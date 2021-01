USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 347000 personnes Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

► Le Sénat a ajourné vendredi soir sans obtenir de chèques de relance de 2 000 $, laissant l’espoir d’une autre série de paiements entre les mains du prochain Congrès. Les démocrates du Sénat, certains républicains et le sénateur indépendant Bernie Sanders ont poussé en vain à un vote du Sénat sur des chèques de relance de 2000 $ alors que le temps se terminait.

► Alors que les hôpitaux sont poussés au bord du gouffre, s’efforçant de fournir de l’oxygène aux patients, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé vendredi que l’État travaillerait avec le US Army Corps of Engineers pour moderniser les systèmes de distribution d’oxygène obsolètes dans six hôpitaux de Los Angeles. La nouvelle intervient alors que la Californie a signalé un record de 585 décès de coronavirus en une journée.

► La Nation Navajo a licencié plus de 1100 employés de casino vendredi en raison de fermetures prolongées causées par la pandémie de coronavirus. La tribu exploite quatre casinos en Arizona et au Nouveau-Mexique. «La vision de la Nation a pris des années à se construire, mais la Nation a réussi», a déclaré Quincy Natay, président du conseil d’administration de Navajo Gaming. «Si elle laisse son industrie du jeu échouer, une fermeture permanente entraînera un recul à long terme pour le développement économique des Navajos, même si elle finit par rouvrir.

► Le Texas a établi un nouveau record vendredi pour le nombre de personnes hospitalisées avec COVID-19. L’État a signalé 12 481 hospitalisations le jour de l’An après avoir établi de nouveaux records pendant cinq jours consécutifs.

► La capitale japonaise, Tokyo, et trois préfectures voisines ont demandé au gouvernement national de déclarer l’état d’urgence pour freiner la propagation croissante de la pandémie de coronavirus. Le Japon a connu une augmentation récente des cas signalés de COVID-19, en particulier dans les zones urbaines. Tokyo a enregistré un record quotidien de 1337 cas le soir du Nouvel An.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20 millions de cas confirmés de coronavirus et 347 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 84 millions de cas et 1,8 millions de morts.

Chèques de 2000 $? Ils devront attendre le nouveau congrès

Vendredi, le Sénat n’a pas pris la question de savoir s’il fallait augmenter les paiements de 600 dollars par chèque de relance que le président Donald Trump avait demandé de porter à 2000 dollars. Désormais, le Congrès ne se réunira de nouveau que dimanche pour mettre fin au 116e Congrès.

Les démocrates ont promis de réactiver rapidement les chèques de 2000 dollars après l’assermentation du nouveau Congrès dimanche.

«Le président élu Joe Biden a clairement indiqué que le projet de loi sur le soulagement de la pandémie que le Congrès a adopté n’est qu’un acompte sur le travail qui doit continuer», a déclaré le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., président du caucus démocrate de la Chambre. «Nous allons continuer à nous battre pour un chèque de paiement direct de 2 000 $.»

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., était l’un des rares sénateurs du GOP à faire pression pour un vote autonome sur les chèques de relance de 2 000 $, affirmant que « dans le nouveau Congrès, vous pourriez obtenir un vote ».

« J’aimerais un vote autonome au nouveau Congrès sur le chèque de 2 000 $ », a-t-il déclaré lors d’une interview sur Fox and Friends. « Nous avons sept républicains qui ont déjà dit qu’ils voteraient pour cela. Nous avons besoin de cinq autres. Je pense que si nous avions le vote, nous y arriverions. » En savoir plus ici.

– Savannah Behrmann

L’insuffisance cardiaque chez les enfants est une autre complication rare du COVID-19

L’insuffisance cardiaque – souvent causée par une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque – est une maladie rare chez les adolescents et les jeunes adultes. Il est plus fréquent chez les personnes âgées, souvent en raison de la diminution de la fonction cardiaque sur une période de plusieurs années. Pourtant, depuis le début de la pandémie, un très petit sous-ensemble de jeunes infectés par le COVID-19 a développé une insuffisance cardiaque.

Cet été, des médecins de New York ont ​​signalé qu’un garçon de 2 mois diagnostiqué avec le COVID-19 souffrait plus tard d’une insuffisance cardiaque, signalant une autre complication du COVID-19 chez les enfants.

Vingt-six athlètes de l’Université d’État de l’Ohio avec COVID-19 confirmé – qui étaient légèrement symptomatiques ou asymptomatiques – ont subi des tests cardiaques. Près de 50% présentaient des anomalies cardiaques et 15% répondaient aux critères de myocardite, selon une étude de l’OSU en septembre.

– Elinor Aspegren

Les fêtards du Nouvel An qui brisent le couvre-feu attaquent la police française

Des ravers lors d’une fête souterraine du réveillon du Nouvel An qui a attiré au moins 2500 personnes dans l’ouest de la France ont attaqué la police envoyée pour les arrêter, incendiant un véhicule de police et blessant des policiers avec des volées de bouteilles et de pierres, ont déclaré vendredi des responsables. Les Ravers ont commencé à converger vers un hangar à Lieuron, en Bretagne, jeudi soir pour faire la fête dans la nouvelle année, a annoncé vendredi le gouvernement régional.

La police a été attaquée alors qu’elle tentait d’empêcher les raveurs d’installer leur équipement de fête, a déclaré le gouvernement régional.

Vendredi matin, 2500 ravers français et étrangers faisaient toujours la fête, encerclés par une présence policière renforcée, a indiqué le gouvernement régional. Les procureurs examinent un éventail d’accusations criminelles possibles. La fête a également eu lieu malgré le couvre-feu national de 20 h 00 à 6 h 00 en France, visant à dissuader les rassemblements publics pendant la pandémie.

– The Associated Press

Les soignants des grands-parents noirs font face à des luttes uniques au milieu du COVID-19

La pandémie a accru les défis pour les grands-parents et autres résidents âgés, vulnérables au virus tout en prenant soin des enfants. Un enfant sur quatre vivant avec des grands-parents est noir, selon les données KidsCount de la Fondation Annie E. Casey utilisant les chiffres du recensement américain. Les données étaient au cœur d’un rapport de Generations United, une organisation à but non lucratif pour les familles multigénérationnelles.

Les enfants noirs sont également représentés de manière disproportionnée dans les familles d’accueil, et les gardiens de leur parenté sont essentiels car ils comblent les lacunes des systèmes de protection de l’enfance et font face à un manque de soutien familial culturellement instruit, explique GU.

En plus d’un guide COVID-19 pour les familles multigénérationnelles, le groupe a créé une boîte à outils sur l’équité raciale pour aider les prestataires de services de santé et de services sociaux à devenir plus compétents sur le plan culturel en ce qui concerne la composition de la famille. Alors que la pandémie provoque l’isolement, les grands-parents – et les ressources pour eux et les enfants qu’ils élèvent – sont devenus encore plus importants qu’auparavant.

– Nada Hassanein

Contributeur: Associated Press