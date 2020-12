USA TODAY garde une trace des nouvelles concernant COVID-19. La nation est sur le point d’avoir perdu 300 000 personnes à cause de la maladie depuis le début de la pandémie. Pendant ce temps, les régulateurs fédéraux subissent une pression intense pour déployer rapidement un vaccin nouvellement autorisé dans les soins de santé et d’autres travailleurs de première ligne à l’échelle nationale. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Pour les titres dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à notre newsletter, Coronavirus Watch.

Voici les principaux titres d’aujourd’hui:

Vendredi soir, la Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’urgence au vaccin Pfizer / BioNTech qui, selon les données, est très efficace pour prévenir une maladie qui a tué près de 300 000 Américains. Une conférence de presse de la FDA est prévue samedi à 9 h HE sur l’actualité.

Dans une vidéo annonçant l'autorisation d'urgence, Le président Donald Trump a qualifié le vaccin de «miracle médical» qui «sauvera des millions de vies et mettra fin à la pandémie une fois pour toutes». Il a déclaré que les premières doses seraient administrées aux États-Unis « en moins de 24 heures ».

Les nouvelles prometteuses ne mettra pas fin immédiatement à la pandémie, qui fait toujours rage hors de contrôle. Le Dr Ugur Sahin, PDG de BioNTech, a estimé qu'il faudrait attendre mars ou avril avant que le vaccin puisse avoir un impact sur la propagation du virus – soulignant la nécessité de mesures telles que le port de masques et la distanciation sociale entre-temps.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 15,8 millions de cas et 295 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 71,1 millions de cas et 1,5 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Avec les vaccinations attendues dans les semaines à venir et le nombre de morts dû au virus grimpant, l’opposition au vaccin résonne, non seulement auprès des communautés anti-vaccinales marginales, mais aussi dans des pans de l’Amérique traditionnelle.

Le premier vaccin COVID-19 obtient l’autorisation de la FDA

Dans ce qui devrait être le début de la fin de la pandémie américaine de COVID-19, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé vendredi soir le premier vaccin pour prévenir la maladie.

Qu’est-ce que cela signifie: Le vaccin Pfizer / BioNTech a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, qui n’est pas une approbation complète. Bien qu’il ait reçu toutes les données standard de sécurité et d’efficacité à court terme, le vaccin n’a pas été testé pendant les deux années typiques d’un vaccin approuvé – il n’est donc pas encore clair combien de temps durera la protection.

Quand l’obtiendrez-vous? Les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des maisons de soins infirmiers devraient recevoir le vaccin en premier. D’autres doses seront déployées dans les semaines et les mois à venir, Pfizer et Moderna devant chacun livrer 100 millions de doses de leurs vaccins d’ici le milieu de l’année prochaine.

Et les autres vaccins? La semaine prochaine, un vaccin COVID-19 similaire développé par Moderna, basé au Massachusetts, passera par le même processus d’examen et pourrait être rapidement autorisé à être utilisé.

– Karen Weintraub

Dans le comté le plus touché d’Amérique, les décès COVID ont fait des parents et des amis

Il y a un peu plus d’un mois, la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement a ravagé Quinter, dans le Kansas, une ville rurale de 1000 habitants, tuant 20 habitants. Ici, où presque tout le monde connaît la plupart des autres, la pandémie a tué des agriculteurs et leurs femmes. L’historien officieux de la ville. La grand-mère bien-aimée dont le gâteau au chocolat à la crème sure avec glaçage au fondant au chocolat était toujours le sujet de la fête. La maman dont le piano résonne encore dans la tête de ses amis.

Et cela a vidé le cœur des survivants. Ceux qui se sentent coupables d’avoir récupéré. Les ambulanciers se battent pour soigner leurs propres proches. Le médecin épuisé qui a vu mourir près de la moitié de ses patients.

Jeudi, le coronavirus a tué un pourcentage plus élevé de résidents du comté de Gove que tout autre comté des États-Unis: une personne sur 132 est décédée. Même aujourd’hui, le port du masque reste controversé dans le comté de Gove, et les amitiés sont tendues alors que les autorités luttent pour persuader leurs voisins de suivre les directives de base en matière de santé publique, comme éviter les grands rassemblements.

«Nous vivons à travers l’histoire en ce moment, et je m’inquiète de ce que les livres d’histoire diront de nous», déclare Ericka Nicholson, 47 ans, qui aide à diriger le service d’ambulance bénévole de la ville et qui a survécu à l’infection. En savoir plus sur Gove County, Kansas.

– Trevor Hughes

Les États-Unis achètent 100 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna

L’administration Trump a annoncé vendredi qu’elle avait acheté 100 millions de doses supplémentaires d’un vaccin contre le coronavirus fabriqué par Moderna, portant la commande totale du gouvernement fédéral à la société à 200 millions de doses. Les doses supplémentaires « assureraient une livraison continue jusqu’à la fin juin 2021 », a déclaré le ministère américain de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué de presse.

« La sécurisation de 100 millions de doses supplémentaires de Moderna d’ici juin 2021 élargit encore notre offre de doses dans le portefeuille de vaccins Operation Warp Speed », a déclaré le secrétaire du HHS, Alex Azar, dans un communiqué. « Ce nouvel achat fédéral peut donner aux Américains une confiance encore plus grande que nous aurons suffisamment d’approvisionnement pour vacciner tous les Américains qui le souhaitent d’ici le deuxième trimestre de 2021. »

Moderna est devenu le deuxième fabricant de vaccins aux États-Unis à demander l’autorisation de la FDA à la fin du mois dernier. Les dernières découvertes de la société ont montré que sur 196 personnes participant à l’essai clinique qui avaient attrapé le COVID-19, 185 d’entre elles avaient reçu le placebo, tandis que 11 seulement avaient reçu le vaccin actif. Cela correspond à un taux d’efficacité supérieur à 94%.

– Grace Hauck

Une femme du Wisconsin retrouve sa famille après avoir lutté contre le virus pendant près de 3 mois

Après avoir passé plus de 80 jours à lutter contre le COVID-19 dans un hôpital du Wisconsin, Nancy Van Dyn Hoven a finalement retrouvé sa famille et ses amis vendredi – et juste à temps pour les vacances.

«À part que 2020 est horrible, c’est juste le meilleur», a déclaré Van Dyn Hoven, 60 ans, vendredi à la maison, en riant avec son mari, Dennis, et sa fille, Stacy Arnoldussen, à ses côtés. « C’est tout ce que je pouvais demander. »

Le Dr Anthony Zeimet, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital et médecin de Nancy, a déclaré que la gravité de sa maladie était particulièrement surprenante, car elle n’avait que 59 ans – elle avait 60 ans à l’hôpital – et n’avait aucun problème de santé sous-jacent qui la mettrait elle à un risque plus élevé de maladie grave.

« Le virus a en quelque sorte ravagé son corps », a déclaré Zeimet. « Cela montre simplement qu’avec COVID, nous ne savons pas qui va bien ou mal. Nancy était quelqu’un qui, quand elle a été admise pour la première fois, nous pensions qu’elle ferait plutôt bien. … Malheureusement, elle a fini par être ici pendant plus de 80 jours. «

Bien que le rétablissement de Nancy soit loin d’être terminé et qu’elle ait un long chemin à parcourir en matière de services de réadaptation, vendredi a marqué la fin d’une lutte de plusieurs mois contre le virus. En savoir plus sur son histoire.

– Samantha West, Appleton Post-Crescent