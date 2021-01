USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 355000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►Les États-Unis pourraient bientôt administrer au moins un million de vaccins contre le COVID-19 par jour malgré le début lent, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays à l’Associated Press.

►Les Grammy Awards ont été reportés. La plus grande cérémonie de remise de prix de la musique, initialement prévue pour le 31 janvier à Los Angeles, n’aura plus lieu ce mois-ci en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Californie.

►Près de 30% des professionnels en activité déclarent qu’ils quitteraient leur emploi s’ils ne pouvaient pas continuer à travailler à distance, selon une enquête en ligne menée auprès de 1022 professionnels par LiveCareer, un service de consultation en ligne de CV et de recherche d’emploi.

►Le pharmacien soupçonné d’avoir gâché intentionnellement 500 doses de vaccin dans un hôpital du Wisconsin a été libéré de prison après qu’un procureur eut indiqué qu’il n’était pas certain que le vaccin avait effectivement été détruit. Steven Brandenburg, 46 ans, craignait que les vaccins ne changent l’ADN des gens, une affirmation non fondée qui a été démystifiée.

►Quarante-huit des 100 hôpitaux du pays avec la plus forte proportion de patients atteints de COVID-19 se trouvent en Californie, selon les données du département américain de la Santé et des Services sociaux analysées par USA Today pour la dernière semaine de décembre. «Ce que je vois, c’est une dévastation», a déclaré Annette Greenwood, infirmière en chef du Riverside Community Hospital, dans le sud de la Californie.

► L’entraîneur de football de Cleveland Browns, Kevin Stefanski, a été testé positif mardi pour COVID-19 avec deux membres du personnel supplémentaires et deux joueurs. L’équipe a déclaré que Stefanski et les autres ne seraient pas présents pour un match éliminatoire dimanche à Pittsburgh.

► Tous les pays ne sont pas aux prises avec le déploiement de son vaccin – Israël a déjà fourni les premières doses à plus de 14% de ses 9 millions d’habitants, selon Our World in Data. Le Times of Israel attribue divers facteurs, y compris « une population relativement petite mais densément peuplée et des services de santé hautement professionnels et intégrés dans la communauté ». Moins de 2% des Américains ont été vaccinés.

► L’animateur de «Jeopardy» Alex Trebek, décédé en novembre d’un cancer du pancréas, a enregistré un message pour ce qui s’est avéré être sa dernière semaine d’émissions exhortant à soutenir les victimes de l’épidémie de coronavirus. «Nous essayons de construire une société plus douce et plus gentille et si nous y participons tous un peu, nous y arriverons», a-t-il déclaré dans un message diffusé lundi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 21 millions de cas confirmés de coronavirus et 356 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 86,2 millions de cas et 1,86 million de décès.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, accuse les responsables de l’hôpital d’un comté

Lors d’un échange tendu avec un journaliste de CNN lundi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a accusé le plus grand opérateur hospitalier du sud-ouest de la Floride d’avoir obligé les personnes âgées d’un comté à faire la queue et même à camper pendant la nuit pour avoir accès aux vaccins contre le COVID-19.

DeSantis a répondu lundi à une question de Rosa Flores de CNN à Miami. DeSantis a essayé à plusieurs reprises d’interrompre Flores avant de pouvoir terminer sa question.

« Nous avons distribué des vaccins aux hôpitaux et l’hôpital a dit: » Premier arrivé, premier servi. Si vous vous présentez, nous le ferons. » Donc, ils n’ont pas utilisé de système d’enregistrement. Rien n’a été fait. Et il y a beaucoup de demande pour cela. «

Lee Health, une organisation de soins de santé publique, n’a pas répondu directement aux accusations de DeSantis lorsqu’on lui a posé des questions à leur sujet mardi. Mais le porte-parole de Lee Health, Jonathon Little, a déclaré que l’organisation faisait de son mieux pour distribuer sa quantité limitée de vaccins.

– Kaitlin Greenockle et Frank Gluck, Fort Myers News-Press

Le match pour le titre national de football de l’État de l’Ohio-Alabama pourrait être reporté

Le match de championnat des éliminatoires de football universitaire pourrait être reporté avec l’État de l’Ohio qui s’occupe des problèmes de COVID-19 avant son affrontement avec l’Alabama.

Les Buckeyes, qui manquaient de contributeurs clés à leur défaite de Clemson au Sugar Bowl lors de leur demi-finale nationale, pourraient se retrouver sans groupe de position si le match se jouait comme prévu le 11 janvier, selon plusieurs rapports. Le comité des éliminatoires a annoncé la semaine dernière une date de maquillage le 18 janvier si le match à Miami Gardens, en Floride, ne pouvait pas être joué à l’heure.

L’état de l’Ohio fait face à des problèmes de coronavirus depuis novembre, lorsque son match contre l’Illinois a été annulé après plusieurs points positifs au sein du programme, y compris l’entraîneur Ryan Day.

– Erick Smith

Un hôpital vaccine rapidement 850 personnes après une panne du congélateur

Un hôpital du nord de la Californie a rapidement vacciné 850 personnes après l’échec d’un congélateur contenant les vaccins Moderna COVID-19, ce qui a incité les responsables à faire une distribution d’urgence des vaccins avant qu’ils ne se gâtent.

