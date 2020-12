Une petite foule a applaudi alors que des semi-camions sortaient du quai de chargement d’une usine de fabrication Pfizer dans le Michigan, dimanche, entamant des voyages historiques pour livrer des boîtes isolées du premier vaccin COVID-19 du pays aux hôpitaux et aux services de santé à travers l’Amérique.

Quelques heures plus tard, les Centers for Disease Control and Prevention ont officiellement annoncé qu’ils avaient signé la recommandation du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du premier vaccin autorisé contre le coronavirus pour les personnes de 16 ans et plus. Les plans prévoient que le personnel de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient d’abord vaccinés.

Auparavant, la caravane de camions FedEx, UPS et Boyle Transportation accompagnée de voitures de police banalisées est sortie du parking vers 8h25, en direction des aéroports et des centres de distribution. Pfizer a annoncé qu’il livrerait 6,4 millions de doses lors de ces expéditions initiales. Les responsables fédéraux disent que les livraisons seront échelonnées, arrivant dans 145 centres de distribution lundi, avec 425 sites supplémentaires recevant des expéditions mardi et les 66 autres mercredi.

Le général de l’armée Gustave Perna de l’opération Warp Speed, le programme de développement de vaccins de l’administration Trump, a déclaré que les vaccins devraient arriver sur de nombreux sites tôt lundi. Les premières vaccinations pourraient avoir lieu ce jour-là.

Le vaccin offre de l’espoir dans la lutte contre une pandémie qui a tué près de 300 000 personnes rien qu’aux États-Unis. Mais il faudra des mois pour en produire et en distribuer suffisamment pour vacciner la plupart des Américains, et les experts préviennent que les infections, les hospitalisations et les décès vont probablement augmenter cet hiver.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Pour les titres dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à notre newsletter, Coronavirus Watch.

Voici les principaux titres d’aujourd’hui:

Un comité consultatif auprès des Centers for Disease Control and Prevention a voté samedi pour recommander le vaccin Pfizer / BioNTech pour les personnes de 16 ans et plus. Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré dimanche qu’il avait donné son autorisation.

le vaccin Pfizer / BioNTech pour les personnes de 16 ans et plus. Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré dimanche qu’il avait donné son autorisation. La Food and Drug Administration vendredi soir a accordé une utilisation d’urgence du vaccin.

Les États-Unis ont enregistré plus de 16 millions de cas du COVID-19, de loin le plus grand de tous les pays du monde.

du COVID-19, de loin le plus grand de tous les pays du monde. Environ 1 sur 8 aux États-Unis les hôpitaux avaient peu ou pas de lits dans les unités de soins intensifs disponible la semaine dernière, selon de nouvelles données fédérales. Les experts disent que le nombre d’hôpitaux qui luttent pour accueillir les patients les plus malades du pays augmentera probablement après une autre semaine de cas record de COVID-19.

📈 Un autre jour de décès record aux États-Unis: Dimanche, près de 300 000 personnes aux États-Unis sont décédées, avec plus de 16,2 millions de cas confirmés, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 72,1 millions de cas et 1,6 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Nous répondons à vos questions sur le vaccin, telles que: Quels sont les effets secondaires? Pouvez-vous toujours tomber malade? Est-ce sans danger pendant la grossesse? En savoir plus ici.

Trump, Pence et d’autres hauts responsables auront un accès rapide aux vaccins

Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence figureront parmi les principaux titulaires de postes à proposer des vaccins contre le coronavirus dans la semaine prochaine à 10 jours pour se prémunir contre une épidémie qui pourrait paralyser les fonctions du gouvernement, ont déclaré dimanche des responsables.

Les coups de feu seront offerts aux responsables des trois branches du gouvernement, y compris les dirigeants de la Maison Blanche, du Congrès et de la Cour suprême. Les membres du personnel de la Maison Blanche qui travaillent à proximité de Trump devraient également recevoir des vaccins précoces.

La Maison Blanche a été le théâtre de plusieurs épidémies pendant la pandémie, avec Trump, son chef de cabinet et plusieurs assistants parmi les personnes infectées. La grande majorité des nouveaux vaccins sera destinée aux travailleurs de la santé, aux résidents et au personnel des maisons de retraite, qui ont été parmi les plus gravement touchés par le virus.

– David Jackson

Le chef du CDC, Robert Redfield, approuve le vaccin Pfizer

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer a tranquillement franchi son dernier obstacle américain lorsque les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé dimanche que son directeur, le Dr Robert Redfield, avait donné son feu vert à l’utilisation massive du vaccin. La décision superficielle de Redfield est intervenue après que le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation a donné son accord au vaccin pour les personnes de 16 ans et plus. La FDA a également autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer. L’approbation du CDC arrive à un «moment critique», a déclaré Redfield.

