Les foules ont applaudi dimanche alors que les semi-camions sortaient du quai de chargement d’une usine de fabrication Pfizer à Kalamazoo, Michigan, entamant des voyages historiques pour livrer des boîtes isolées du premier vaccin COVID-19 du pays aux hôpitaux et aux services de santé à travers l’Amérique.

La caravane de camions FedEx, UPS et Boyle Transportation – dirigée et suivie par des voitures de police banalisées – est sortie du parking vers 8h25, en direction des aéroports et des centres de distribution. Pfizer a annoncé qu’il livrerait 6,4 millions de doses lors de ces expéditions initiales. Les responsables fédéraux disent qu’ils seront échelonnés, arrivant dans 145 centres de distribution lundi, avec 425 sites supplémentaires recevant des expéditions mardi et les 66 autres mercredi.

Les premières vaccinations pourraient avoir lieu lundi, avec les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite en premier.

Le vaccin offre de l’espoir dans la lutte contre la pandémie qui a tué près de 300 000 personnes rien qu’aux États-Unis. Mais il faudra des mois pour en produire et en distribuer suffisamment pour vacciner la plupart des Américains, et les experts préviennent que les infections, les hospitalisations et les décès vont probablement augmenter cet hiver.

– Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press

Voici les principaux titres d’aujourd’hui:

Un comité consultatif auprès des Centers for Disease Control and Prevention a voté samedi pour recommander le vaccin Pfizer / BioNTech pour les personnes de 16 ans et plus. Maintenant, il va au directeur du CDC pour sa signature.

Les États-Unis ont enregistré plus de 16 millions de cas du COVID-19, de loin le plus grand de tous les pays du monde

du COVID-19, de loin le plus grand de tous les pays du monde Environ 1 sur 8 aux États-Unis les hôpitaux avaient peu ou pas de lits dans les unités de soins intensifs disponible la semaine dernière, selon de nouvelles données fédérales. Les experts disent que le nombre d’hôpitaux qui luttent pour accueillir les patients les plus malades du pays augmentera probablement après une autre semaine de cas record de COVID-19.

📈 Un autre jour de décès record aux États-Unis: Dimanche, près de 300 000 personnes aux États-Unis sont décédées, avec plus de 16 millions de cas confirmés, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 70 millions de cas et 1,6 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Nous répondons à vos questions sur le vaccin, telles que: Quels sont les effets secondaires? Pouvez-vous toujours tomber malade? Est-ce sans danger pendant la grossesse? En savoir plus ici.

Les e-mails reflètent les difficultés d’une famille avec COVID

Le jour où Frank Malinowski, 59 ans, a été admis à l’hôpital pour traitement du COVID-19, son fils de 36 ans, Frank « Keith » Malinowski, a commencé à écrire des courriels à sa famille. Pendant trois semaines en octobre et novembre, le virus est devenu un fléau pour la famille Malinowski. Il a livré des «coups bas». Il a pris des otages. Et cela les a laissés avec douleur et chagrin. La famille a accordé à Akron Beacon Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, la permission d’imprimer ces e-mails, qui ont été légèrement modifiés pour plus de clarté et de longueur, dans l’espoir de pouvoir convaincre les autres de prendre le virus au sérieux alors que les cas et les hospitalisations continuent de poussée. Vous pouvez les lire ici.

– Jennifer Pignolet, Journal de balise d’Akron

Voici le vaccin – et les escroqueries

Les réseaux criminels sont prêts à déployer des versions contrefaites de vaccins approuvés, tout comme les faux sacs Gucci et les baskets Nike, préviennent les experts. Déjà, les chiens de garde des consommateurs entendent des rapports d’imposteurs prétendant être des travailleurs de l’Administration de la sécurité sociale afin d’obtenir des informations sensibles de la part des gens. Les fraudeurs peuvent prétendre qu’ils appellent pour inscrire la personne à recevoir son vaccin. Dans le cadre de l’inscription, l’escroc demande des informations telles que votre numéro d’assurance-maladie, votre nom, votre adresse et éventuellement vos informations de compte bancaire, a déclaré Jon Miller Steiger, directeur de la région du centre-est de la Federal Trade Commission.

« C’est une arnaque », a déclaré Steiger. « L’administration de la sécurité sociale ne vous inscrira pas pour recevoir un vaccin et ne demandera pas d’informations sensibles par téléphone, e-mail ou SMS. »

– Susan Tompor, Detroit Free Press

L’aéroport de Louisville joue un rôle crucial dans les expéditions de vaccins

Les premières expéditions du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 arriveront aujourd’hui à l’aéroport international de Muhammad Ali pour être triées et expédiées le jour même vers des destinations à travers l’est des États-Unis.La destination ultime: les bras des travailleurs de la santé en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Pour garder les doses au frais, l’UPS Worldport de Louisville a construit sur place une « ferme de congélation » avec 300 unités de réfrigération à ultra-basse température pouvant chacune stocker 48 000 flacons de vaccins.

