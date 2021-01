USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 350000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►Près de 30% des professionnels en activité déclarent qu’ils quitteraient leur emploi s’ils ne pouvaient pas continuer à travailler à distance, selon une enquête en ligne menée auprès de 1022 professionnels par LiveCareer, un service de consultation en ligne de CV et de recherche d’emploi.

►Le pharmacien soupçonné d’avoir gâché intentionnellement 500 doses de vaccin dans un hôpital du Wisconsin a été libéré de prison après qu’un procureur eut indiqué qu’il n’était pas certain que le vaccin avait effectivement été détruit. Steven Brandenburg, 46 ans, craignait que les vaccins ne changent l’ADN des gens, une affirmation non fondée qui a été démystifiée.

►Quarante-huit des 100 hôpitaux du pays avec la plus forte proportion de patients atteints de COVID-19 se trouvent en Californie, selon les données du département américain de la Santé et des Services sociaux analysées par USA Today pour la dernière semaine de décembre. «Ce que je vois, c’est une dévastation», a déclaré Annette Greenwood, infirmière en chef du Riverside Community Hospital, dans le sud de la Californie.

► L’entraîneur de football de Cleveland Browns, Kevin Stefanski, a été testé positif mardi pour COVID-19 avec deux membres du personnel supplémentaires et deux joueurs. L’équipe a déclaré que Stefanski et les autres ne seraient pas présents pour un match éliminatoire dimanche à Pittsburgh.

► Tous les pays ne sont pas aux prises avec le déploiement de son vaccin – Israël a déjà fourni les premières doses à plus de 14% de ses 9 millions d’habitants, selon Our World in Data. Le Times of Israel attribue divers facteurs, y compris « une population relativement petite mais densément peuplée et des services de santé hautement professionnels et intégrés dans la communauté ». Moins de 2% des Américains ont été vaccinés.

► L’animateur de «Jeopardy» Alex Trebek, décédé en novembre d’un cancer du pancréas, a enregistré un message pour ce qui s’est avéré être sa dernière semaine d’émissions exhortant à soutenir les victimes de l’épidémie de coronavirus. «Nous essayons de construire une société plus douce et plus gentille et si nous y participons tous un peu, nous y arriverons», a-t-il déclaré dans un message diffusé lundi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20,9 millions de cas confirmés de coronavirus et 356000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 86 millions de cas et 1,8 million de décès.

Le Kansas, la Géorgie, l’Arizona, la Louisiane et la Virginie sont les plus en retard dans l’administration des vaccins COVID-19

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié lundi des données sur les progrès accomplis par les États pour administrer le vaccin COVID-19. Jusqu’à présent, environ 15,4 millions de doses ont été expédiées dans tout le pays. C’est juste un peu moins que les 20 millions de doses que les responsables américains avaient promis de distribuer d’ici la fin de 2020.

Cependant, les experts de la santé sont plus préoccupés par le retard des vaccinations contre le COVID-19. Seulement environ 4,5 millions de personnes ont reçu leur première dose mardi, rapporte le CDC. Cela signifie que seulement 30% des doses disponibles ont été utilisées.

Alors que certains États ont mieux réussi à surmonter les obstacles à la vaccination de leurs résidents avec les doses disponibles, d’autres États – tels que le Kansas, la Géorgie, l’Arizona, la Louisiane et la Virginie – semblent prendre du retard.

– Aleszu Bajak et Adrianna Rodriguez

C’est pourquoi les vaccinations à travers le pays sont en retard sur le calendrier

Les experts en santé publique ne sont pas surpris d’apprendre que les vaccinations à travers le pays sont bien en retard sur un calendrier ambitieux.

Il y a toujours des bugs lorsque vous «traduisez du papier à la pratique», a déclaré Kelly Moore, directrice adjointe de la Immunization Action Coalition, un groupe d’éducation et de défense des droits. Les plans fédéraux ne tiennent pas suffisamment compte de la nécessité de planifier et d’organiser des cliniques, d’éduquer les patients et les soignants et de résoudre les petits problèmes qui surgissent toujours, a déclaré Moore. De plus, les personnes qui reçoivent un vaccin COVID-19 doivent être surveillées pendant 15 minutes, pour s’assurer qu’elles n’ont pas de réaction allergique. Cela oblige les hôpitaux à réserver de l’espace et du personnel.

« Il y avait beaucoup d’objectifs ambitieux fixés par les fonctionnaires fédéraux », a déclaré Moore. « La livraison d’une boîte de vaccin à la porte d’une clinique est la partie la plus simple du processus. »

– Karen Weintraub

Les agents fédéraux ont du mal à faire leur travail au milieu d’une pandémie

La réponse des agences fédérales chargées de l’application de la loi à la pandémie de coronavirus a été incohérente, les employés affirmant que les politiques sur les masques et la distanciation sociale n’étaient pas appliquées, selon une enquête menée par l’inspecteur général du ministère de la Justice.

L’enquête anonyme, qui a reçu des réponses de plus de 6000 employés des forces de l’ordre, a révélé que 64% ont déclaré que le COVID-19 affectait leur capacité à faire leur travail. Alors que certains employés se sont déclarés satisfaits de la réponse de leur agence à la pandémie, un employé a déclaré que la direction avait «minimisé» la menace.

