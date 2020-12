USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 325000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►Le gouvernement fédéral est sur le point de livrer 20 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours du mois de décembre, comme promis, mais les États mettent plus de temps que prévu pour mettre ces doses dans les bras de la population. Voici ce que disent les fonctionnaires au sujet des vaccinations.

►Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis prévoient qu’il y aura 378000 à 419000 décès de coronavirus aux États-Unis d’ici le 16 janvier, selon une projection publiée mercredi.

►Le président Donald Trump a menacé de torpiller le paquet de secours massif du Congrès contre le COVID-19, exigeant des changements auxquels les autres républicains se sont opposés.

►Un patient COVID-19 dans un hôpital californien aurait frappé et tué son colocataire avec un réservoir d’oxygène parce qu’il était « bouleversé quand la victime a commencé à prier », a déclaré mercredi le département du shérif du comté de Los Angeles.

► L’entraîneur de l’équipe de football de Washington, Ron Rivera, a choisi de ne pas suspendre le quart Dwayne Haskins après avoir violé les protocoles COVID-19 dimanche soir, dont l’équipe a appris après qu’un message sur les réseaux sociaux a montré que le pro de deuxième année faisait la fête dans un club de strip-tease sans masque. Mais Rivera a bien fait Haskins et l’a également dépouillé de son statut de capitaine.

►La Californie est devenue le premier État à dépasser les 2 millions de cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins, un sombre marqueur atteint seulement par sept pays.

►Louisiana Rep.-élu Luke Letlow a été transféré à l’unité de soins intensifs d’Ochsner LSU Health à Shreveport pour poursuivre le traitement du COVID-19, a déclaré mercredi son porte-parole à USA TODAY Network.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 326000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 78,8 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Le panel USA TODAY dit que les États-Unis ont mis la science derrière les vaccins

Les experts sont ravis de l’innocuité et de l’efficacité déclarées de deux vaccins COVID-19 déployés à travers le pays. Mais ils restent préoccupés par ce qui pourrait encore mal tourner pour ébranler la foi fragile du public en lui.

Lors d’entretiens avec USA TODAY au cours des derniers jours, une douzaine d’experts en vaccins étaient plus surveillés. La plupart pensent que les vaccins ne seront pas largement disponibles avant la fin du printemps ou au début de l’été, en supposant qu’aucun problème de production et l’autorisation de deux vaccins supplémentaires d’ici février.

Chaque mois, les membres du groupe d’experts d’USA TODAY évaluent les progrès des vaccins COVID-19 en choisissant l’heure sur une horloge imaginaire qui a commencé à minuit avec la découverte du virus au début de 2020 et se termine à midi, lorsqu’un vaccin est disponible gratuitement à travers les États-Unis Chaque mois, nous calculons le temps médian – le point médian de leurs estimations.

En juin, c’était 4 heures du matin. En octobre, le soleil s’était levé et leur consensus est tombé à 8 heures. L’heure de novembre a grimpé à 9 h 30 – la plus grande avancée en un mois à ce point. Pour décembre, le panneau est revenu à son rythme régulier et a avancé l’horloge d’une heure à 10h30.

– Karen Weintraub et Elizabeth Weise

Quel est l’intérêt d’échouer des étudiants pendant COVID-19?

Alors qu’une étude récente de Rand Corp. a révélé que seulement 6 enseignants américains sur 10 attribuent des notes cet automne, ce taux est presque le double de ce qu’il était au printemps dernier. Les taux d’échec de classe ont augmenté dans les districts du pays, de la Virginie à Hawaï. Et ces F ont tendance à être concentrés chez les étudiants de couleur à faible revenu, selon les données, ainsi que chez ceux qui apprennent encore à parler anglais ou qui sont handicapés.

À l’échelle nationale, les élèves dont les notes chutent, y compris les personnes âgées dont les perspectives d’obtention du diplôme sont en jeu, peuvent ne pas avoir la chance de se rétablir.

«Il n’y a jamais de raison d’échouer un enfant si cet enfant – un échec signifie que vous n’avez absolument aucune possibilité de maîtriser quelque chose», a déclaré Tanji Reed Marshall, d’Ed Trust, une organisation nationale à but non lucratif qui cherche à combler les lacunes des opportunités dans les écoles. «L’idée d’échouer des élèves en ce moment semble inutile, en particulier si le« manque d’assiduité »d’un élève n’est pas dû à sa faute.»

– Alia Wong

Les plans des États varient pour faire vacciner les groupes les plus à risque

Alors que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers attendent leurs premières doses de vaccin COVID-19, peu se rendent compte que le moment où ils recevront une dose dépend beaucoup de l’état dans lequel ils vivent.

Les allocations du vaccin ne sont pas corrélées au nombre de personnes à haut risque là-bas. Tant que les approvisionnements sont limités, certains États ne recevront pas de doses proportionnelles à leurs besoins.

«Le plus simple n’est peut-être pas le meilleur sur le plan éthique, le plus défendable ou le meilleur pour la santé publique», a déclaré Jeffrey Kahn, directeur du Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics. «Vous voulez que quelque chose qui sauve des vies aille là où il est le plus nécessaire, pas seulement réparti uniformément dans tout le pays.»

– Dennis Wagner, Donovan Slack et Aleszu Bajak

Pourquoi les Américains voyagent malgré les conseils des responsables de la santé

Des millions d’Américains voyagent avant Noël et le Nouvel An, malgré les appels des experts en santé publique à rester à la maison.

Certains sont âgés et pensent qu’il ne leur reste plus beaucoup de Noël. D’autres essaient de maintenir en vie la romance à distance. Certains aspirent simplement à la connexion humaine absente depuis neuf mois.

Beaucoup de gens dans les aéroports cette semaine ont réfléchi longuement à l’opportunité d’aller quelque part et ont trouvé un moyen de le rationaliser.

Contribuer: The Associated Press