«Nous avons des millions de doses de ce vaccin qui sont maintenant expédiées dans tous les coins de l’Amérique, avec une administration à commencer dès que les fournisseurs seront prêts», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

– Lucas Aulbach, Louisville Courier Journal

La légende de la musique country Charley Pride meurt des complications du COVID-19 à 86 ans

Charley Pride – un chanteur du Country Music Hall of Fame qui est passé de la campagne du Mississippi pour devenir la première superstar noire du genre – est décédé samedi à l’âge de 86 ans. La star de « Kiss An Angel Good Mornin ‘ » est décédée à Dallas, en raison des complications du COVID-19 , selon un communiqué de son publiciste, Jeremy Westby. Avec une carrière de plus de cinq décennies, Pride a cimenté un héritage pionnier, contrairement à aucun artiste avant lui. Lançant sa carrière dans les années 1960, au plus fort du mouvement des droits civiques, Pride est devenu le premier homme noir à conquérir carrément la renommée de la musique country.

Il a surmonté le public qui ne voulait pas entendre un homme noir reprendre Hank Williams et les promoteurs tout aussi sceptiques quant à l’accueil de ses performances pour devenir l’artiste le plus vendu pour RCA Records depuis Elvis Presley.

– Matthew Leimkuehler et Dave Paulson, Nashville Tennessean

La région de 12 comtés de Californie a 0,0% de capacité de soins intensifs disponible

Dans le comté de San Joaquin, qui fait partie de la vaste vallée centrale de Californie qui produit la plupart des fruits et légumes du pays, le coronavirus se propage comme une mauvaise herbe et les hôpitaux sont à court de lits pour les patients les plus malades. San Joaquin fait partie d’une région de 12 comtés qui samedi, selon le département de la santé publique de Californie, a rempli 100% des lits de son unité de soins intensifs, le taux le plus élevé de toute la Californie. Et avec des cas qui se poursuivent à un rythme sans précédent, le nombre de morts augmentera inévitablement aussi.

Une nouvelle ordonnance de maintien à domicile a été imposée cette semaine, mais on ne sait pas si elle aura pour conséquence prévue de finalement changer suffisamment le comportement des personnes pour ralentir les infections, car un vaccin est largement déployé.

Le hub d’UPS Worldport à Louisville va bientôt expédier des vaccins

Les premières expéditions du vaccin COVID-19 de Pfizer / BioNTech passeront par le hub aérien mondial d’UPS Worldport à l’aéroport de Louisville, Kentucky, dimanche, a déclaré un porte-parole de la société au Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY. UPS a déclaré que le vaccin proviendrait de sites de stockage du Michigan et du Wisconsin. Les expéditions « seront expédiées Next Day Air vers certaines destinations, y compris les hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux, pour vacciner les travailleurs de la santé », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Les envois arriveront au hub pour être triés et seront expédiés – le tout dimanche, a déclaré le porte-parole d’UPS Jim Mayer. Il a dit qu’il ne savait pas combien de doses passeraient. Mayer a précédemment déclaré qu’UPS livrera aux États de la moitié est des États-Unis. FedEx livrera dans la moitié ouest des États-Unis

– Ben Tobin, Louisville Courier Journal

FDA: pas de coins coupés dans l’examen du vaccin Pfizer / BioNTech

Au milieu des inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle la FDA a émis une autorisation d’urgence pour le vaccin Pfizer / BioNTech, les dirigeants de l’agence ont souligné samedi qu’ils avaient mené un examen approfondi et transparent. Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré vendredi que la Maison Blanche avait menacé de le licencier si l’agence n’autorisait pas le vaccin était « inexact ».

« La science et les données ont guidé la décision de la FDA. Nous avons travaillé rapidement en raison de l’urgence de cette pandémie, et non en raison de toute autre pression externe », a déclaré Hahn. « Je vais absolument prendre ce vaccin COVID-19. »

Hahn a déclaré que l’agence était préoccupée par «l’hésitation» des vaccins et a souligné que «l’efficacité ne signifie pas de couper les coins». Dit Hahn. Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré que la FDA exige que les développeurs de vaccins surveillent tout événement indésirable important lorsqu’ils recherchent l’approbation standard. La FDA et le CDC surveillent également, a-t-il déclaré.

Le vaccin COVID-19 de Pfizer obtient l’autorisation de la FDA

Dans ce qui devrait être le début de la fin de la pandémie américaine de COVID-19, la FDA a autorisé vendredi soir le premier vaccin pour empêcher les gens de tomber malades. Qu’est-ce que cela signifie: Le vaccin Pfizer / BioNTech a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, qui n’est pas une approbation complète. Bien qu’il ait reçu tous les examens standard d’innocuité et d’efficacité à court terme, le vaccin n’a pas été testé pendant les deux années typiques d’un vaccin approuvé. On ne sait donc pas encore combien de temps durera la protection.

Quand l’obtiendrez-vous? On s’attend à ce que les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des maisons de soins infirmiers reçoivent le vaccin en premier. D’autres doses seront déployées dans les semaines et les mois à venir, Pfizer et Moderna devant chacun livrer 100 millions de doses de leurs vaccins d’ici le milieu de l’année prochaine.

Et les autres vaccins? La semaine prochaine, un vaccin COVID-19 similaire développé par Moderna, basé au Massachusetts, passera par le même processus d’examen et pourrait être rapidement autorisé à être utilisé.

– Karen Weintraub

