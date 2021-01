Le COVID-19 a tué plus de 400 000 Américains en moins d’un an et les infections ont continué à augmenter à travers le pays malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour en savoir plus sur le virus.

Dans les gros titres:

► Le Canada ne recevra aucun vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech la semaine prochaine et 50% de moins que prévu au cours du mois prochain, ont déclaré mardi des responsables, incitant le premier ministre de l’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, à demander au président américain Joe Biden de partager un millions de doses de l’usine Pfizer du Michigan.

► Le chirurgien général de Floride a exhorté mercredi le gouvernement fédéral à augmenter les allocations de vaccin contre le coronavirus dans des États comme le sien, où de grandes concentrations de personnes âgées sont exposées au plus grand risque de maladie et de décès dus au COVID-19.

► L’Inde a commencé à fournir des vaccins contre le coronavirus à ses pays voisins mercredi. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que le pays enverrait 150 000 injections du vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford au Bhoutan et 100 000 injections aux Maldives.

► Les efforts pour vacciner les Américains contre le coronavirus se heurtent à un barrage routier: un certain nombre d’États signalent qu’ils sont à court de vaccin et des dizaines de milliers de personnes qui ont réussi à obtenir des rendez-vous pour une première dose les voient annulés. La raison de l’inadéquation apparente entre l’offre et la demande aux États-Unis n’était pas claire, mais la semaine dernière, le Département de la santé et des services sociaux a suggéré que les États avaient des attentes irréalistes quant à la quantité de vaccin en route.

► L’ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a lancé une campagne de vaccination en publiant une vidéo sur Twitter de lui-même en train de se faire photographier sur le site de service au volant du Dodger Stadium de Los Angeles.

► Le Royaume-Uni a subi mardi le jour le plus meurtrier de la pandémie, avec plus de 1 800 décès enregistrés en 24 heures, alors que le conseiller scientifique en chef de Boris Johnson a averti que certains hôpitaux ressemblent désormais à «une zone de guerre», a rapporté Bloomberg News. Le bilan quotidien record porte le nombre total de personnes décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Royaume-Uni à 93 290. Près de 40 000 patients sont actuellement traités dans les hôpitaux britanniques.

► Lors de son discours inaugural mercredi, le président Joe Biden a qualifié le COVID-19 de « virus une fois dans un siècle qui traque silencieusement le pays. Il a fait autant de vies en un an que l’Amérique perdue pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Des millions de des emplois ont été perdus. Des centaines de milliers d’entreprises ont été fermées. » Plus tard dans le discours, il a déclaré que « nous pouvons vaincre le virus mortel », mais a également averti que « nous entrons dans ce qui pourrait être la période la plus difficile et la plus meurtrière du virus ».

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 24,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 406000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 96,8 millions de cas et 2 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Il y a un an aujourd’hui, le premier cas connu du nouveau coronavirus aux États-Unis a été découvert dans le comté de Snohomish, à Washington. Dans l’année qui a suivi, le COVID-19 s’est infiltré dans tous les comtés du pays, tuant plus de 400 000 personnes et infectant 1 Américain sur 14. En savoir plus ici.

Le CDC prolonge le moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’au 31 mars

Les Centers for Disease Control and Prevention prolongeront une ordonnance empêchant les propriétaires d’expulser des locataires jusqu’au 31 mars, protégeant jusqu’à 40 millions d’Américains contre le déplacement, a annoncé mercredi la nouvelle directrice du CDC Rochelle P. Walensky.

« Nous devons agir pour réduire les cas et garder les gens chez eux et hors des lieux de rassemblement – comme les abris – où le COVID-19 peut prendre un pied encore plus fort », a déclaré Walensky dans un communiqué.

Une étude de la société mondiale d’investissement Stout estime que jusqu’à 14 millions de ménages pourraient déjà être proches de l’expulsion, avec un déficit locatif de plus de 24 milliards de dollars.

L’ordonnance, émise par l’ancien président Donald Trump en septembre, devait expirer le 31 janvier, mais le CDC a été chargé de le prolonger pendant une vague de décrets signés mercredi par le président Joe Biden.

Joe Biden signe des ordres exécutifs visant le soulagement du COVID-19

Le président Joe Biden a signé mercredi plusieurs ordres concernant le soutien aux Américains touchés par la pandémie.

Assis dans le bureau ovale, Biden a signé un ordre exigeant des masques et une distanciation sociale sur la propriété fédérale, suivi d’un ordre de soutien aux communautés mal desservies. Un autre jour, une commande sera de créer un coordinateur de réponse COVID-19 qui relèvera directement du président.

