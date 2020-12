Après des mois de recherches intenses et de tests généralisés, les vaccins visant à mettre fin à la pandémie mondiale de coronavirus gagnent le feu vert dans le monde entier.

Santé Canada a approuvé mercredi le même vaccin Pfizer-BioNTech que la Food and Drug Administration des États-Unis pourrait autoriser pour une utilisation d’urgence ici en quelques jours, voire quelques heures. Le vaccin est déjà en cours de déploiement à travers la Grande-Bretagne, où il a rencontré sa première situation difficile – les responsables de la santé ont décrété que les personnes ayant des «antécédents importants» de réactions allergiques ne devraient pas recevoir le vaccin en attendant une enquête plus approfondie. Les responsables britanniques de la santé affirment que le duo «se remet bien» et que la directive était préventive.

Voler sous le radar mondial est un vaccin chinois qui a discrètement obtenu l’approbation des Émirats arabes unis mercredi, ce qui est important car ce vaccin, probablement moins cher que les modèles occidentaux, pourrait s’avérer une bouée de sauvetage pour certains pays en développement.

Le géant pharmaceutique américain Moderna a testé avec succès un candidat vaccin en attente d’approbation par la FDA. Et les données sur un vaccin candidat fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford sont présentées aux régulateurs au Royaume-Uni, en Europe et ailleurs dans le monde, ont déclaré les collaborateurs cette semaine.

Des vaccins sont nécessaires de toute urgence dans le monde, mais nulle part plus qu’aux États-Unis.Plus de 2500 décès et plus de 215000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés mardi seulement. Le pays a grimpé au-delà de 15 millions d’infections totales cette semaine, sans aucune indication que la dernière poussée est en baisse.

Des nouvelles que vous devez savoir aujourd’hui:

Les pourparlers sur un plan de relance sont en cours. Une proposition bipartite avait inclus environ 300 $ par semaine en primes de chômage fédérales, mais a laissé de côté une autre série de chèques de relance de 1 200 $. La Maison Blanche propose désormais des chèques de relance de 600 $ mais pas de prime de chômage. Restez à l’écoute.

Au moins un juge ressent la douleur des petites entreprises. Les responsables de la santé publique du comté de Los Angeles doivent effectuer une analyse des risques et des avantages avant d’essayer d’étendre l’interdiction des repas en plein air au-delà du 16 décembre, a déclaré un juge.

Le Canada a approuvé le vaccin de Pfizer «après un examen approfondi et indépendant». L’approbation initiale concerne les personnes de 16 ans ou plus mais pourrait être révisée à l’avenir pour inclure les enfants si les données de ces études le soutiennent.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 15,1 millions de cas et 286 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 68,3 millions de cas et 1,55 millions de morts.

📰 Ce que nous lisons: Environ un quart des décès aux États-Unis dus au coronavirus – près de 74000 – ont été des résidents de maisons de retraite et des soignants. Ils ont des masques et des gants, et il y a plus de capacité de test. Mais ce dont les maisons de soins infirmiers ont vraiment besoin, c’est de plus d’aide, disent les défenseurs.

Le jour du jugement aux États-Unis arrive jeudi pour le candidat vaccin Pfizer

Un comité crucial pour l’élimination d’un vaccin COVID-19 tiendra une réunion d’une journée entière jeudi, et un vote «oui» signifie que les premières doses du pays pourraient être expédiées dès vendredi. Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes examinera les données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, puis votera si la Food and Drug Administration américaine devrait autoriser le premier vaccin COVID-19 du pays. La FDA devrait ensuite approuver le vaccin, peut-être dès jeudi soir.

«Ils veillent vraiment à ce qu’aucune pierre ne reste en suspens en termes d’évaluation de la sécurité et de l’efficacité de ces vaccins», a déclaré le Dr William Moss, épidémiologiste au Centre international d’accès aux vaccins.

– Elizabeth Weise

Les réactions allergiques au vaccin en Grande-Bretagne n’étaient pas un problème grave dans un essai américain

Deux Britanniques souffrant d’allergies sévères ont apparemment eu des réactions allergiques au vaccin COVID-19 de Pfizer / BioNTech, bien que ces réactions ne soient pas un problème majeur dans l’essai américain, ont déclaré mercredi des experts.

Pourtant, les réactions soulèvent des questions quant à savoir s’il est sans danger pour les personnes souffrant d’allergies préexistantes. On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché les réactions allergiques. Le vaccin Pfizer / BioNTech ne contient aucun agent de conservation ou produit d’origine animale, qui est connu pour déclencher des réactions avec d’autres types de vaccins.