« La vaccination initiale contre le COVID-19 devrait commencer dès lundi », a-t-il déclaré. « C’est la prochaine étape de nos efforts pour protéger les Américains, réduire l’impact de la pandémie de COVID-19 et aider à rétablir une certaine normalité dans nos vies et notre pays. »

Les Américains vaccinés peuvent-ils propager le COVID? Les experts ne sont toujours pas sûrs

Il n’est pas encore clair si une personne vaccinée pourrait encore contracter le virus sans aucun symptôme et être potentiellement contagieuse pour les autres, a déclaré dimanche le directeur des National Institutes of Health. Le Dr Francis Collins a déclaré que la « question urgente » mettra des mois à répondre.

« Ce que cela signifie, c’est que si vous avez reçu le vaccin … vous devez toujours vous considérer comme potentiellement contagieux », a déclaré Collins sur NBC’s Meet the Press. « Les masques feront toujours partie de notre vie. Nous devons le reconnaître et ne pas nous éloigner ou commencer à baisser la garde. »

Combien de temps les masques seront-ils nécessaires? Collins a répété le thème récurrent parmi les experts selon lequel 70 à 80% des Américains doivent être immunisés avant que «l’immunité collective» ne protège tout le monde. « Nous pensons que nous pouvons y arriver d’ici juin » si suffisamment de personnes acceptent de se faire vacciner, a-t-il déclaré.

Pfizer et le vaccin chinois sont acceptés par les États du golfe Persique

Le Koweït a accordé une utilisation d’urgence du vaccin Pfizer mais doit faire face à une bataille difficile pour convaincre sa population de se faire vacciner. Une enquête réalisée par l’agence de presse koweïtienne Al Qabas a montré 46% des Koweïtiens refuse de prendre le vaccin, alors que 39% seulement ont dit qu’ils le prendraient. Un autre 15% ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs. Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils espéraient obtenir une partie du vaccin d’ici la fin du mois.

Le voisin koweïtien Bahreïn, qui avait précédemment approuvé le vaccin Pfizer, a déclaré dimanche qu’il avait approuvé le vaccin contre le coronavirus chinois qui a obtenu l’approbation aux Émirats arabes unis la semaine dernière.

Les premiers vaccins ne ralentiront pas la flambée des décès; 500K possible

Les États-Unis se précipitaient dimanche vers le seuil autrefois impensable de 300000 décès par COVID-19 – même avec des vaccins en route. Une poussée de plusieurs semaines de transmission de coronavirus à travers le pays a alimenté en moyenne plus de 210000 nouvelles infections et près de 2500 décès par jour ce mois-ci. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis avaient enregistré 298 923 décès de coronavirus à 19 heures HNE dimanche.

Le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a averti que le pays pourrait faire 450000 décès avant le 1er février, à quelques jours du premier anniversaire du premier décès connu du COVID-19 aux États-Unis. Swartzberg, professeur émérite de maladies infectieuses et de vaccinologie à l’Université de Californie-Berkeley, dit que même ce nombre pourrait être conservateur.

«La façon dont le nombre d’infections a augmenté si rapidement, il est difficile de croire que nous ne serons pas à un demi-million de morts», a déclaré Swartzberg.

États, villes en préparation:

Dans le New Jersey, l’un des États les plus touchés, les travailleurs de la santé de l’hôpital universitaire de Newark deviendront mardi les premiers vaccinés de l’État, a déclaré le gouverneur Phil Murphy. L’État a absorbé près de 18 000 morts.

Les responsables du Rhode Island ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le vaccin arrive dans certains hôpitaux lundi et mardi. Un panel de conseillers indépendants tiendra une réunion d’urgence lundi à 7h30 pour envisager de recommander que les hôpitaux commencent immédiatement à vacciner le personnel de première ligne, ont déclaré des responsables.

En Caroline du Nord, certains hôpitaux espéraient commencer à administrer le vaccin lundi matin – en supposant qu’ils reçoivent leurs envois rapidement et aient suffisamment de temps pour former correctement le personnel, ont déclaré des responsables.

Le maire Bill de Blasio a promis que le vaccin serait distribué équitablement à New York, affirmant qu’il devait atteindre les personnes de couleur qui ont « souffert de manière disproportionnée du coronavirus et ont donc le plus besoin du vaccin ».

