USA TODAY suit l'actualité du COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 350000 Américains depuis le premier décès signalé en février.

Dans les gros titres:

►Plus de 1,3 million de voyageurs sont passés par les aéroports du pays dimanche, un nouveau record de voyage en cas de pandémie alors que les passagers partaient des vacances. Ces chiffres sont toujours en baisse par rapport à il y a un an, mais la saison des vacances a été plus forte que prévu.

►Le Premier ministre Boris Johnson a averti lundi que des semaines «dures et dures» s’annonçaient et que d’autres restrictions arriveraient bientôt alors qu’une variante du virus faisait rage sans contrôle dans toute la Grande-Bretagne. La plupart de l’Angleterre a déjà des gymnases fermés et des magasins non essentiels. « Si vous regardez les chiffres, il ne fait aucun doute que nous devrons prendre des mesures plus strictes », a-t-il déclaré.

►Les chiffres sont pour décembre et ils sont effroyables. Les nouvelles infections ont bondi de plus de 40% par rapport à novembre – et novembre avait plus de deux fois plus de cas que n’importe quel mois précédent. Le bilan des morts en décembre a également établi un record. Plus de détails ci-dessous.

►Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré lundi qu’il accélérerait l’approbation des vaccins et renforcerait les contrôles aux frontières pour enrayer la propagation du coronavirus, et a promis d’envisager de déclarer l’état d’urgence.

► Le déploiement des vaccins aux États-Unis continue de s’accélérer et un peu plus de 4 millions de personnes ont reçu une première dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

► L’engagement du président élu Joe Biden d’administrer 100 millions d’injections du vaccin dans les 100 premiers jours de son mandat est réalisable, déclare le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20 millions de cas confirmés de coronavirus et 351000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 85 millions de cas et 1,8 million de décès.

La Grande-Bretagne déploie le vaccin AstraZeneca et retardera les deuxièmes doses

La Grande-Bretagne est devenue lundi le premier pays à utiliser le vaccin développé par l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments AstraZeneca, un vaccin qui n’a pas encore été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis.

Le National Health Service a également approuvé le report de la deuxième dose du vaccin jusqu’à 12 semaines – trois semaines sont recommandées – afin que davantage de personnes puissent recevoir une première dose. Le Royaume-Uni est au milieu d’une épidémie aiguë, enregistrant plus de 50000 nouvelles infections à coronavirus par jour au cours des six derniers jours.

Aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci s’est déclaré opposé au report de la deuxième dose. Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération Warp Speed, a suggéré que deux demi-doses pourraient être administrées pour libérer le vaccin pour plus de personnes.

Le monde est impatient alors que les gouvernements promettent des vaccinations plus rapides

En Allemagne, un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’impatience face à ce qui est largement perçu comme un démarrage lent des vaccinations contre les coronavirus est compréhensible, mais que les choses vont s’améliorer.

L’approche prudente de la France en matière de déploiement de son vaccin n’a laissé que quelques centaines de personnes vaccinées après la première semaine et a ravivé la colère face à la gestion de la pandémie par le gouvernement. La Belgique dit qu’elle intensifie les vaccinations dans les maisons de retraite au milieu de vives critiques sur sa lenteur à déployer des vaccins.

Les Américains qui rêvaient de 20 millions de vaccinations en décembre se sont réveillés à moins de 5 millions à la fin du mois. Mais le Dr Anthony Fauci dit qu’il voit « une lueur d’espoir » – avec 1,5 million d’injections ont été administrées au cours d’une période récente de 72 heures.

Costume gonflable lié à une épidémie à l’hôpital de Californie

Un costume porté par un membre du personnel lors de la fête de Noël d’un hôpital californien peut avoir été un «facteur contributif» à l’infection de 44 membres du personnel. La porte-parole du Kaiser Permanente San Jose Medical Center, Irene Chavez, a déclaré au New York Times que le costume était gonflé par un petit ventilateur. Les costumes à air comprimé ont été interdits, a-t-elle déclaré.

«Toute exposition, si elle s’était produite, aurait été complètement innocente et tout à fait accidentelle, car l’individu n’avait aucun symptôme de Covid et ne cherchait qu’à remonter le moral de son entourage pendant une période très stressante», a déclaré Chavez dans un communiqué. .

Décembre a battu les records de décès et de cas de COVID

Le COVID-19 a été désastreux en décembre, lorsqu’un Américain est mort du coronavirus environ toutes les 35 secondes. Les États-Unis ont signalé 6 360 221 nouveaux cas, battant le record de novembre de 1,9 million. Et novembre a eu plus de deux fois plus de cas que n’importe quel mois précédent de la pandémie, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont signalé 77 572 décès en décembre, soit plus de 16 800 décès au-dessus du précédent record mensuel établi en avril. Les décès hebdomadaires ont culminé en décembre dans 30 États.

Les vacances d’hiver ont également apporté des changements quant aux personnes testées, au nombre de sites de test ouverts et à la vitesse à laquelle les laboratoires et les gouvernements ont communiqué les données. Cela signifie que certains des chiffres de décembre seront compilés en janvier.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a averti la semaine dernière que janvier serait probablement pire que décembre.

– Mike Stucka

Les femmes enceintes sont confrontées à des questions pour et contre avec le vaccin COVID-19

Bien qu’il y ait très peu de données sur la façon dont les mères enceintes et allaitantes réagiront à un vaccin COVID-19, les organisations professionnelles et les médecins individuels disent que les avantages sont très susceptibles de l’emporter sur les risques.

Selon une étude menée en novembre par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les femmes enceintes sont nettement plus susceptibles d’être admises dans une unité de soins intensifs, de se retrouver sous respirateur et de mourir du COVID-19 que les femmes du même âge. et l’état de santé qui ne sont pas enceintes.

Jusqu’à présent, aucun des grands essais cliniques de vaccins n’a inclus des mères enceintes ou allaitantes, ce qui est « incroyablement décevant », a déclaré le Dr Geeta Krishna Swamy, obstétricienne / gynécologue au Duke Medical Center, qui a aidé à rédiger les directives vaccinales pour l’Américain. Collège des obstétriciens et gynécologues. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

