USA TODAY suit l'actualité du COVID-19 alors qu'une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 335000 Américains depuis le premier décès signalé en février.

Dans les gros titres:

► Les Américains qui ont mis en place un dépôt direct via l’Internal Revenue Service pourraient recevoir leur paiement de relance dès mardi soir, selon le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin. Les chèques papier commenceront à être postés mercredi, selon un communiqué de presse du département du Trésor. La nouvelle série de mesures de relance comprend un paiement direct de 600 $ aux Américains admissibles, ou 1 200 $ pour les couples.

► La Californie a prolongé sa commande régionale à domicile pour le sud de la Californie et la vallée de San Joaquin, où la capacité de soins intensifs est de 0%. Le Dr Mark Ghaly, secrétaire d’État à la santé et aux services sociaux, a déclaré que l’ordonnance était en vigueur « pour le moment » sans date d’expiration fixée pour les restrictions, a rapporté le Los Angeles Times. Ghaly a déclaré que les projections de l’ICU détermineront le moment où les commandes seront levées.

► Une campagne d’éducation longtemps retardée visant à encourager les Américains à prendre le vaccin contre le coronavirus sera lancée en janvier, ont annoncé mardi des responsables fédéraux de la santé.

► Le Colorado a confirmé le premier cas connu aux États-Unis d’une nouvelle souche du coronavirus identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. Le patient est un homme dans la vingtaine qui est isolé et n’a pas d’antécédents de voyage, a déclaré le bureau du gouverneur Jared Polis dans un communiqué.

►Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A bloqué l’approbation immédiate de l’augmentation des paiements de relance ponctuels à 2000 $ de 600 $. Au lieu de cela, il a décrit trois priorités que le président a demandé au Congrès d’examiner, liant l’argent supplémentaire à d’autres questions que les démocrates ne sont pas susceptibles de soutenir. Le sort de l’augmentation est resté incertain.

►Certaines personnes en Grande-Bretagne ont reçu leur deuxième et dernière dose de vaccin contre le coronavirus, trois semaines après le début des vaccinations au Royaume-Uni. Les injections du vaccin Pfizer sont censées être espacées de trois semaines. Le programme américain a commencé environ une semaine plus tard.

►La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, ont reçu mardi la première dose du vaccin Moderna au United Medical Center de Washington, DC «Il s’agit de sauver des vies. J’ai confiance en la science, et ce sont les scientifiques qui ont créé et approuvé ce vaccin », a souligné Harris. «Il s’agit de sauver votre vie, celle des membres de votre famille et de votre communauté.»

►Un directeur de Tyson Foods licencié pour avoir parié sur le nombre de travailleurs qui contracteraient le COVID-19 dans une usine de porc de l’Iowa a déclaré que le pool de bureaux était destiné à remonter le moral. Don Merschbrock, ancien directeur de nuit, a déclaré que sept superviseurs licenciés ne sont pas des « personnes perverses » que Tyson a dépeint. Les familles de quatre travailleurs décédés poursuivent l’entreprise.

►Les États-Unis ne seront pas près de vacciner 20 millions de personnes d’ici le 1er janvier, comme l’avaient prévu de nombreux experts, mais le Dr Anthony Fauci estime qu’une « augmentation de l’élan » le mois prochain aidera le pays à se rapprocher des estimations de déploiement. Mais Fauci, dans une interview sur CNN, a déclaré qu’une vague probable de vacances signifie « nous devons simplement supposer que (la pandémie) va s’aggraver ».

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 19,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 338100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 81,9 millions de cas et 1,78 millions de morts.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Quelques semaines après le vaccin, des décès frappent la maison de soins infirmiers du Massachusetts

Après avoir traversé plus de huit mois de pandémie de coronavirus sans épidémie, une maison de soins infirmiers du Massachusetts a été débordée quelques semaines à peine avant que le personnel et les résidents ne reçoivent le vaccin.

Le rapport hebdomadaire de santé publique COVID-19 de l’État du 27 novembre a rapporté que la maison de retraite royale de Fairhaven avait 11 à 30 cas et zéro décès. Un mois plus tard, l’État a signalé plus de 30 cas et 12 décès. James Mamary, PDG de la société mère, a déclaré que 16 membres du personnel et «presque 100%» des résidents ont été testés positifs. L’établissement est autorisé pour 107 lits.

« Ce fut l’expérience la plus dévastatrice », a déclaré Mamary. « Je fais cela depuis 45 ans et … je n’ai jamais rien vu de tel. »

– Kiernan Dunlop, heures standard

La Floride a enfreint les règles du vaccin. Le chaos s’est ensuivi.

Le décret du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui ignorait les directives du CDC pour la priorité du vaccin COVID-19 et permettait aux personnes de 65 ans et plus de devancer les travailleurs essentiels, a provoqué une course folle pour les vaccins.

Certains sites de vaccination premier arrivé, premier servi ont été débordés alors que les personnes âgées faisaient la queue pour se faire vacciner. Les systèmes médicaux et les comtés ont eu du mal à créer des systèmes de distribution pour les groupes qu’ils ne s’attendaient pas à vacciner depuis au moins une semaine ou deux.

«Nous n’allons pas faire passer les jeunes travailleurs en bonne santé avant nos personnes âgées», a déclaré DeSantis, dont l’état a connu plus de 21 000 décès dus au virus. En savoir plus ici.

– Elizabeth Weise et Michael Braun

Les totaux de vaccination sont loin derrière les estimations de déploiement

Lorsque les premiers vaccins contre le virus ont obtenu l’autorisation d’urgence ce mois-ci, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar a estimé que 20 millions de personnes – principalement des agents de santé – pourraient être vaccinées d’ici la fin de l’année. Le taux augmenterait ensuite au début de 2021 à mesure que davantage de vaccins seraient déployés, ont déclaré Azar et d’autres experts.

Jusqu’à présent, les chiffres sont bien inférieurs aux attentes. Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a reconnu mardi que seuls quelques millions de vaccinations ont eu lieu jusqu’à présent.

« Je crois que, alors que nous entrons en janvier, nous allons voir une augmentation de l’élan » qui permet à la nation de rattraper le déploiement prévu, a déclaré Fauci sur CNN. Il a dit qu’il espère toujours qu’au printemps ou en été « quiconque et tous ceux qui veulent se faire vacciner pourront être vaccinés ».

Vrai ou faux: le SAT est-il facultatif pour les candidatures universitaires pendant COVID-19?

De nombreuses familles croient que les étudiants qui trouvent un moyen de passer des tests standardisés auront un avantage dans les admissions dans les collèges d’élite malgré les annonces de la plupart des écoles selon lesquelles ils ne sont pas nécessaires en raison de la pandémie. Le titre après le titre a documenté les étudiants parcourant de longues distances pour passer le test SAT ou le test du concurrent, l’ACT, car les lieux pour passer les examens en personne deviennent de moins en moins disponibles. Dans le groupe Facebook Paying for College 101, les parents se sont demandé à quel point les tests étaient «facultatifs».

«Je pense que les parents croient que les collèges à option de test lorsqu’ils communiquent que les étudiants sans résultats de test seront des candidats compétitifs», a déclaré Debbie Schwartz, fondatrice et exploitante du groupe Facebook. « Mais il y a encore des doutes quant à savoir si les étudiants avec un score de test auront un avantage sur un étudiant sans score de test. » En savoir plus ici.

– Chris Quintana

Contribuer: The Associated Press