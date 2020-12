USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 319000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a donné deux pouces après avoir été vacciné mardi. Lui et d’autres hauts responsables de la santé ont reçu des doses du vaccin Moderna COVID-19. « Je veux encourager tous ceux qui ont la possibilité de se faire vacciner afin que nous puissions avoir un voile de protection sur ce pays qui mettra fin à cette pandémie », a déclaré Fauci.

► Le paquet de secours COVID-19 a été conçu pour jeter une bouée de sauvetage financière aux Américains en difficulté à cause de la pandémie. Mais une pause pour les PDG attire l’attention: des déductions pour repas d’affaires. Le président Donald Trump dit que cela aidera les restaurants en difficulté.

► L’avocat d’un étudiant américain purgeant quatre mois de prison aux îles Caïmans pour avoir violé les mesures strictes du COVID-19 a déclaré qu’il plaiderait pour une peine moins sévère cette semaine. Skylar Mack, 18 ans, de Géorgie, et son petit ami Vanjae Ramgeet, 24 ans, des îles Caïmans, sont en prison depuis une semaine.

► Une entreprise agricole de l’État de Washington, où deux travailleurs sont décédés des suites du COVID-19, a été condamnée à une amende de plus de 2 millions de dollars, accusée d’avoir violé à plusieurs reprises les procédures de sécurité relatives au virus coronavirus. Gebbers Farms a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les résultats et que « 99,3% de l’ensemble de notre main-d’œuvre ont été testés négatifs pour le virus, ce qui est meilleur que les taux de comté, d’état et nationaux à ce jour ».

► Malgré les menaces de COVID-19, des centaines de milliers d’Américains mexicains font leur pèlerinage annuel au Mexique. Ces visites aux parents et à la famille sont un rituel sacré que même une pandémie mondiale de COVID-19 n’a pas pu arrêter.

► Le Sénat a adopté un paquet de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars lundi soir quelques heures après que la Chambre a voté 359-53 sur la mesure. Le président Donald Trump devrait signer le projet de loi dans les prochains jours.

► 2020 a été l’année la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis et les décès devraient dépasser les 3 millions pour la première fois, principalement en raison de la pandémie de coronavirus. Les chiffres préliminaires montrent que le pays aura plus de 3,2 millions de morts cette année, soit au moins 400000 de plus qu’en 2019.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18 millions de cas confirmés de coronavirus et 319000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 77,4 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Fauci et Azar reçoivent la première dose de vaccin

Le Dr Anthony Fauci et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar et d’autres hauts responsables de la santé ont reçu mardi la première des deux doses du vaccin Moderna COVID-19. L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des NIH, a aidé à développer le vaccin avec Moderna, qui a été autorisé par la Food and Drug Administration américaine pour une utilisation d’urgence vendredi. Une seconde dose de rappel est nécessaire 28 jours après la première dose.

« Je veux encourager tous ceux qui ont la possibilité de se faire vacciner afin que nous puissions avoir un voile de protection sur ce pays qui mettra fin à cette pandémie », a déclaré Fauci.

Certains États tarderont à se faire vacciner contre les groupes à risque

Alors que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite attendent les premières seringues du rare vaccin COVID-19, peu se rendent compte que le moment exact où ils recevront une dose dépend beaucoup de l’état dans lequel ils vivent. C’est parce que le vaccin est attribué selon le nombre d’adultes dans chaque État, ce qui ne correspond pas au nombre de personnes à haut risque qui y vivent ou y travaillent. Dans certains endroits, le personnel médical et les résidents des établissements de soins de longue durée seront exposés au coronavirus pendant des semaines ou des mois de plus. Et ils seront plus vulnérables à la maladie et à la mort.

Le Nevada sera en mesure de vacciner tous les agents de santé de première ligne et les résidents des foyers de soins une fois que le gouvernement fédéral aura distribué 13,6 millions de doses dans tout le pays. Mais le Massachusetts, qui compte de nombreux travailleurs médicaux, n’atteindra pas ce seuil tant que 25,5 millions de doses n’auront pas été distribuées à travers le pays – potentiellement des semaines dans la nouvelle année.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a vanté la formule par personne comme étant équitable. «Nous voulions garder cela simple», a-t-il déclaré. En savoir plus ici.

