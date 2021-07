Mises à jour sur le coronavirus: la France et la Grèce annoncent des vaccinations obligatoires pour les agents de santé au milieu d’une vague de variantes delta

La Food and Drug Administration a averti lundi que le vaccin Johnson & Johnson était lié à un effet secondaire rare mais grave dans lequel le système immunitaire attaque les nerfs.

Le Japon enverra une troisième expédition de vaccins Oxford-AstraZeneca à Taïwan cette semaine, alors qu’il cherche à renforcer l’île asiatique contre la Chine. La dernière dépêche signifie que Tokyo a fait don de plus de 3,3 millions de clichés à Taipei.

La Chine a déclaré avoir administré plus de 1,39 milliard de doses de vaccin, alors même que les pays utilisant des vaccins développés par la Chine considèrent de plus en plus les vaccins à ARN messager fabriqués en Occident comme rappels. Le pays a enregistré environ 50 nouvelles infections lundi.