USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine encore, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 17 millions de cas et de 300 000 décès depuis le début de la pandémie.

Dans les gros titres:

► Un deuxième vaccin COVID-19 a été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis par la Food and Drug Administration. Les camions commenceront à transporter le vaccin ce week-end, avec le premier des 5,9 millions de clichés Moderna déjà fabriqués qui devrait être donné lundi.

► Les deux vaccins comportent «une faible chance» de provoquer une réaction allergique grave. Alors que les vaccinations Pfizer-BioNTech commencent à augmenter, la FDA en étudie cinq aux États-Unis, y compris une réaction grave en Alaska.

► En Turquie, un incendie s’est déclaré dans une unité de soins intensifs traitant des patients atteints de COVID-19 après l’explosion d’une bouteille d’oxygène, tuant neuf personnes.

► Le président élu Joe Biden et son épouse, Jill, recevront leur première dose de vaccin contre le coronavirus lundi, selon la nouvelle attachée de presse de Biden, Jen Psaki. Parmi les politiciens de haut niveau qui recevront le vaccin vendredi: le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

► La Californie est actuellement devenue l’un des points chauds les plus meurtriers du pays, menant à des scènes rappelant New York au printemps. La capacité des soins intensifs est tombée à 0% dans les hôpitaux du sud de la Californie, selon les données de l’État.

► Les autorités fédérales ont fermé le Washington Monument aux visiteurs sur une base temporaire à partir de vendredi après que le secrétaire américain à l’Intérieur David Bernhardt, qui a dirigé une visite privée du monument cette semaine, ait été testé positif pour le virus COVID-19.

► Le sentiment anti-verrouillage est mis en évidence dans une collaboration musicale majeure. Van Morrison a conçu un air anti-lockdown avec Eric Clapton. Le produit de «Stand and Deliver» ira à la campagne Save Live Music de Morrison au profit de ceux qui travaillent dans l’industrie de la musique au Royaume-Uni et en Irlande.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 17,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 313669 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 75 millions de cas et 1,6 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

La FDA autorise le vaccin Moderna à rejoindre la lutte américaine contre le COVID-19

Les Américains auront bientôt accès à un deuxième vaccin COVID-19 après que Stephen Hahn, commissaire de la US Food and Drug Administration, ait accordé vendredi une autorisation d’urgence à un vaccin fabriqué par Moderna.

L’autorisation, qui est une autorisation plutôt qu’une approbation car une recherche à plus long terme est encore nécessaire, intervient moins d’une semaine après que le vaccin fabriqué par Pfizer et son collaborateur allemand, BioNTech, a obtenu un accord similaire.

Jeudi, un comité consultatif indépendant a examiné les données d’essais humains du vaccin ARNm-1273 de Moderna, décidant que ses avantages l’emportaient sur ses risques. Le vaccin, selon un essai qui a inclus 30 000 volontaires, a protégé plus de 94% des receveurs d’une maladie active, sans causer de problèmes majeurs de sécurité.

Les camions commenceront à transporter le vaccin ce week-end, avec le premier des 5,9 millions de clichés Moderna déjà fabriqués qui devrait être donné lundi. Moderna dit qu’elle sera en mesure de livrer 20 millions de doses de son vaccin d’ici la fin décembre. 80 millions supplémentaires seront disponibles au cours des premiers mois de 2021, en vertu d’un contrat signé en août qui a porté le soutien financier direct du gouvernement américain à l’entreprise à 2,5 milliards de dollars.

1 prisonnier sur 5 aux États-Unis a eu le COVID-19, 1700 sont décédés

Un prisonnier d’État et fédéral sur cinq aux États-Unis a été testé positif pour le coronavirus, un taux plus de quatre fois plus élevé que la population générale. Dans certains États, plus de la moitié des prisonniers ont été infectés, selon les données recueillies par l’Associated Press et The Marshall Project.

Alors que la pandémie entre dans son 10e mois – et alors que les premiers Américains commencent à recevoir les vaccins COVID-19 tant attendus – au moins 275000 prisonniers ont été infectés, plus de 1700 sont morts et la propagation du virus derrière les barreaux ne montre aucun signe de ralentissement . Les nouveaux cas dans les prisons cette semaine ont atteint leur plus haut niveau depuis le début des tests au printemps, dépassant de loin les sommets précédents en avril et août.

«Ce nombre est un énorme sous-dénombrement», a déclaré Homer Venters, l’ancien médecin-chef du complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York.

Venters a mené plus d’une douzaine d’inspections de prisons COVID-19 ordonnées par le tribunal à travers le pays. «Je rencontre encore des prisons et des prisons où, lorsque les gens tombent malades, non seulement ils ne sont pas testés, mais ils ne reçoivent pas de soins. Ils deviennent donc beaucoup plus malades que nécessaire », a-t-il déclaré.

Désormais, le déploiement des vaccins pose des décisions difficiles aux politiciens et aux décideurs. Comme le virus se propage largement sans contrôle derrière les barreaux, les prisonniers ne peuvent pas se distancer socialement et dépendent de l’État pour leur sécurité et leur bien-être.

