USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine seulement, les États-Unis ont marqué le jalon brutal de plus de 300 000 morts depuis le début de la pandémie.

Dans les gros titres:

►Pour la deuxième journée consécutive, la FDA a autorisé un test rapide à domicile pour le coronavirus. Contrairement au kit de la société australienne Ellume, qui a reçu l’autorisation mardi, le test BinaxNow d’Abbott Laboratories nécessitera la présence de symptômes du COVID-19 et passe par un fournisseur de soins de santé. Cela coûtera 25 $.

►Le secrétaire d’État Mike Pompeo est en quarantaine après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus, a déclaré mercredi le département d’État, ajoutant que Pompeo avait été testé négatif et « est étroitement surveillé par l’équipe médicale du département. »

►Tyson Foods a déclaré mercredi qu’il licenciait sept directeurs de son usine de transformation de porc à Waterloo, dans l’Iowa, après une enquête sur des allégations selon lesquelles ils auraient fait des paris sur le nombre de travailleurs qui seraient écoeurés par le coronavirus. Environ 1 000 des 2 800 travailleurs de l’usine ont été testés positifs au début de mai.

► Mise à jour sur la distribution du vaccin: les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement ont déclaré mercredi que 2 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer devraient être livrées la semaine prochaine. Et dès vendredi dans l’Ohio et le Connecticut, les vaccinations commenceront pour les résidents des établissements de soins de longue durée, a déclaré le général Gus Perna, qui dirige la logistique des efforts de distribution des vaccins.

► Les législateurs se rapprochent d’un accord de relance COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars qui pourrait inclure une autre série de vérifications de relance et d’autres avantages indispensables, selon une source familière avec les négociations non autorisée à s’exprimer officiellement.

►Les essais de vaccins COVID-19 rapportent des cas de paralysie faciale brève: quatre personnes participant aux essais Pfizer-BioNTech et trois personnes participant aux essais Moderna ont développé la paralysie de Bell, une maladie qui provoque une faiblesse temporaire ou une paralysie des muscles faciaux. Bien que cela puisse sembler effrayant, les experts disent que la paralysie de Bell est plus courante et moins grave que les gens ne le pensent.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 16,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 306 000 décès. Les totaux mondiaux: près de 74 millions de cas et 1,64 million de décès.

📰 Où est le vaccin COVID-19? Qui a été vacciné? Les données sur les patients et les expéditions de vaccins passeront par un réseau complexe de systèmes de données étatiques et fédéraux. Nous visualisons le processus ici.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Un agent de santé de l’Alaska a une forte réaction allergique au vaccin

Un agent de santé de l’Alaska a eu une réaction allergique sévère au vaccin contre le coronavirus Pfizer dans les 10 minutes suivant la réception d’un vaccin, ont déclaré des responsables de la santé de l’État. Contrairement aux quelques vaccinés en Angleterre qui ont vécu une expérience similaire, la travailleuse de la capitale Juneau n’avait pas d’antécédents de réactions allergiques.

La femme a commencé à ressentir de l’essoufflement et a été traitée avec de l’épinéphrine et d’autres médicaments pour ce que les autorités ont déterminé comme étant une anaphylaxie, une réaction allergique grave. Elle a été gardée toute la nuit mais s’est rétablie. Les autorités sanitaires américaines ont mis en garde contre de rares réactions allergiques lors du déploiement du vaccin.

Buste de bébé: la pandémie pourrait entraîner 500000 naissances de moins aux États-Unis

La pandémie de coronavirus a non seulement coûté la vie à plus de 300000 Américains, mais elle peut entraîner la naissance d’au moins autant de bébés. Les experts affirment que les bouleversements économiques et sociétaux causés par la pandémie ont entraîné une baisse des grossesses planifiées et non planifiées.

Bien que certains s’attendaient à ce que les ordonnances généralisées de rester à la maison émises pour contrôler le virus déclencheraient un baby-boom, un rapport du Brookings Institute prévoit de 300000 à 500000 naissances de moins aux États-Unis en 2021.

Le buste de bébé à venir pourrait avoir « des implications durables pour la société », a déclaré Phillip Levine, professeur d’économie au Wellesley College et co-auteur du rapport Brookings.

– Wyatte Grantham-Philips

La pandémie fait des ravages dans la communauté LGBTQ

L’impact disproportionné de la pandémie sur les populations américaines noires et latino-américaines est bien connu. Les dommages considérables causés par le coronavirus aux membres de la communauté LGBTQ ont attiré moins d’attention. Un rapport mercredi souligne l’étendue des dégâts:

64% des ménages LGBTQ ont subi des pertes d’emploi contre 45% des ménages non LGBTQ.