– Dennis Wagner, Donovan Slack et Aleszu Bajak

Le paquet de secours peut être trop peu, trop tard pour certains propriétaires noirs et latinos

Partout au pays, les propriétaires de maman et de famille souffrent. Ils supervisent la majorité du parc locatif de 48 millions d’unités du pays. Les propriétaires noirs et latinos sont les plus durement touchés, se tournant vers la tolérance à des taux plus élevés pendant une pandémie qui a touché de manière disproportionnée leurs communautés car leurs résidents sont incapables ou ont refusé de payer un loyer en vertu des moratoires sur les expulsions. Un rapport de l’Urban Institute a révélé qu’environ 12% des propriétaires ayant une hypothèque font preuve d’abstention. Parmi ceux-ci, 20% sont noirs et 14% sont latinos, contre 9% qui sont blancs.

« Nous vivons sur des cartes de crédit, des trombones et du chewing-gum », a déclaré le propriétaire de Miami, Hector Alvarez, 62 ans. En savoir plus ici.

– Romina Ruiz-Goiriena

De plus en plus d’Américains se préparent à se faire vacciner dès que possible

La volonté des Américains de prendre le vaccin contre le coronavirus a bondi depuis que les deux premiers vaccins ont été autorisés par la FDA et que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite ont commencé à recevoir les vaccins. Cette acceptation croissante est un signe rassurant pour les experts en santé publique qui considèrent que la distribution du vaccin est cruciale pour contrôler la pandémie qui a tué plus de 318 000 personnes aux États-Unis.

Dans un sondage USA TODAY / Suffolk University du mercredi au dimanche, 46% disent qu’ils prendront le vaccin dès qu’ils le pourront. C’est près du double des 26% d’un sondage USA TODAY à la fin octobre. Dans le nouveau sondage, 32% disent qu’ils vont attendre que les autres se font vacciner avant de le faire eux-mêmes.

« D’après ce que j’ai lu, il faudra environ 75% du pays pour se faire vacciner pour créer une immunité collective », déclare Lisa McAlister, 48 ans, infirmière autorisée de Grove, Oklahoma, qui a voté pour le président Donald Trump, « et franchement, je ne veux pas vivre dans une pandémie le reste de ma vie. » En savoir plus ici.

– Susan Page et Sarah Elbeshbishi

La Californie fait face aux « jours les plus sombres » du COVID-19

Dans toute la Californie, un pic de COVID-19 après Thanksgiving ravage des villes et des comtés qui étaient autrefois des modèles pour réduire les cas de coronavirus. À ce jour, l’État a enregistré 1,9 million de cas et 22 000 décès, et de nouveaux records sont apparemment établis quotidiennement.

«Je me sens comme quelqu’un en guerre, c’est chaotique tout le temps», a déclaré Erin McIntosh, 38 ans, mère de quatre enfants qui travaille comme infirmière d’intervention rapide au Riverside Community Hospital au sud-est de Los Angeles. Elle a déclaré que la Garde nationale devrait bientôt apporter son aide.

«Les infirmières font cela parce que c’est le travail de leur vie», dit-elle. « Mais beaucoup atteignent leur point de rupture. »

Ces semaines décroissantes de 2020 sont rapidement devenues «certains des jours les plus sombres de notre poussée de COVID-19», a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en exhortant les résidents à tenir compte des avertissements de santé publique concernant les voyages ou les rassemblements en groupe pendant les vacances. Newsom a déclaré lundi soir que les commandes de l’État à domicile, qui expireraient à la fin du mois, seraient probablement prolongées.

– Marco della Cava

Des chèques de secours de 600 $ contre le coronavirus sortiront la semaine prochaine

À partir de la semaine prochaine, la plupart des Américains recevront un chèque d’un montant maximal de 600 $ du gouvernement fédéral pour aider à alléger le fardeau financier causé par la pandémie de COVID-19. Les paiements font partie d’un programme de secours en cas de pandémie de 900 milliards de dollars qui devrait être signé par le président Donald Trump dans les prochains jours.

Les paiements représenteront environ la moitié de ce que des millions d’Américains ont reçu au printemps dans le cadre d’un précédent programme de secours conçu pour faire bouger l’économie. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré lors d’une interview sur CNBC que « c’est un moyen très, très rapide de faire entrer de l’argent dans l’économie. Les gens sortent et dépensent cet argent, ce qui aide les petites entreprises. Et cela aide à ramener plus de gens au travail . «

– Michael Collins

Contribuer: The Associated Press