Le COVID-19 a tué près de 400 000 Américains en moins d'un an et les infections ont continué à augmenter à travers le pays malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Dans les gros titres:

► Plus de 31 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États, mais moins de la moitié d’entre elles ont été utilisées jusqu’à présent. L’acceptation des vaccins COVID-19 est en hausse, selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University, mais il en va de même pour le pessimisme quant au retour à la normale.

► Le président Donald Trump a annoncé lundi qu’il levait les restrictions de voyage en cas de pandémie en Europe et au Brésil. La nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a toutefois tweeté que le président élu Joe Biden « n’a pas l’intention de lever ces restrictions le 26 janvier ».

► Plusieurs comtés de Californie suspendent l’administration de plus de 300 000 doses de vaccin contre le coronavirus Moderna après que les responsables de la santé de l’État ont reçu des rapports de «réactions allergiques possibles» d’une clinique.

► Le Dakota du Nord n’a signalé aucun décès de coronavirus lundi pour la cinquième fois ce mois-ci, bien que le taux de mortalité par population continue d’être parmi les pires du pays.

► Le gouvernement britannique prévoit d’offrir une première dose de vaccin COVID-19 à chaque adulte d’ici septembre, tandis qu’au Brésil, les hauts responsables ont approuvé l’utilisation urgente des vaccins contre les coronavirus fabriqués par Sinovac et AstraZeneca.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 24 millions de cas confirmés de coronavirus et près de 400000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 95,5 millions de cas et 2 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Le panel d’experts en vaccins de USA TODAY n’est pas impressionné par le déploiement du vaccin COVID-19 dans le pays: « Le leadership fédéral n’a pas réussi à se préparer complètement à neutraliser cette pandémie. Ils se sont concentrés sur le vaccin avec beaucoup moins de considération pour la vaccination. » En savoir plus ici.

Mémorial national du COVID-19 prévu mardi à Washington

Un mémorial national pour honorer les vies perdues à cause du COVID-19 est prévu mardi soir, selon le comité présidentiel inaugural.

Même si Washington, DC, est à un niveau de sécurité accru après les émeutes du 6 janvier, le mémorial « mettra en vedette un éclairage autour du Lincoln Memorial Reflecting Pool », a déclaré le PIC dans un communiqué lundi.

Le président élu Joe Biden – avec le Dr Jill Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff – participeront à l’événement pour éclairer le bassin réfléchissant de 400 lumières pour honorer les vies perdues à cause du COVID-19. Il s’agit du tout premier éclairage autour de la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial.

Des bâtiments emblématiques comme l’Empire State Building à New York ou le Space Needle à Seattle devraient également être illuminés. En outre, des centaines de villes, de villes, de tribus, de monuments et de communautés à travers le pays se sont également engagés à se joindre à l’hommage dans un moment d’unité nationale.

Starbucks s’associe à l’État de Washington pour la logistique de distribution des vaccins

L’État de Washington s’associe à Starbucks pour rationaliser le déploiement des vaccins, se fixant un nouvel objectif de distribuer 45 000 doses par jour, a annoncé lundi le gouverneur Jay Inslee.

« C’est ce type de mobilisation totale de notre communauté que nous allons devoir voir, pour atteindre ces objectifs très, très ambitieux », a-t-il déclaré à NBC. « Nous l’avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons le faire maintenant. »

L’État a une population de 7,6 millions d’habitants, mais seulement 31 500 personnes ont été inoculées avec les deux doses du vaccin, ont rapporté les Centers for Disease Control and Prevention.

« Nous venons juste de faire le calcul et de comprendre qu’à ce rythme de vaccination, il faudra 6,7,8 ans pour que ce pays se fasse vacciner », a déclaré le PDG de Starbucks, Kevin Johnson à NBC. « Et nous ne pouvons pas penser que c’est un rythme acceptable. «

L’administration de Biden jouera un « rôle plus actif » dans la réponse au COVID-19

Les États-Unis mardi matin étaient au bord des 400000 décès signalés par coronavirus, soit près du double du total du prochain pays le plus gravement touché, le Brésil.

L’administration Trump a fixé des attentes irréalistes en disant que 20 millions d’Américains seraient vaccinés d’ici la fin du mois de décembre, a déclaré Jason Schwartz, professeur adjoint de santé publique à l’Université de Yale. Lors de la dernière mise à jour vendredi, 31,2 millions de doses avaient été distribuées et 12,3 millions de vaccins avaient été appliqués, selon les CDC.

«Jusqu’à présent, la conception de ce déploiement de la vaccination était si décentralisée qu’elle consistait essentiellement à expédier les vaccins à chaque État, à nous dire où les expédier, à nous donner les adresses postales et à partir de là», a déclaré Schwartz. Mais «une chose que nous avons déjà constatée de la part de la nouvelle administration Biden, c’est qu’elle a l’intention de jouer un rôle beaucoup plus actif et engagé dans le soutien de cet effort de vaccination, le coordonnant, le dirigeant.

Biden a réuni une équipe d’intervention contre le COVID-19 et s’est engagé à administrer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Jeudi, il a proposé un programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars comprenant 70 milliards de dollars pour le dépistage du virus et un programme national de vaccination.

Contribuer: The Associated Press