USA TODAY suit l'actualité du COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 325000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d'autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY.

Dans les gros titres:

►Les républicains ont bloqué jeudi un effort visant à augmenter les paiements directs aux Américains de 600 $ à 2000 $ dans le dernier plan de relance. Les démocrates ont déclaré qu’ils essaieraient de faire passer l’augmentation après que le président Donald Trump a déclaré cette semaine qu’il souhaitait l’envoi de chèques directs plus importants.

►Le gouvernement fédéral est sur le point de livrer 20 millions de doses de vaccin COVID-19 au cours du mois de décembre, comme promis, mais les États mettent plus de temps que prévu pour mettre ces doses dans les bras de la population. Voici ce que disent les fonctionnaires au sujet des vaccinations.

►Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis prévoient qu’il y aura 378000 à 419000 décès de coronavirus aux États-Unis d’ici le 16 janvier, selon une projection publiée mercredi.

►Le président Donald Trump a menacé de torpiller le paquet de secours massif du Congrès contre le COVID-19, exigeant des changements auxquels les autres républicains se sont opposés.

►La Californie est devenue le premier État à dépasser les 2 millions de cas, selon les données de l’Université Johns Hopkins, un sombre marqueur atteint seulement par sept pays.

►Un médecin noir qui a déclaré avoir reçu un traitement raciste pendant son hospitalisation pour COVID-19 est décédé, a déclaré son fils au New York Times. Le Dr Susan Moore a déclaré que son médecin blanc de l’Indiana « m’a fait me sentir toxicomane » et ne prenait pas ses plaintes de douleur au sérieux. Son fils a déclaré au Times que même si elle a finalement reçu des soins qui «traitaient adéquatement» sa douleur, l’affaire montre, comme l’a dit Moore, «comment les Noirs se font tuer, quand vous les renvoyez chez eux et qu’ils ne savent pas comment se battre pour se. »

► L’entraîneur de l’équipe de football de Washington, Ron Rivera, a choisi de ne pas suspendre le quart Dwayne Haskins après avoir violé les protocoles COVID-19 dimanche soir, dont l’équipe a appris après qu’un message sur les réseaux sociaux a montré que le pro de deuxième année faisait la fête dans un club de strip-tease sans masque. Mais Rivera a bien fait Haskins et l’a également dépouillé de son statut de capitaine.

►Louisiana Rep.-élu Luke Letlow a été transféré à l’unité de soins intensifs d’Ochsner LSU Health à Shreveport pour poursuivre le traitement du COVID-19, a déclaré mercredi son porte-parole à USA TODAY Network.

►Le Colorado a commencé à vacciner les travailleurs à l’intérieur de ses prisons alors que le COVID-19 continue de se propager dans les installations. Annie Skinner, porte-parole du département correctionnel, a déclaré que les travailleurs de la santé de première ligne dans les prisons étaient au centre des efforts de vaccination, mais que d’autres travailleurs ont reçu des injections pour éviter de gaspiller des doses. Les défenseurs de la justice pénale ont fait pression pour que les prisons soient prioritaires dans les efforts de vaccination, car les épidémies sont endémiques dans les établissements aux États-Unis

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 326000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 78,8 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

40 millions d’Américains pourraient se retrouver sans abri alors que le moratoire fédéral sur les expulsions expirait en janvier

Des millions d’Américains sont sur le point d’être expulsés avec le moratoire fédéral sur les expulsions qui expirera à la fin du mois de janvier, déclenchant ce que les défenseurs disent pourrait être une catastrophe du logement aux proportions historiques: sans intervention fédérale, ils craignent, jusqu’à 40 millions de personnes. pourraient être déplacés au milieu d’une pandémie en cours et qui s’aggrave encore.

