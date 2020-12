USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine encore, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 300 000 morts depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. S’inscrire pour notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

► Le vaccin Moderna COVID-19 recevra probablement un coup de pouce jeudi d’un comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis, le deuxième vaccin à être autorisé dans environ une semaine. Le vaccin utilise une technologie similaire à celle de Pfizer et BioNTech. Cela pourrait franchir un autre obstacle vendredi.

► Les législateurs californiens examineront un projet de loi nouvellement présenté qui donnerait aux travailleurs agricoles, aux employés des épiceries et aux autres travailleurs du secteur alimentaire la priorité pour obtenir le vaccin COVID-19 et des tests rapides.

► Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au COVID-19. Il rejoint le président Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson parmi les dirigeants mondiaux qui ont été infectés.

► Les hôpitaux gérés par la ville de New York ont ​​annulé les chirurgies électives à partir de mardi en prévision d’une augmentation des hospitalisations dues au COVID-19, a déclaré jeudi le Dr Mitchell Katz, PDG de NYC Health + Hospitals. Il y a eu près de 11000 nouveaux cas de COVID-19 mercredi à travers New York, avec des hospitalisations atteignant plus de 6100, le gouverneur Andrew Cuomo annoncé.

► La Californie a signalé mercredi plus de 53000 nouveaux cas de coronavirus et 293 décès. La directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, Barbara Ferrer, a déclaré que deux personnes mouraient toutes les heures dans le comté. «Nous vivons une vague explosive et très meurtrière», a-t-elle déclaré.

► Le vice-président Mike Pence devrait recevoir un vaccin COVID-19 vendredi, tandis que le président élu Joe Biden devrait être vacciné dès la semaine prochaine. Pence et son épouse, Karen Pence, recevront le vaccin publiquement à la Maison Blanche pour promouvoir sa sécurité et son efficacité.

► Deux travailleurs de la santé en Alaska ont eu des réactions allergiques au vaccin Pfizer, similaires aux deux travailleurs du Royaume-Uni qui ont eu des réactions allergiques. L’un des travailleurs de l’Alaska était toujours hospitalisé pour observation mercredi tandis que l’autre s’est rétabli.

► La NFL prévoit d’honorer les travailleurs de la santé en invitant les travailleurs qui ont été vaccinés à assister au Super Bowl à Tampa en guise de remerciement d’être en première ligne de la pandémie de coronavirus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont 17,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 309000 décès. Les totaux mondiaux: plus de 74,4 millions de caisses et 1,65 millions de morts.

COVID-19 maintenant plus mortel que les maladies cardiaques et le cancer

Le COVID-19 a dépassé les maladies cardiaques et le cancer en tant que principale cause de décès aux États-Unis, selon un éditorial publié jeudi dans le Journal de l’American Medical Association.

Des chercheurs de l’Université Virginia Commonwealth font valoir que la flambée des décès dus au COVID-19, passant d’une moyenne hebdomadaire de 826 décès quotidiens en novembre à plus de 2400 maintenant, a transformé la maladie causée par le coronavirus en tueur n ° 1 du pays. Les maladies cardiaques et le cancer étaient en moyenne d’environ 1 700 et 1 600 décès par jour, respectivement.

Les 3656 décès de mercredi au COVID-19 ont été les plus enregistrés en un jour de la pandémie.

«Cela faisait longtemps qu’une maladie infectieuse n’était pas la principale cause de décès dans tout le pays», a déclaré le Dr Steven Woolf, auteur principal de l’éditorial et directeur émérite du Centre sur la société et la santé de VCU. «Et c’est une étape tragique que nous aurions pu éviter.»

L’Amérique bat au moins 4 records COVID-19

Mercredi, les États-Unis ont établi plusieurs records de nouveaux cas et de décès, selon une analyse USA TODAY des données de Johns Hopkins:

Enregistrement d’un jour pour les décès et les cas: Avec 247 403 nouveaux cas et 3 656 décès signalés mercredi, les États-Unis ont dépassé leurs records d’une journée de 14 000 cas et 350 décès, fixés le 11 décembre.

