Mises à jour sur le coronavirus: la Californie propose des contrôles de relance de 600 $ par l’État; La Nouvelle-Orléans resserre les restrictions sur les rassemblements

USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 360000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a proposé mercredi de prolonger un moratoire sur les expulsions et des chèques de relance de 600 dollars pour des millions de résidents à faible revenu, y compris des immigrants sans papiers qui déposent des impôts auprès de l’État, dans le cadre d’une proposition de budget. « Les Californiens qui ont été touchés par cette pandémie recevront de l’aide pour subvenir aux besoins de leurs familles et garder un toit au-dessus de leurs têtes », a déclaré Newsom dans un communiqué. Le Golden State a signalé plus de 2,4 millions de cas confirmés et 27 400 décès, selon les données de l’État.

► La Nouvelle-Orléans resserre les restrictions actuelles sur les coronavirus sur les rassemblements publics alors que les infections à coronavirus augmentent. Les événements spéciaux intérieurs seront limités à 75 personnes et les événements extérieurs à 150. Les entreprises sont limitées à 25% de leur capacité. Les nouvelles restrictions entreront en vigueur vendredi à 6 heures du matin

► CVS et Walgreens ont déclaré qu’ils prévoyaient de terminer la livraison du premier cycle de doses de vaccin COVID-19 dans les maisons de retraite dans les délais prévus d’ici le 25 janvier. Mardi, CVS a administré 351 231 vaccins dans des maisons de retraite, dont près de 30 000 dans les grands États comme la Californie et la Floride.

► Le Mexique a signalé mercredi 13 345 nouvelles infections à coronavirus, un record pour l’augmentation quotidienne des cas. Alors que le Mexique connaît une augmentation des cas, un nombre croissant d’Américains affluent à Mexico, l’épicentre actuel de la pandémie du pays, pour «échapper» aux restrictions strictes relatives aux coronavirus aux États-Unis, a rapporté le New York Times.

► Tommy John, l’ancien grand joueur de baseball, est hospitalisé pour COVID-19 près de son domicile à Indio, en Californie. John ne prend actuellement pas d’oxygène, a-t-il dit, mais a reçu de l’oxygène lorsqu’il a eu une pneumonie. Il a réfuté les informations selon lesquelles il était un déni du COVID-19, en disant: « Je ne suis pas un déni. Je l’ai eu, bébé. »

► Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a déclaré qu’il allait éliminer le verrouillage dimanche, raccourcir le couvre-feu en vigueur depuis le début de la pandémie et rouvrir les plages, les marinas et les piscines. Le nouveau couvre-feu se déroulera de 23 h 00 à 5 h 00 et sera en vigueur pendant 30 jours à compter de jeudi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 21,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 361000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 87,1 millions de cas et 1,88 million de décès.

Décès d’un médecin de Floride après avoir reçu le vaccin COVID sous enquête

Un médecin de Floride est décédé plusieurs semaines après avoir reçu un vaccin contre le COVID-19, bien qu’il ne soit pas encore clair si sa mort lundi était liée à la balle qu’il a reçue le 18 décembre. Dr Gregory Michael, 56 ans, OB-GYN au mont Sinaï Medical Center à Miami Beach, est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral hémorragique résultant apparemment d’un manque de plaquettes.

Les médecins légistes de Miami enquêtent sur sa mort, selon CNN. Dans un message sur Facebook, sa femme, Heidi Neckelmann, a déclaré qu’il avait demandé des soins d’urgence trois jours après le coup de feu parce qu’il avait des points sur la peau qui indiquaient une hémorragie interne.

Pfizer, qui avec son partenaire BioNTech a fabriqué le vaccin que l’homme a reçu, a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant du décès. « Nous enquêtons activement sur ce cas, mais nous ne pensons pas pour le moment qu’il existe un lien direct avec le vaccin », indique le communiqué.

– Karen Weintraub

IRS: certains paiements de relance n’arriveront pas avant l’heure des impôts

La colère qui s’est accumulée parmi certains contribuables qui veulent savoir quand ils recevront leur deuxième paiement de relance a conduit l’Internal Revenue Service à publier plus de directives mardi soir. L’essentiel: certains contribuables ne verront pas leur deuxième série de paiements de relance bientôt et ils pourraient devoir attendre pour résoudre le problème lorsqu’ils produiront leur déclaration de revenus 2020.

L’IRS a pris une raclée cette année à la gestion du déploiement des paiements de relance. Après un long jeu de devinettes, le président Donald Trump a promulgué le 27 décembre le deuxième plan de relance pour lutter contre la crise du COVID-19.

L’IRS a commencé à envoyer des chèques le 30 décembre et l’argent est arrivé dans certains comptes bancaires à partir du 4 janvier. Mais de nombreux contribuables ont commencé à se plaindre en ligne et à se demander pourquoi ils n’avaient pas reçu leur argent. Voici quelques réponses pour les contribuables frustrés, selon l’IRS.

– Susan Tompor, Detroit Free Press

Carnival Cruise Line annule les croisières américaines jusqu’en mai

Princess Cruises a annoncé qu’elle annulerait toutes les croisières à partir des ports américains jusqu’au 14 mai – plus d’un an après l’arrêt de l’industrie à la mi-mars de l’année dernière. Le Princess lui-même a été touché par la pandémie dès le début: deux de ses navires, le Diamond Princess et le Grand Princess, ont été parmi les premiers navires à mettre les passagers en quarantaine en raison d’infections à coronavirus.

Auparavant, Princess Cruises avait annulé tous les itinéraires jusqu’au 31 mars. Les annulations supplémentaires surviennent alors que la compagnie de croisière travaille sur des plans de redémarrage qui répondront au «Cadre pour la voile conditionnelle» des Centers for Disease Control and Prevention annoncé en octobre.

Cette suspension supplémentaire s’applique également aux croisières européennes prévues avant le 15 mai, a déclaré Negin Kamali, porte-parole de Princess Cruises, à USA TODAY.

– Morgan Hines

Contribuer: The Associated Press