«Nous sommes potentiellement confrontés à la pire crise du logement et des sans-abri de l’histoire de notre pays», a déclaré Diane Yentel, PDG et présidente de la National Low Income Housing Coalition à Washington, DC

Le moratoire sur les expulsions approuvé par le CDC devait initialement prendre fin le 3 décembre et devrait être prolongé jusqu’en janvier par le Congrès dans le cadre d’un programme de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars qui comprend également l’offre de 25 milliards de dollars d’aide d’urgence au loyer.

Mais les critiques disent que le libellé vague de l’ordonnance a conduit à une mise en œuvre incohérente et a permis à des propriétaires déterminés de trouver des échappatoires. De plus, les locataires ne sont souvent pas au courant de l’ordonnance, et sans représentation légale, beaucoup ne sont pas équipés pour donner suite à la justice. En savoir plus ici.

– Marc Ramirez, Sarah Taddeo et Tiffany Cusaac-Smith

Comment persuader quelqu’un de prendre le vaccin COVID-19

Les vaccins arrivent. Maintenant, combien d’Américains les obtiendront réellement?

USA TODAY s’est entretenu avec des experts en psychologie pour obtenir des conseils sur ce que vous pouvez faire pour encourager votre famille, vos amis et les membres de la communauté à se faire vacciner. Voici quelques conseils:

Ne jugez pas les gens: La honte n’est pas aussi efficace pour changer de comportement que certains pourraient le penser.

La honte n’est pas aussi efficace pour changer de comportement que certains pourraient le penser. Ne rejetez pas les préoccupations des gens: Les sceptiques raisonnables ne feront pas confiance au vaccin simplement parce que quelqu’un dit qu’ils devraient le faire. Si quelqu’un est sceptique à l’égard de Big Pharma, par exemple, ne l’ignorez pas.

Les sceptiques raisonnables ne feront pas confiance au vaccin simplement parce que quelqu’un dit qu’ils devraient le faire. Si quelqu’un est sceptique à l’égard de Big Pharma, par exemple, ne l’ignorez pas. Cette personne est-elle réticente à la vaccination ou est-elle un anti-vaxxer inconditionnel? Poser des questions vous aidera à comprendre si les gens sont persuadables et ce qui peut les persuader.

Poser des questions vous aidera à comprendre si les gens sont persuadables et ce qui peut les persuader. Modélisez le comportement que vous souhaitez voir: Dire aux gens que vous prévoyez de vous faire vacciner et publier une photo sur les réseaux sociaux lorsque vous le faites est bien plus efficace que tout ce que vous partagez.

Lisez plus de leurs recommandations ici.

– Alia E. Dastagir

Pourquoi les Américains voyagent malgré les conseils des responsables de la santé

Des millions d’Américains voyagent avant Noël et le Nouvel An, malgré les appels des experts en santé publique à rester à la maison.

Certains sont âgés et pensent qu’il ne leur reste plus beaucoup de Noël. D’autres essaient de maintenir en vie la romance à distance. Certains aspirent simplement à la connexion humaine absente depuis neuf mois.

Beaucoup de gens dans les aéroports cette semaine ont réfléchi longuement à l’opportunité d’aller quelque part et ont trouvé un moyen de le rationaliser.

La veille de Noël est le 80e anniversaire du Dr Fauci. Voici comment il célèbre pendant la pandémie.

Le Dr Anthony Fauci célébrera son 80e anniversaire jeudi, la veille de Noël.

Cependant, à l’instar de ses célébrations de Thanksgiving, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays passera son anniversaire et les vacances à renouer avec sa famille à propos de Zoom.

Fauci a trois filles adultes qui vivent toutes dans différentes régions du pays.

«Les vacances de Noël sont des vacances spéciales pour nous car la veille de Noël est mon anniversaire. Et le jour de Noël est le jour de Noël. Et ils ne rentreront pas à la maison… c’est douloureux », a-t-il déclaré au Washington Post. «Mais ce n’est qu’une des choses que vous allez devoir accepter alors que nous traversons cette période difficile sans précédent.

– Adrianna Rodriguez

Contribuer: The Associated Press