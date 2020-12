Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait devenir le premier à obtenir l’autorisation de la Food and Drug Administration américaine dès jeudi.

Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques associés, composé de 17 membres, se réunira jeudi pour examiner et discuter des données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, puis voter pour savoir si la FDA devrait l’autoriser.

Les entreprises demandent une «autorisation d’utilisation d’urgence», sous réserve d’une approbation complète. Bien qu’ils aient compilé autant de données sur l’innocuité et l’efficacité à court terme que pour n’importe quel vaccin, le processus a été compressé. Mais les coins, selon la FDA, n’ont pas été coupés.

Et un vaccin ne pouvait pas venir assez tôt. Les États-Unis ont signalé plus de 3000 décès dus au COVID-19 pour la première fois mercredi, selon l’Université Johns Hopkins. Le chiffre, 3 124, est un bilan d’une journée pire que le 11 septembre. Dans tout le pays, les hôpitaux sont à court de lits, ce qui entraîne des ordonnances de maintien à domicile dans certains endroits et des mandats de masquage dans 38 États.

Autres nouvelles que vous devez savoir aujourd’hui:

Le Canada a approuvé le vaccin de Pfizer «après un examen approfondi et indépendant». L’approbation initiale concerne les personnes de 16 ans ou plus mais pourrait être révisée à l’avenir pour inclure les enfants si les données de ces études le soutiennent.

Le vaccin est déjà en cours de déploiement à travers la Grande-Bretagne, où il a rencontré sa première situation difficile – les responsables de la santé ont décrété que les personnes ayant des «antécédents importants» de réactions allergiques ne devraient pas recevoir le vaccin en attendant une enquête plus approfondie.

Les chercheurs ont averti que ce n’est que le début des canulars viraux sur les réseaux sociaux qui se nourriront des inconnues du virus et des vaccins pour saper la confiance du public dans la prochaine vague de vaccinations.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 15,3 millions de cas et 289 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 68,8 millions de cas et 1,56 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Environ un quart des décès aux États-Unis dus au coronavirus – près de 74000 – ont été des résidents de maisons de retraite et des soignants. Ils ont des masques et des gants, et il y a plus de capacité de test. Ce dont les maisons de soins infirmiers ont vraiment besoin, c’est plus d’aide, disent les défenseurs.

Sacramento entre dans l’ordre de rester à la maison de la Californie

La grande région de Sacramento sera placée sous les règles de coronavirus les plus restrictives de Californie cette semaine, car la capacité des unités de soins intensifs des hôpitaux est tombée en dessous de 15%.

La région des 13 comtés englobant la capitale de l’État a une capacité de soins intensifs de 14,3% et devra faire face à une commande régionale de séjour à domicile jeudi à 23 h 59, selon le site Web du département d’État de la Santé publique.

En vertu des restrictions, les restaurants doivent cesser de manger en plein air, les entreprises de soins personnels telles que les barbiers doivent fermer et le nombre de personnes autorisées à l’intérieur des magasins est réduit. Les résidents sont priés de rester à la maison sauf pour les activités essentielles.

Les régions du sud de la Californie et de la vallée de San Joaquin sont déjà dans la catégorie la plus stricte, et plusieurs comtés de la région de la baie de San Francisco ont choisi de mettre en œuvre leurs propres ordonnances volontaires indépendamment de l’État. L’État est divisé en cinq régions aux fins de déterminer les niveaux de restriction en fonction de la capacité de l’USI.

Un responsable du Texas qui a protesté contre la réglementation COVID-19 est positif

Un responsable de l’État du Texas qui a critiqué les mesures ordonnées par le gouverneur Greg Abbott dans le but de ralentir la pandémie de coronavirus a déclaré qu’il avait été testé positif pour le virus.

Le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, faisait partie des quelque 200 personnes qui se sont rassemblées devant la maison d’Abbott en octobre pour protester contre ses ordres en cas de pandémie, y compris un mandat de masque continu à l’échelle de l’État et des verrouillages.

Dans un communiqué mercredi, Miller, âgé de 65 ans, a déclaré qu’il était en quarantaine dans son ranch.

Dans ses mots: «Je ne me sens pas au mieux, mais j’ai survécu à des blessures de rodéo, à des fractures, à une chirurgie de la hanche, du genou et de l’épaule, au virus du Nil occidental et au cancer, et je vais aussi vaincre cela.

Un médecin du Wyoming démissionne après avoir affirmé que le COVID était une arme biologique

Un médecin du département de la Santé du Wyoming qui a déclaré au public lors d’un événement le mois dernier que le COVID-19 avait été créé par la Russie et la Chine pour répandre le communisme a démissionné de l’agence d’État.

Le Dr Igor Shepherd, qui a partagé une théorie du complot démystifiée sur le prochain vaccin COVID-19 lors d’un événement du 10 novembre à Loveland, Colorado, a depuis démissionné, a confirmé un porte-parole du département par courrier électronique au Casper Star-Tribune mercredi.

Les réactions allergiques au vaccin en Grande-Bretagne ne posent pas de problème grave dans un essai américain

Deux Britanniques souffrant d’allergies sévères ont apparemment eu des réactions allergiques au vaccin COVID-19 de Pfizer / BioNTech, soulevant des questions quant à savoir s’il est sans danger pour les personnes souffrant d’allergies préexistantes. En réponse, les régulateurs britanniques ont conseillé aux personnes souffrant d’allergies sévères d’éviter le vaccin.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché les réactions allergiques. Contrairement à certains vaccins, le vaccin Pfizer / BioNTech ne contient ni conservateurs ni ovoproduits, connus pour déclencher des réactions avec d’autres types de vaccins.

Les réactions allergiques n’étaient pas un problème significatif dans l’essai américain dans lequel plus de 20000 personnes ont reçu les deux doses du vaccin, mais les essais américains ont exclu les sujets ayant eu des réactions allergiques sévères, a déclaré Moncef Slaoui, codirecteur de l’opération Warp. Speed ​​- le programme gouvernemental chargé de développer, fabriquer et distribuer les vaccins COVID-19.

Slaoui a déclaré qu’il suppose que la réunion du comité de la Food and Drug Administration des États-Unis jeudi discutera de cette question et suggérera que les personnes souffrant d’allergies sévères « ne devraient pas prendre le vaccin tant que nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé ».

Mais un vaccin qui déclenche des réactions dangereuses chez les personnes souffrant d’allergies sévères pose un défi majeur aux États-Unis, a déclaré le Dr Peter Hotez, pédiatre et doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine à Houston. « Si vous commencez à émettre des recommandations selon lesquelles toute personne ayant un EpiPen ne se fait pas vacciner, cela pourrait être un coup de cœur pour les Américains », a-t-il déclaré. En savoir plus ici.