« Bien que notre équipe dirigeante ait demandé aux gens de porter des masques, cela n’a pas été appliqué, et parfois, les employés ont été honteux par des collègues de porter des masques », a déclaré un employé.

– Kristine Phillips

La moitié des enseignants des écoles publiques de Chicago ayant reçu l’ordre de revenir lundi ne l’ont pas

La moitié des près de 2300 enseignants des écoles publiques de Chicago qui ont reçu l’ordre de retourner au travail lundi pour se préparer à l’enseignement en personne ne sont pas revenus, ont déclaré mardi des responsables du conseil scolaire.

Les écoles publiques de Chicago ont exigé de la pré-maternelle et de certains enseignants en éducation spécialisée qu’ils retournent aux cours lundi avant la reprise des cours en personne le 11 janvier. . Les absents devront faire face à une «discipline progressive», a déclaré Jackson.

« Nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser une génération faiblir », a déclaré Jackson. « D’ici un an, il y aura un compte sur les étudiants qui sont restés assis à la maison, qui n’ont pas été correctement servis. »

Plus de 10 000 membres du Chicago Teachers Union s’opposent au plan de réouverture de la ville et appellent les responsables à retarder le retour « jusqu’à ce que la pandémie soit sous contrôle », selon le syndicat.

– Grace Hauck

« Effort bizarre et désorganisé »: le Wisconsin a du mal à déployer des vaccins

Le Wisconsin est en retard sur presque tout le Midwest pour ce qui est de faire vacciner les travailleurs de la santé et les premiers intervenants et a reçu moins de doses que les autres États de sa taille.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention classent l’État au 10e rang sur 12 dans le Midwest pour ce qui est de fournir une première dose du vaccin à ses résidents sur une base par habitant. Le Wisconsin a administré environ un tiers des doses qu’il a reçues – le neuvième plus bas des 12 États du Midwest, mais un peu mieux que la moyenne nationale.

«C’est le chaos», a déclaré Kalpana Kumar, un médecin en pratique privée basé à Pewaukee. « C’est comme crier dans un puits. C’est juste un de ces efforts très bizarres et désorganisés. »

– Molly Beck, Mary Spicuzza, Bob Dohr, Milwaukee Journal Sentinel

Vous avez la première dose? Tu n’es pas encore sortie du bois

Il est possible de tester positif pour le coronavirus même après avoir été vacciné.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses par patient pour être pleinement efficaces. La première dose de Pfizer-BioNTech est efficace à plus de 50% dans la prévention du COVID-19, et la deuxième dose augmente cette protection à environ 95%. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que le corps d’une personne pouvait prendre des semaines pour développer une immunité après avoir été vacciné.

« Cela signifie qu’il est possible qu’une personne soit infectée par le virus qui cause le COVID-19 juste avant ou juste après la vaccination et tombe malade », a déclaré l’agence. « C’est parce que le vaccin n’a pas eu suffisamment de temps pour assurer sa protection. » Lire la suite.

– Adrianna Rodriguez

Le personnel d’urgence du comté de LA doit décider qui doit aller à l’hôpital

Alors que le COVID-19 continue de submerger les hôpitaux californiens, les responsables du comté de Los Angeles tentent de rationner les fournitures médicales et l’espace hospitalier. L’Agence des services médicaux d’urgence de Los Angeles a publié lundi deux mémos demandant aux intervenants d’urgence de limiter l’utilisation d’oxygène supplémentaire et de ne pas transporter de patients qui ne peuvent pas être réanimés sur le terrain.

Les cas montent en flèche dans le comté de Los Angeles, qui a maintenant atteint plus de 800000 cas, a déclaré lundi la présidente du conseil de surveillance du comté, Hilda Solis. Les hôpitaux déclarent des catastrophes internes et ouvrent des gymnases pour servir d’unités de soins de santé, a déclaré Solis. L’oxygène est très demandé et les équipages du US Army Corps of Engineers sont arrivés samedi dans le comté pour mettre à jour les systèmes de distribution d’oxygène dans la région.

« Nous repoussons les limites de l’infrastructure hospitalière », a déclaré Solis. « … Les soins doivent maintenant être rationnés. »

– Grace Hauck

Des écoles fermées dans toute l’Angleterre alors que le dernier verrouillage commence

Les écoles et les collèges d’Angleterre ont fermé leurs portes mardi alors que le Premier ministre Boris Johnson était aux prises avec une flambée de cas de COVID et de décès alimentés par une variante extrêmement contagieuse balayant le pays.

Un verrouillage général qui devrait durer jusqu’à la mi-février appelle les Britanniques à ne quitter leur domicile que pour des nécessités telles que le travail essentiel, l’épicerie ou pour échapper à la violence domestique. Johnson a révélé un calendrier de vaccination ambitieux appelant tous les résidents des foyers de soins et leurs aidants, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, tous les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, et les personnes extrêmement vulnérables se verront offrir une dose d’un vaccin d’ici la mi-février.

Contribuer: The Associated Press