La Grande-Bretagne a autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence et les États-Unis pourraient le faire d’ici la fin de la semaine. Un vaccin qui déclenche des réactions dangereuses chez les personnes souffrant d’allergies graves n’a pas pu être approuvé aux États-Unis, a déclaré Hotez.

« Si vous commencez à émettre des recommandations selon lesquelles toute personne ayant un EpiPen ne se fait pas vacciner, cela pourrait être un coup de cœur pour les Américains », a-t-il déclaré. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

Les EAU sont le premier pays à approuver le vaccin chinois

Le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis est devenu mercredi le premier pays à approuver un candidat vaccin chinois, une décision qui pourrait avoir un impact majeur sur les pays en développement.

Le ministère a déclaré que le vaccin de Sinopharm, propriété d’État chinoise, avait montré un taux d’efficacité de 86%. Le vaccin a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence par les Émirats en septembre pour protéger les travailleurs de première ligne les plus à risque de COVID-19. Le vaccin pourrait devenir un acteur majeur des efforts visant à enrayer la pandémie dans les pays où des vaccins occidentaux plus coûteux pourraient s’avérer inutilisables à grande échelle.

L’analyse des EAU a également affirmé que le vaccin a montré « une efficacité à 100% dans la prévention des cas modérés et graves de la maladie » et aucun problème de sécurité sérieux.

Le voyage de « croisière en toute sécurité » écourté lorsque le passager est testé positif au virus

Un passager âgé à bord d’un voyage de «croisière sûre» de Royal Caribbean au départ de Singapour a été diagnostiqué avec le coronavirus, obligeant le voyage à être écourté un jour plus tôt.

Singapour a récemment lancé un programme pilote permettant aux navires de croisière de faire des allers-retours vers Singapour sans port d’escale entre les deux. Des mesures de sécurité strictes ont été imposées, notamment une réduction de moitié de la capacité et des tests de pré-embarquement pour les passagers. Royal Caribbean est l’un des deux opérateurs autorisés à organiser de tels voyages.

Le passager de 83 ans à bord du Quantum of the Seas a été testé positif au COVID-19 après s’être présenté au centre médical du navire pour une diarrhée, a déclaré Annie Chang, directrice des croisières à l’Office du tourisme de Singapour.

« Au cours des dernières 24 heures, un invité à bord du Quantum of the Seas a été testé positif au coronavirus après s’être enregistré auprès de notre équipe médicale », a déclaré Lyan Sierra-Caro, porte-parole de Royal Caribbean, à USA TODAY. « Le navire est rentré au port aujourd’hui conformément aux protocoles gouvernementaux. »

– Morgan Hines

Alors que les maux de tête de vacances s’intensifient pour les voyageurs, voici quelques choses à faire et à ne pas faire

Les Centers for Disease Control and Prevention exhortent les Américains qui vont à l’encontre de ses conseils à éviter de voyager pendant les vacances d’hiver à se faire tester deux fois pour le COVID-19 dans le but de rendre les voyages plus sûrs, bien que loin d’être sans risque. Et certaines destinations nécessitent un test COVID-19 négatif pour visiter ou pour contourner les quarantaines obligatoires.

Mais les arriérés de tests, la procrastination des voyageurs et la confusion générale ou l’ignorance des exigences en matière de tests ont retardé ou ruiné de nombreuses vacances. Les flux de médias sociaux des compagnies aériennes sont parsemés de messages de voyageurs confus au sujet des exigences en matière de test ou inquiets de ne pas recevoir les résultats à temps. Voici quelques choses à faire et à ne pas faire pour les vacances.

La belle-sœur de Nikki Haley tuée par COVID-19

Nikki Haley, ancienne ambassadrice aux Nations Unies et gouverneur de la Caroline du Sud, a déclaré que sa belle-sœur est décédée du virus dans l’Ohio. Rhonda Nelson, 53 ans, vivait à West Milton et est décédée le 25 novembre. L’Ohio a signalé plus de 500 000 cas de coronavirus et 7 103 décès.