Avec 247 403 nouveaux cas et 3 656 décès signalés mercredi, les États-Unis ont dépassé leurs records d’une journée de 14 000 cas et 350 décès, fixés le 11 décembre. Pire semaine de cas: 1 510 106 ont été enregistrées mercredi. À ce rythme, 150 Américains sont testés positifs chaque minute.

1 510 106 ont été enregistrées mercredi. À ce rythme, 150 Américains sont testés positifs chaque minute. Pire semaine pour les décès: 17 988 personnes sont décédées au cours de la période de 7 jours se terminant mercredi, dépassant le record établi la veille. À ce rythme, un Américain serait mort environ toutes les 34 secondes.

La FDA affirme que les flacons de vaccin COVID-19 de Pfizer peuvent contenir des doses supplémentaires

Les États-Unis pourraient avoir plus de doses de vaccin COVID-19 de Pfizer qu’ils ne le pensaient. Alors que chaque flacon de Pfizer est censé contenir cinq doses du premier vaccin autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration, Politico a été le premier à signaler mercredi que les pharmaciens ont découvert que certains flacons pouvaient contenir des doses supplémentaires, ce qui pourrait augmenter l’approvisionnement du pays.

« La quantité de vaccin restant dans le flacon multidose après le retrait de 5 doses peut varier en fonction du type d’aiguilles et de seringues utilisées », a déclaré un porte-parole de Pfizer à USA TODAY dans un communiqué. « Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir de recommandation sur l’utilisation de la quantité restante de vaccin de chaque flacon. Les vaccins doivent consulter les politiques de leur institution pour l’utilisation de flacons multidoses. »

La FDA a autorisé les pharmaciens hospitaliers à utiliser les doses supplémentaires tandis que l’agence travaille avec les responsables de Pfizer pour «déterminer la meilleure voie à suivre».

Le nouvel accord de secours COVID-19 pourrait inclure des contrôles de relance

Les législateurs a conclu mercredi un accord de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars qui pourrait inclure une autre série de chèques et d’autres avantages financiers indispensables pour les Américains, selon une source proche des négociations qui n’était pas autorisée à s’exprimer officiellement.

L’accord imminent relancerait un coup de pouce aux prestations fédérales d’assurance-chômage et fournirait une forme de soulagement aux gouvernements des États et locaux, selon la source. Les protections en matière de responsabilité, un obstacle dans les négociations lorsque les républicains ont insisté pour être inclus dans un accord, ne sont probablement pas dans ce paquet, a déclaré la source, bien que les législateurs aient continué à négocier.

Le sénateur John Thune, RS.D., le deuxième républicain du Sénat, a déclaré mercredi qu’il pensait que les chèques de 600 $ ou 700 $ – «le double de la famille et des enfants» – faisaient partie des discussions. L’indemnité de chômage en discussion était d’environ 300 dollars par semaine, a-t-il déclaré. Environ 330 milliards de dollars étaient sur la table pour renouveler le programme de protection des chèques de paie pour l’annulation des prêts aux petites entreprises, a-t-il déclaré.

Twitter réprime la désinformation sur le vaccin COVID-19

Alors que la désinformation sur le vaccin contre le coronavirus se répand via les médias sociaux à un rythme alarmant, Twitter a déclaré qu’il le ferait supprimer les allégations selon lesquelles les vaccins causent intentionnellement des dommages ou sont inutiles, ainsi que les théories du complot démystifiées sur les effets indésirables des vaccins. Le changement de politique, qui devrait commencer la semaine prochaine, intervient alors que les vaccinations contre le COVID-19 commencent aux États-Unis.

Les chercheurs avertissent que l’opposition aux vaccins résonne, non seulement chez les communautés anti-vaccinales marginales, mais aussi dans des pans de l’Amérique traditionnelle, dont la foi dans la science et le gouvernement a été gravement ébranlée par la pandémie.

«Dans le contexte d’une pandémie mondiale, la désinformation sur les vaccins présente un défi de santé publique important et croissant», a déclaré Twitter dans un article de blog. «À partir de la semaine prochaine, nous donnerons la priorité à la suppression des informations trompeuses les plus dangereuses et, au cours des prochaines semaines, commencerons à étiqueter les Tweets contenant des informations potentiellement trompeuses sur les vaccins.»

Contribuer: The Associated Press