38% des ménages LGBTQ n’ont pas pu obtenir de soins médicaux ou ont tardé à consulter un médecin pour un problème grave contre 19% des ménages non LGBTQ.

«Ce que vous voyez est le reflet des disparités qui existaient avant que le COVID ne soit exacerbé par la pandémie», a déclaré Logan Casey, chercheur en politique pour le Movement Advancement Project, qui a produit le rapport basé sur un sondage national de juillet et août.

– Susan Miller

Pfizer confronté à des problèmes de fabrication de vaccins; Le gouvernement fédéral défend de ne pas contracter plus tôt pour plus

Les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​ont adressé mercredi un rapport dans le New York Times selon lequel l’administration Trump n’avait pas obtenu plus de doses du vaccin Pfizer COVID-19 lorsque l’option était disponible.

«Cela n’aurait aucun sens de précommander plus d’un fabricant de vaccins que de tout autre avant de savoir qu’un vaccin fonctionne», a déclaré Moncef Slaoui, qui dirige l’opération Warp Speed.

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que Pfizer était à moitié inférieur à ce que la société s’attendait à produire cette année. Azar a déclaré que Pfizer travaillait à «sa capacité maximale» pour livrer les 100 millions de doses qu’il avait sous contrat pour fournir aux États-Unis, et que le gouvernement cherchait à étendre le contrat au deuxième trimestre.

La relation du gouvernement avec Pfizer est contractuellement différente de celle avec les autres fabricants de vaccins, a déclaré Azar.

«Sur les cinq autres (fabricants de vaccins), nous sommes plus intimement engagés dans le soutien au développement et à la fabrication de leur produit sur une base continue, alors que la relation que Pfizer souhaitait avec Operation Warp Speed ​​était l’achat garanti de vaccins si approuvé par le FDA », a déclaré Azar.

886 livraisons de vaccins supplémentaires jeudi avec 2 millions de doses la semaine prochaine, selon des responsables

Le déploiement des premières doses du vaccin COVID-19 s’est bien déroulé et 2 millions d’autres devraient être livrés la semaine prochaine, ont déclaré mercredi les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement dans une mise à jour.

Jeudi, 886 livraisons supplémentaires seront effectuées à travers les États-Unis alors que le pays poursuit « une cadence régulière de livraisons de vaccins au peuple américain », a déclaré le général Gus Perna, qui dirige la logistique de la distribution des vaccins. efforts.

Dès vendredi dans l’Ohio et le Connecticut, les résidents des établissements de soins de longue durée commenceront à se faire vacciner, a déclaré Perna. Les efforts dans les centres de soins de longue durée, qui abritent certains des Américains les plus vulnérables, s’étendront à plus de 1 100 établissements d’ici lundi, puis augmenteront de milliers par jour à partir de là, a-t-il ajouté.

Perna a également décrit les efforts visant à accroître la distribution du vaccin dans les pharmacies à travers le pays, avec 19 chaînes en partenariat avec les Centers for Disease Control and Prevention. Grâce à ces partenariats, Perna a déclaré qu’il s’attend à un déploiement progressif à partir de la mi-janvier qui couvrira 37 000 installations.

Perna a déclaré qu’il y avait quatre plateaux de vaccins, deux en Californie et deux en Alabama, qui sont tombés en dessous des températures de stockage requises lors du transport. Perna a déclaré que les responsables du centre de commandement avaient identifié ces plateaux et n’avaient jamais quitté les camions. Les doses ont été renvoyées à Pfizer, qui, avec la FDA, déterminera si elles sont toujours sûres et efficaces.

Plus de jeunes adultes sont morts pendant la pandémie que prévu, selon une étude

Une étude a révélé que le coronavirus contribuait à la mortalité excessive chez les adultes âgés de 25 à 44 ans, démentant la croyance de certains selon laquelle le COVID-19 ne tue que les personnes âgées,

Des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital de Boston ont découvert que 76 000 Américains âgés de 25 à 44 ans sont décédés de mars à juillet, soit près de 12 000 de plus que prévu sur la base des tendances saisonnières antérieures, selon la lettre de recherche publiée mercredi dans JAMA.

En moyenne, environ 38% de ces décès ont été attribués directement au COVID-19. À New York et au New Jersey, environ 80% des décès excédentaires ont été attribués à la maladie. Dans certaines régions qui ont connu des poussées substantielles, les décès dus au COVID-19 «ont égalé ou dépassé le nombre de décès causés par des surdoses non intentionnelles d’opioïdes en 2018», a déclaré le Dr Jeremy Faust, auteur principal et médecin urgentiste à l’hôpital.

– Adrianna Rodriguez

Contribuer: The Associated Press