L’équipe de Biden a reconnu qu’une action du Congrès sera nécessaire pour réaliser une grande partie du programme initial de Biden. En tête de cette liste se trouve le passage d’un paquet de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars, surnommé le plan de sauvetage américain, que Biden a présenté la semaine dernière. En savoir plus ici.

– Joey Garrison et Courtney Subramanian, USA AUJOURD’HUI

Étude: le virus aéroporté peut se propager de 1,80 mètre en quelques secondes en parlant

Les particules infectieuses de coronavirus aéroportées peuvent se propager à plus de six pieds en quelques secondes dans des espaces mal ventilés, selon une nouvelle étude mercredi, fournissant des preuves supplémentaires que la ventilation et les masques faciaux sont essentiels pour empêcher la propagation du COVID-19.

Les chercheurs ont également découvert qu’une personne infectée par le COVID-19 libérait plus de particules pendant 30 secondes de parole que par une courte toux, et ces particules pouvaient persister dans l’air et rester infectieuses pendant une heure dans de petits espaces mal ventilés.

Des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Imperial College de Londres ont publié leur rapport mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society A. Les chercheurs ont utilisé des modèles mathématiques pour étudier la transmission aérienne et pour créer Airborne.cam, une application qui aide les utilisateurs à comprendre comment la ventilation et d’autres mesures affectent la transmission à l’intérieur.

– Grace Hauck, USA AUJOURD’HUI

Le directeur des NIH exhorte les « longs courriers » du COVID-19 à raconter leur histoire

Le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, exhorte les patients atteints de COVID-19 récupérés encore présentant des symptômes prolongés de la maladie à remplir une enquête menée par les patients et à raconter leur histoire.

«Il est essentiel pour nous d’apprendre tout ce que nous pouvons sur la façon dont le SRAS-CoV-2… conduit à des symptômes aussi répandus. Il est également essentiel que nous développions des moyens de mieux traiter ou prévenir ces symptômes », a déclaré Collins dans un article de blog publié mardi.

Les symptômes les plus courants chez les soi-disant «long-courriers» sont la fatigue, l’aggravation des symptômes après une activité physique et mentale, l’essoufflement, les troubles du sommeil et le «brouillard cérébral» ou la difficulté à penser clairement, selon une étude de décembre aux États-Unis. pas encore évalué par les pairs.

«Au fur et à mesure que ces efforts et d’autres se dérouleront dans les mois à venir, l’espoir est que nous obtiendrons plus d’informations et obtiendrons bientôt des réponses», a déclaré Collins, qui n’était pas affilié à l’étude.

Malgré COVID, les tests standardisés peuvent forcer les apprenants d’anglais à retourner sur les campus scolaires

Les écoliers qui apprennent encore l’anglais passent généralement un test obligatoire par le gouvernement fédéral peu après la pause hivernale qui mesure leur maîtrise de la langue. Alors que de nombreux enfants apprennent à la maison cette année, ACCESS – un test de compétence en anglais utilisé par la plupart des États qui prend jusqu’à quatre heures à compléter – ne peut pas être fait à distance.

Pourtant, de nombreux États semblent poursuivre leurs activités comme d’habitude, et on ne sait pas ce que cela signifie pour les apprenants d’anglais qui ne peuvent ou choisissent de ne pas retourner sur le campus. Cet oubli est confronté à une vague croissante de critiques de la part des défenseurs et des parents du pays qui disent que les tests en personne pourraient exposer les apprenants d’anglais et leurs familles à un plus grand risque de contracter le COVID-19.

La grande majorité des apprenants d’anglais – 94% – sont des étudiants de couleur, et ces communautés ont été les plus durement touchées par la pandémie. Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les Latinos et les Noirs aux États-Unis sont presque trois fois plus susceptibles que leurs homologues blancs de mourir du virus. En savoir plus ici.

– Alia Wong

Les Américains meurent plus vite du COVID-19 que les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale

Dans moins d’un an, plus d’Américains mourront du COVID-19 que pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Dans les 1 347 jours entre l’attaque de Pearl Harbor et le jour de la VJ, 405 399 Américains sont morts en combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le ministère des Anciens Combattants. En moins d’un quart de ce temps, au moins 400000 Américains ont perdu la vie à cause du COVID-19.

Ces tragédies historiques sont liées uniquement à l’ampleur des morts et des blessés – à l’exception de quelques soldats qui ont combattu pendant la guerre mais ont perdu leur bataille contre le coronavirus et les rares qui ont survécu aux deux.

Pourtant, regarder les deux moments ensemble nous aide peut-être à nous souvenir du sacrifice de centaines de milliers de jeunes soldats américains et à reconnaître la grave menace que représente la pandémie de coronavirus.

Contribuer: The Associated Press