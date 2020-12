USA TODAY suit les actualités concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 320000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►New York mène des tests pour déterminer si la nouvelle souche de coronavirus qui se propage rapidement au Royaume-Uni a atteint l’État, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo. Tous les quelque 4 000 tests effectués jusqu’à présent se sont révélés négatifs.

►Dr. Deborah Birx, la coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré au média Newsy qu’elle avait l’intention de prendre sa retraite mais qu’elle était d’abord disposée à aider la nouvelle administration Biden à lutter contre la pandémie.

►Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a été testé positif au COVID-19, quelques jours après que sa femme, Peggy, a été confirmée infectée. Les deux ont été testés négatifs il y a huit jours avant d’assister à une fête à la Maison Blanche. Le gouverneur McMaster, 73 ans, présente des symptômes bénins avec une toux et une légère fatigue et s’isolera pendant 10 jours et sera surveillé pour des symptômes supplémentaires.

►La société de covoiturage Lyft a déclaré qu’elle fournirait 60 millions de trajets gratuits ou à prix réduit vers et depuis les sites de vaccination pour les communautés à faible revenu, non assurées et à risque.

►Dr. Anthony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a donné deux pouces après avoir été vacciné mardi. « Je veux encourager tous ceux qui ont la possibilité de se faire vacciner afin que nous puissions avoir un voile de protection sur ce pays qui mettra fin à cette pandémie », a déclaré Fauci.

►Le paquet de secours COVID-19 a été conçu pour jeter une bouée de sauvetage financière aux Américains en difficulté à cause de la pandémie, mais une pause pour les PDG attire l’attention: les déductions pour les repas d’affaires. Le président Donald Trump dit que cela aidera les restaurants en difficulté.

►2020 a été l’année la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, et les décès devraient dépasser les 3 millions pour la première fois, principalement à cause de la pandémie. Les chiffres préliminaires montrent que le pays aura plus de 3,2 millions de morts, soit au moins 400000 de plus qu’en 2019.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 322 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Il y a seulement huit jours, le pays a atteint 300 000 décès dus au COVID. Les totaux mondiaux: plus de 77,8 millions de cas et 1,71 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Rapport: L’accord pour une autre dose de vaccin Pfizer de 70 millions et plus est proche

Le gouvernement américain et Pfizer pourraient annoncer dès mercredi un accord pour que le géant pharmaceutique fournisse 70 millions ou plus de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus au deuxième trimestre de l’année prochaine, a rapporté le New York Times.

Les parties ont été en désaccord sur l’accès aux fournitures de fabrication, mais semblent avoir conclu un accord qui impliquerait que le gouvernement invoque la Loi sur la production de défense pour rendre les composants nécessaires au vaccin plus facilement disponibles.

Les États-Unis ont conclu des contrats pour un total de 200 millions de doses avec les deux fabricants de vaccins actuellement approuvés, Pfizer et Moderna, avec une promesse de ce dernier pour 100 millions supplémentaires. Mais comme les deux nécessitent deux doses, l’offre actuellement négociée serait encore loin de vacciner les quelque 260 millions d’Américains d’âge éligible pour les vaccins.

Anticoagulants inefficaces chez les patients les plus malades du COVID-19

L’utilisation d’anticoagulants à dose complète ne s’est pas avérée efficace pour traiter les patients atteints de COVID-19 dans un état critique au cours des essais cliniques, ce qui a incité les National Institutes of Health à arrêter l’un d’entre eux. Il y avait également un potentiel d’effets nocifs du traitement, y compris une augmentation des saignements.

L’agence continuera d’explorer l’utilisation d’anticoagulants sur les personnes qui ont contracté le coronavirus et ont été hospitalisées avec des symptômes modérés.

Le NIH s’est penché sur la valeur thérapeutique des anticoagulants pour COVID-19 car la maladie est liée à une inflammation et à une coagulation importantes dans tout le corps, ce qui peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et une insuffisance pulmonaire.

Nos enfants iront bien – si nous les soutenons pleinement

Neuf mois après que COVID-19 a tout changé, les parents se posent la même question qu’ils avaient posée au début: mes enfants iront-ils bien? Pour y répondre, USA TODAY s’est entretenu avec plus d’une douzaine d’experts. Ce que nous avons entendu, c’est que les enfants ont besoin de ce dont ils ont toujours eu besoin: des soignants présents et émotionnellement disponibles. Ils ont également besoin de personnes pour les aider à comprendre l’incertitude et la perte, qui peuvent les aider à surmonter la peur et le changement.

«Les enfants peuvent divorcer, ils peuvent vivre la mort, ils peuvent traverser un éventail incroyable de choses et en ressortir plutôt bien, s’ils ont quelqu’un qui peut les soutenir», a déclaré Mary Dozier, professeur de psychologie à l’Université du Delaware qui étudie les enfants qui ont vécu l’adversité. En savoir plus ici.

– Alia E. Dastagir et Alia Wong

Certains États tarderont à se faire vacciner contre les groupes à risque

Alors que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers attendent les premiers vaccins contre le COVID-19, qui est très demandé, peu se rendent compte que le moment exact de leur vaccination dépend en grande partie de l’état dans lequel ils vivent. au nombre d’adultes dans chaque État, qui ne correspond pas au nombre de personnes à haut risque qui y vivent ou y travaillent. Dans certains endroits, les travailleurs médicaux et les résidents des établissements de soins de longue durée seront exposés au coronavirus pendant des semaines ou des mois de plus, et ils seront plus vulnérables à la maladie et à la mort.

Le Nevada sera en mesure de vacciner tous les agents de santé de première ligne et les résidents des foyers de soins une fois que le gouvernement fédéral aura distribué 13,6 millions de doses dans tout le pays. Mais le Massachusetts, qui compte un nombre élevé de travailleurs médicaux, n’atteindra pas ce seuil tant que 25,5 millions de doses n’auront pas été distribuées à travers le pays – potentiellement des semaines dans la nouvelle année.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a vanté la formule par personne comme étant équitable. «Nous voulions garder cela simple», a-t-il déclaré. En savoir plus ici.

– Dennis Wagner, Donovan Slack et Aleszu Bajak

De plus en plus d’Américains se préparent à se faire vacciner dès que possible

La volonté des Américains de prendre le vaccin contre le coronavirus a bondi depuis que les deux premiers vaccins ont été autorisés par la FDA et que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite ont commencé à recevoir les vaccins. Cette acceptation croissante est un signe rassurant pour les experts en santé publique qui considèrent que la distribution du vaccin est cruciale pour contrôler une pandémie qui a tué plus de 320000 personnes aux États-Unis.

Dans un sondage USA TODAY / Suffolk University de mercredi à dimanche, 46% ont déclaré qu’ils prendraient le vaccin dès que possible. C’est près du double des 26% d’un sondage USA TODAY à la fin octobre. Dans le nouveau sondage, 32% ont déclaré qu’ils attendraient que les autres obtiennent les vaccins avant de le faire eux-mêmes.

« D’après ce que j’ai lu, il faudra environ 75% du pays pour prendre le vaccin pour créer une immunité collective », déclare Lisa McAlister, 48 ans, infirmière autorisée de Grove, Oklahoma, « et franchement, je ne Je ne veux pas vivre dans une pandémie le reste de ma vie. » En savoir plus ici.

– Susan Page et Sarah Elbeshbishi

Contribuer: The Associated Press