Une panne lundi a laissé le réfrigérateur du centre médical Adventist Health Ukiah Valley dans le comté de Mendocino sans électricité. Au moment où les responsables de l’hôpital se sont rendu compte que le congélateur avait mal fonctionné, ils avaient 2,5 heures pour distribuer les vaccins, qui ont une durée de conservation de 12 heures à température ambiante, a déclaré Cici Winiger, porte-parole d’Adventist Health, au Ukiah Daily Journal.

L’hôpital a envoyé 200 doses à la santé publique du comté de Mendocino qui ont été distribuées aux employés du comté, y compris les adjoints du shérif et le personnel de la prison. Les détenus de la prison ont également reçu le vaccin, a déclaré Winiger.

Sentier du Kansas, de la Géorgie, de l’Arizona, de la Louisiane et de la Virginie dans les vaccins COVID

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié lundi des données sur les progrès accomplis par les États pour administrer le vaccin COVID-19. Jusqu’à présent, environ 15,4 millions de doses ont été expédiées dans tout le pays. C’est juste un peu moins que les 20 millions de doses que les responsables américains avaient promis de distribuer d’ici la fin de 2020.

Cependant, les experts de la santé sont plus préoccupés par le retard des vaccinations contre le COVID-19. Seulement environ 4,5 millions de personnes ont reçu leur première dose mardi, rapporte le CDC. Cela signifie que seulement 30% des doses disponibles ont été utilisées.

Alors que certains États ont mieux réussi à surmonter les obstacles à la vaccination de leurs résidents avec les doses disponibles, d’autres États – tels que le Kansas, la Géorgie, l’Arizona, la Louisiane et la Virginie – semblent prendre du retard.

– Aleszu Bajak et Adrianna Rodriguez

Les agents fédéraux ont du mal à faire leur travail au milieu d’une pandémie

La réponse des agences fédérales chargées de l’application de la loi à la pandémie de coronavirus a été incohérente, les employés affirmant que les politiques sur les masques et la distanciation sociale n’étaient pas appliquées, selon une enquête menée par l’inspecteur général du ministère de la Justice.

L’enquête anonyme, qui a reçu des réponses de plus de 6000 employés des forces de l’ordre, a révélé que 64% ont déclaré que le COVID-19 affectait leur capacité à faire leur travail. Alors que certains employés se sont déclarés satisfaits de la réponse de leur agence à la pandémie, un employé a déclaré que la direction avait «minimisé» la menace.

« Bien que notre équipe dirigeante ait demandé aux gens de porter des masques, cela n’a pas été appliqué, et parfois, les employés ont été honteux par des collègues de porter des masques », a déclaré un employé.

– Kristine Phillips

La moitié des enseignants des écoles publiques de Chicago ayant reçu l’ordre de revenir lundi ne l’ont pas

La moitié des près de 2300 enseignants des écoles publiques de Chicago qui ont reçu l’ordre de retourner au travail lundi pour se préparer à l’enseignement en personne ne sont pas revenus, ont déclaré mardi des responsables du conseil scolaire.

Les écoles publiques de Chicago ont exigé de la pré-maternelle et de certains enseignants en éducation spécialisée qu’ils retournent aux cours lundi avant la reprise des cours en personne le 11 janvier. . Les absents devront faire face à une «discipline progressive», a déclaré Jackson.

« Nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser une génération faiblir », a déclaré Jackson. « D’ici un an, il y aura un compte sur les étudiants qui sont restés assis à la maison, qui n’ont pas été correctement servis. »

Plus de 10 000 membres du Chicago Teachers Union s’opposent au plan de réouverture de la ville et appellent les responsables à retarder le retour « jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle », selon le syndicat.

Vous avez la première dose? Vous n’êtes pas encore sorti du bois.

Il est possible de tester positif pour le coronavirus même après avoir été vacciné.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses par patient pour être pleinement efficaces. La première dose de Pfizer-BioNTech est efficace à plus de 50% dans la prévention du COVID-19, et la deuxième dose augmente cette protection à environ 95%. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que le corps d’une personne pouvait prendre des semaines pour développer une immunité après avoir été vacciné.

« Cela signifie qu’il est possible qu’une personne soit infectée par le virus qui cause le COVID-19 juste avant ou juste après la vaccination et tombe malade », a déclaré l’agence. « C’est parce que le vaccin n’a pas eu suffisamment de temps pour assurer sa protection. » Lire la suite.

– Adrianna Rodriguez

Le personnel d’urgence du comté de LA doit décider qui doit aller à l’hôpital

Alors que le COVID-19 continue de submerger les hôpitaux californiens, les responsables du comté de Los Angeles tentent de rationner les fournitures médicales et l’espace hospitalier. L’Agence des services médicaux d’urgence de Los Angeles a publié lundi deux mémos demandant aux intervenants d’urgence de limiter l’utilisation d’oxygène supplémentaire et de ne pas transporter de patients qui ne peuvent pas être réanimés sur le terrain.

Les cas montent en flèche dans le comté de Los Angeles, qui a maintenant atteint plus de 800000 cas, a déclaré lundi la présidente du conseil de surveillance du comté, Hilda Solis. Les hôpitaux déclarent des catastrophes internes et ouvrent des gymnases pour servir d’unités de soins de santé, a déclaré Solis. L’oxygène est très demandé et les équipages du US Army Corps of Engineers sont arrivés samedi dans le comté pour mettre à jour les systèmes de distribution d’oxygène dans la région.

« Nous repoussons les limites de l’infrastructure hospitalière », a déclaré Solis. « … Les soins doivent maintenant être rationnés. »

Contribuer: The Associated Press