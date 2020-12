USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 330000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►Les pays de l’Union européenne ont reçu leur premier envoi du vaccin COVID-19 fabriqué par Pfizer et BioNTech. Les autorités prévoient d’administrer les premiers coups de feu aux personnes les plus vulnérables dans un effort coordonné dimanche.

►Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook et Twitter que le nombre de Californiens hospitalisés à cause du coronavirus pourrait doubler en 30 jours si les tendances actuelles se poursuivent.

►La Corée du Sud, qui était auparavant une réussite dans la gestion de la pandémie de coronavirus, est aux prises avec une forte augmentation des cas pendant la semaine de Noël: 1241 le jour de Noël seulement. C’est la plus forte augmentation quotidienne que le pays ait jamais vue.

►L’équipe féminine de basket-ball de Duke termine sa saison 2020-21 après seulement quatre matchs en raison des inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus, a annoncé l’école vendredi soir.

►CNN rapporte que des cas de la nouvelle souche du coronavirus originaire du Royaume-Uni ont été annoncés en France et en Espagne le jour de Noël.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 330000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 79 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Frappé durement par COVID, certains peuples autochtones hésitent à se faire vacciner

Pour beaucoup, la promesse d’un vaccin offre espoir et soulagement. Mais Josie Passes, membre de la tribu Crow du Montana, se méfie de ses conséquences à long terme.

Bien que les communautés tribales aient été ravagées de manière disproportionnée par le COVID-19 dans tout le pays, Passes n’est pas la seule à avoir des réticences. Alors que les tribus commencent à recevoir et à distribuer les vaccins contre le COVID-19, de nombreux membres de la tribu hésitent à se faire vacciner.

Certaines personnes craignent que les populations autochtones ne soient utilisées comme des «cobayes», tandis que d’autres hésitent à faire confiance au Service de santé indien. Certains se sentent invincibles, car les tribus ont survécu à des maladies dévastatrices telles que la variole et de violents massacres. Beaucoup préféreraient attendre et observer les effets du vaccin à mesure que de plus en plus de personnes le reçoivent.

Les experts disent que ce scepticisme est justifié. Les tribus ont connu le désinvestissement, l’incompétence et la brutalité de la part du gouvernement fédéral. Les conséquences de cette négligence transcendent les générations et se manifestent aujourd’hui par des inégalités systémiques, dont beaucoup ont été davantage exposées par la pandémie COVID-19. En savoir plus ici.

– Nora Mabie, Tribune de Great Falls

Un médecin noir meurt du COVID-19 après avoir signalé un traitement raciste à l’hôpital

Un médecin noir décédé du COVID-19 après des semaines de lutte contre le virus a déclaré avoir été maltraité et retardé les soins appropriés dans un hôpital de l’Indiana en raison de sa race. La Dre Susan Moore, 52 ans, est décédée le 20 décembre à la suite de multiples hospitalisations pour complications du COVID-19, d’abord à IU Health North et plus tard à Ascencion-St. Vincent à Carmel, Indiana.

Ses frustrations concernant les soins fournis à IU Health ont été relatées sur Facebook dans plusieurs mises à jour. La première est survenue le 4 décembre lorsqu’elle a déclaré que les retards dans son traitement et son diagnostic étaient motivés par la couleur de sa peau.

Citant la confidentialité des patients, un porte-parole d’IU Health a refusé de parler spécifiquement de l’affaire, mais a partagé une déclaration écrite au nom d’IU Health North:

« En tant qu’organisation engagée pour l’équité et la réduction des disparités raciales dans les soins de santé, nous prenons les accusations de discrimination très au sérieux et enquêtons sur chaque allégation », indique le communiqué. « Les options de traitement sont souvent convenues et examinées par des experts médicaux de diverses spécialités, et nous soutenons l’engagement et l’expertise de nos soignants et la qualité des soins prodigués à nos patients chaque jour.

– Justin L. Mack et Holly V. Hays, star d’Indianapolis

Les petits cinémas survivront-ils à une lente saison des fêtes?

La crise du COVID-19 a dévasté les propriétaires de salles de cinéma de toutes tailles, mais les petits propriétaires indépendants le ressentent plus profondément. Dans tout le pays, une poignée est déjà devenue sombre de façon permanente et 70% des cinémas de petite et moyenne taille risquent de fermer sans aide fédérale, selon l’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN).

Beaucoup se démènent pour survivre avec des projections privées et des offres spéciales de pop-corn, entre autres stratégies. Leur perte serait un coup dur pour la vie culturelle américaine. Ils représentent une source majeure de films d’art plus sérieux et produits indépendamment. Et à une époque dominée par les multiplexes élégants, leurs grands théâtres anciens ornés de chapiteaux offrent souvent le seul divertissement dans les petites villes et les campagnes américaines.

Heureusement, le salut apparaît à l’horizon. Une disposition peu remarquée du projet de loi de secours COVID de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès cette semaine fournirait 15 milliards de dollars aux petits cinémas en difficulté, aux spectacles, aux salles de spectacle et aux musées. Une campagne de lobbying de dernière minute menée par l’OTAN a ajouté des cinémas et 5 milliards de dollars pour couvrir théoriquement leurs besoins financiers.

– Paul Davidson

Son père a développé le vaccin contre la polio. C’est ce qu’il pense du COVID-19.

Le Dr Peter Salk se souvient vaguement du jour où il a été vacciné contre la polio en 1953. Son père, le Dr Jonas Salk, est entré dans l’histoire en créant le vaccin antipoliomyélitique à l’Université de Pittsburgh et a inoculé sa famille dès qu’il l’a estimé sûr et efficace. .

Les cas de polio ont culminé au début des années 1950, mais il est arrivé chaque été, handicapant en moyenne plus de 35 000 personnes chaque année pendant des décennies, provoquant parfois la paralysie et la mort, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les fonctionnaires ont fermé des piscines, des cinémas, des parcs d’attractions et d’autres passe-temps qui venaient naturellement avec les vacances d’été.

Le vaccin de Jonas Salk a aidé à éliminer la polio de la plupart des pays du monde, ce que beaucoup de gens espèrent se produira avec le vaccin contre le coronavirus. Cependant, Salk prévient que l’éradication de la polio aux États-Unis a été un voyage long et difficile, et il ne s’attend pas à ce que l’élimination du COVID-19 soit plus facile.

«Ce sera un long chemin, même fournir suffisamment de vaccins aux gens du monde entier … ce virus ne respecte pas les frontières», a déclaré Salk, médecin et professeur à temps partiel en maladies infectieuses à l’Université de Pittsburgh. , où son père a développé le vaccin contre la polio. «Il voyage en avion partout dans le monde et à moins que ce virus ne puisse être contenu partout, il continuera à se propager et à poser problème.»

– Adrianna Rodriguez

Contribuer: The Associated Press