« Aujourd’hui, nous avons dit au revoir à la sœur de Michael, Rhonda, qui est décédée la veille de Thanksgiving de Covid », a déclaré Haley sur Twitter. « Elle a exercé son ministère auprès de beaucoup à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. Elle aimait Dieu, sa famille et tous ceux qui la connaissaient. Elle nous manquera. »

Grand-père britannique se fait vacciner: « Il ne sert à rien de mourir maintenant »

Un grand-père britannique de 91 ans a conquis le cœur d’Internet après avoir accordé à CNN une interview franche après avoir été parmi les premières personnes au monde à recevoir un vaccin COVID-19 en dehors d’un essai clinique.

L’entretien avec Martin Kenyon est intervenu après que le Royaume-Uni a commencé sa première série de vaccinations contre le COVID-19, administrant des injections à des personnes de plus de 80 ans qui sont soit hospitalisées ou qui ont des rendez-vous ambulatoires prévus, ainsi qu’à certains travailleurs des maisons de retraite. La vidéo de Kenyon s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, avec une version cumulant plus de 5 millions de vues sur Twitter.

« Eh bien, ça ne sert à rien de mourir maintenant alors que j’ai vécu si longtemps, n’est-ce pas? » Kenyon a déclaré mardi à CNN devant le Guy’s Hospital de Londres. « J’espère que je ne vais pas avoir le virus sanglant maintenant. »

– Ryan Miller

Une adolescente du Michigan attrapée un virus après le lycée l’a obligée à prendre SAT

Une famille du Michigan a déclaré que leur fille avait été infectée par le coronavirus après que les hauts responsables de Bloomfield Hills lui aient dit à tort qu’elle devait passer les examens SAT en personne comme condition préalable à l’obtention du diplôme.

La jeune femme de 17 ans a été diagnostiquée peu après avoir passé le test et a passé près de deux mois à se rétablir dans sa chambre tout en s’isolant de sa mère à haut risque. Les tests sont offerts uniquement sous supervision en personne et généralement en grands groupes.

Selon les responsables de l’éducation de l’État, le Michigan n’a aucune obligation pour les étudiants de passer le SAT ou tout autre test pour obtenir un diplôme d’études secondaires, bien que les districts puissent exiger le test. De nombreuses universités ont renoncé aux tests standardisés en raison de la pandémie.

– Bill Laitner, Detroit Free Press

Les manifestations ont mis fin à la réunion sur le mandat du masque dans l’Idaho

Les responsables de la santé publique de l’Idaho réunis pour voter sur un mandat de masque proposé dans quatre comtés ont brutalement mis fin aux débats mardi, craignant que des manifestations bruyantes à l’extérieur du bâtiment du département de la santé et au domicile de certains responsables de la santé ne menacent la sécurité publique. La réunion s’est terminée quelques minutes après qu’un membre du conseil de la santé a déclaré en larmes qu’elle devait rentrer chez elle parce que son fils de 12 ans était seul à la maison et que les manifestants cognaient devant la porte.

La manifestation au bâtiment de la santé a été organisée, au moins en partie, par un groupe multi-étatique lâche appelé People’s Rights créé par Ammon Bundy. Bundy a attiré l’attention nationale et a attisé le soi-disant «mouvement patriote» après avoir mené des affrontements armés dans le ranch du Nevada de son père en 2014 et dans un refuge faunique dans l’est de l’Oregon en 2016.

Paquet de secours bipartisan COVID-19: pas de contrôles de relance?

Le Congrès s’emploie à adopter un projet de loi de secours contre le COVID-19 alors que des millions d’Américains risquent de perdre leurs allocations de chômage à la fin du mois. La proposition bipartite devrait inclure environ 300 $ par semaine en primes de chômage fédérales pendant environ quatre mois, ce qui soulagera tout comme les paiements d’aide d’urgence au niveau des prestations régulières expireront à la fin de l’année. Ce serait un montant inférieur aux 600 $ par semaine que les Américains sans emploi avaient reçus en vertu de la loi CARES jusqu’à la fin juillet. Le plan devrait également prolonger les prestations de base jusqu’en mars.

Le paquet bipartite devrait également laisser de côté une autre série de chèques de relance de 1 200 $. La Maison Blanche, cependant, a proposé un plan ne fournissant pas d’argent supplémentaire au chômage en faveur de chèques de relance de 600 $ – une offre paniquée par les démocrates. Un accord potentiel est en train de se terminer alors que 12 millions d’Américains sont sur le point de perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. Les moratoires d’expulsion pour les locataires et les protections pour les étudiants emprunteurs sont également sur le point d’expirer, ainsi qu’un programme fédéral de congés familiaux payés.

– Jessica Menton

