporté jeudi le Maui News.

Un adulte résidant à Kalaupapa, à Hawaï, est devenu la première personne à contracter le COVID-19 dans le comté de Kalawao, apparemment le dernier comté des États-Unis sans cas en huit mois de pandémie, selon le ministère de la Santé d’Hawaï, le Maui News m’a dit.

La personne a reçu un résultat de test positif après son retour sur un vol local à destination de Kalaupapa et est maintenant isolée sans aucun symptôme.

Ressources COVID-19 des USA AUJOURD’HUI

Contribuer: The Associated Press