Le chef de la FDA dit qu’il espère que les premières vaccinations auront lieu lundi

Le commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Stephen Hahn, a déclaré dimanche que c’était son « plus grand espoir » que les premières vaccinations contre les coronavirus du pays aient lieu lundi. Un premier envoi de doses de vaccin devrait arriver lundi dans chaque État, a-t-il déclaré.

« Eh bien, mon espoir, encore une fois, est que cela se produise très rapidement, je l’espère demain », a déclaré Hahn à l’état de l’Union de CNN. « Ce serait mon plus grand espoir et mon plus grand désir que cela se produise demain. »

Hahn a également nié les allégations selon lesquelles la Maison Blanche lui avait ordonné d’approuver le vaccin samedi ou il serait contraint de démissionner.

« Il y avait un désir pour nous d’agir le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « Nous avons. »

Le chef de l’opération Warp Speed ​​s’inquiète du scepticisme vis-à-vis des vaccins

Le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, un effort américain visant à développer rapidement des vaccins, a déclaré dimanche qu’il restait «très préoccupé» par le scepticisme que le vaccin suscite chez des millions d’Américains. La semaine dernière, les régulateurs britanniques ont commencé à enquêter sur certaines réactions allergiques graves observées après le début des vaccinations. Les instructions de la FDA indiquent aux fournisseurs de ne pas le donner aux Américains ayant des antécédents connus de telles réactions.

«Il y a eu une confusion entre la profondeur, la science et les faits du travail qui a été fait, et la perception que les gens pensent que nous coupons les coins ronds», a déclaré Slaoui. « Je peux vous garantir qu’aucune chose de ce genre ne s’est produite, que nous suivons la science. »

Un « plan d’urgence pour l’éducation » recherché alors que les étudiants luttent contre une pandémie

Les élèves ont des difficultés, les enseignants sont stressés et de plus en plus d’écoles sont en ligne. Mais il n’y a toujours pas de grand plan pour améliorer l’apprentissage en ligne. Des millions d’élèves qui fréquentent virtuellement l’école sombrent sur les plans académique, social et émotionnel. Et alors que la pandémie se transforme en une vague hivernale, une multitude de nouveaux rapports montrent un nombre alarmant d’enfants qui prennent du retard, échouent en classe ou ne se présentent pas du tout. Les conséquences sont les plus graves pour les enfants à faible revenu et appartenant à des minorités, qui sont plus susceptibles d’apprendre à distance et moins susceptibles de disposer d’une technologie et d’un environnement familial appropriés pour des études indépendantes.

«Nous avons presque besoin d’un plan d’urgence pour l’éducation», a déclaré Sonya Thomas, directrice exécutive de Nashville Propel, un groupe communautaire qui travaille avec de nombreux parents noirs dans le Tennessee.

– Erin Richards

Les e-mails reflètent les difficultés d’une famille avec COVID

Le jour où Frank Malinowski, 59 ans, a été admis à l’hôpital pour traitement du COVID-19, son fils de 36 ans, Frank « Keith » Malinowski, a commencé à écrire des courriels à sa famille. Pendant trois semaines en octobre et novembre, le virus est devenu un fléau pour la famille Malinowski. Il a livré des «coups bas». Il a pris des otages. Et cela les a laissés avec douleur et chagrin. La famille a accordé à Akron Beacon Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, la permission d’imprimer ces e-mails, qui ont été légèrement modifiés pour plus de clarté et de longueur, dans l’espoir de pouvoir convaincre les autres de prendre le virus au sérieux alors que les cas et les hospitalisations continuent de poussée. Vous pouvez les lire ici.

– Jennifer Pignolet, Journal de balise d’Akron

Voici le vaccin – et les escroqueries

Les réseaux criminels sont prêts à déployer des versions contrefaites de vaccins approuvés, tout comme les faux sacs Gucci et les baskets Nike, préviennent les experts. Déjà, les chiens de garde des consommateurs entendent des rapports d’imposteurs prétendant être des travailleurs de l’Administration de la sécurité sociale essayant d’obtenir des informations sensibles de la part des gens. Les fraudeurs peuvent prétendre qu’ils appellent pour inscrire la personne à recevoir son vaccin.

Dans le cadre de l’inscription, l’escroc demande des informations telles que le numéro d’assurance-maladie, le nom, l’adresse et éventuellement les informations de compte bancaire, a déclaré Jon Miller Steiger, directeur de la région du centre-est de la Federal Trade Commission.

« C’est une arnaque », a déclaré Steiger. « L’administration de la sécurité sociale ne vous inscrira pas pour recevoir un vaccin et ne demandera pas d’informations sensibles par téléphone, e-mail ou SMS. »

– Susan Tompor, Detroit Free Press

Contribuant: Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press; The Associated Press