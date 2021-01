Le COVID-19 a tué plus de 420 000 Américains en un an, et les infections ont continué d’augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watchpour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Les responsables de la santé californiens ont levé les ordonnances régionales de séjour à domicile dans tout l’État lundi, invoquant une baisse du nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 et de patients en unité de soins intensifs.

L’ordre de séjour à la maison avait inclus la plupart des comtés de l’État, y compris la région de la baie de San Francisco, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie. Le changement permettra aux restaurants de reprendre les repas en plein air dans de nombreux domaines, bien que les autorités locales puissent choisir de maintenir des règles plus strictes. L’État lève également un couvre-feu de 22 h 00 à 5 h 00.

Les restrictions avaient alimenté un tollé de colère de la part de nombreux propriétaires de petites entreprises. La Californie va maintenant revenir à son système à quatre niveaux et codé par couleur de restrictions comté par comté, ont annoncé des responsables de la santé de l’État. L’État envisage également d’étendre les protections contre les expulsions jusqu’à la fin du mois de juin en raison de la pandémie.

«Ensemble, nous avons changé nos activités en sachant que nos sacrifices à court terme conduiraient à des gains à plus long terme», a déclaré le Dr Tomás Aragón, directeur du département de la santé publique de Californie et responsable de la santé publique.

– Amanda Ulrich et Julie Makinen, Palm Springs Desert Sun

Dans les gros titres:

►Le premier cas du variant hautement contagieux du coronavirus initialement découvert au Brésil a été détecté aux États-Unis.Des responsables du Minnesota ont déclaré lundi qu’un résident de l’État qui s’est récemment rendu au Brésil a été confirmé comme ayant contracté cette souche.

►Le président Joe Biden a rétabli lundi une interdiction de voyager aux États-Unis depuis l’Afrique du Sud pour la plupart des citoyens non américains, en plus des restrictions sur les voyages en provenance du Brésil, du Royaume-Uni, d’Irlande et de 26 pays d’Europe.

►Avec le soutien de huit maires de l’Arizona, la Cactus League de baseball fait pression pour retarder le début de l’entraînement du printemps. La MLB a approuvé un report d’un mois jusqu’à la mi-mars, mais le syndicat des joueurs s’y oppose.

►Merck a abandonné la course au vaccin COVID-19, invoquant des réponses immunitaires «inférieures». C’est la preuve que les systèmes de sécurité fonctionnent, disent les experts.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,2 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 420 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 99,6 millions de cas et 2,1 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Le président Joe Biden cherche à réinitialiser les efforts incohérents de dépistage des coronavirus du pays avec un plan de 50 milliards de dollars et une surveillance fédérale accrue. En savoir plus ici.

Nouvel objectif de Joe Biden: 1,5 million de vaccins par jour

Le président Joe Biden augmente les attentes concernant le programme de vaccination de son administration, qui visait initialement à administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Lundi, Biden a déclaré qu’une moyenne quotidienne de 1 million de doses était toujours l’objectif minimum, mais que 50% de plus pourraient être réalisables.

« J’espère que nous serons en mesure d’augmenter au fur et à mesure que nous avancerons, nous arriverons donc à 1,5 million », a déclaré Biden.

Biden a signalé son optimisme croissant sur le rythme des vaccinations après la signature d’un décret visant à stimuler les achats du gouvernement auprès des fabricants américains. L’objectif initial de 100 millions de doses semblait ambitieux lorsque le déploiement du vaccin a démarré lentement en décembre, mais les États-Unis ont dépassé le rythme de 1 million de doses par jour au cours de la semaine dernière, ce qui a incité l’administration Biden à tirer plus haut. la pandémie continue de faire rage.

Moderna: le vaccin est aussi efficace que la variante britannique, moins que la souche sud-africaine

Le vaccin COVID-19 de Moderna protège contre deux variantes du coronavirus qui ont émergé de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud, mais pas aussi fortement contre le second, selon une étude de l’entreprise.

La société de biotechnologie a déclaré dans un communiqué publié lundi que son vaccin produisait une réponse immunitaire à «toutes les principales variantes émergentes testées» et aucune réduction significative des anticorps neutralisants contre le variant identifié pour la première fois au Royaume-Uni, qui, selon le CDC, pourrait devenir la souche dominante en aux États-Unis d’ici mars.

La réponse immunitaire à la variante sud-africaine a montré une diminution de six fois des anticorps neutralisants, qui, selon Moderna, étaient toujours « au-dessus des niveaux qui devraient être protecteurs ».

Néanmoins, la société développe une dose de rappel qui pourrait lutter contre la variante sud-africaine et les futures émergentes.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a qualifié la variante sud-africaine de «différente et plus inquiétante que celle du Royaume-Uni».

– Adrianna Rodriguez

L’exigence du test COVID-19 pour voler aux États-Unis entre en vigueur mardi

À partir de mardi, les voyageurs arrivant aux États-Unis en provenance de pays étrangers devront présenter la preuve d’un test récent de coronavirus avec un résultat négatif.

La nouvelle règle a déjà eu un impact sur l’industrie du voyage, entraînant une vague d’annulations et une baisse des réservations dans les stations balnéaires mexicaines.

Voici sept choses que vous devez savoir sur l’exigence du test.

– Dawn Gilbert

CDC: Une étude de la NFL révèle une transmission sans 15 minutes de contact étroit

Une étude sur les joueurs de la NFL a révélé que la transmission du coronavirus est toujours possible même si l’exposition ne dépasse pas 15 minutes au total dans les six pieds, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention. L’étude, publiée lundi dans le rapport hebdomadaire sur la mortalité et la morbidité de l’agence, a suivi 20 joueurs du 15 octobre au 21 novembre qui ont été identifiés comme des contacts à haut risque d’un patient COVID-19. Les chercheurs ont déterminé grâce à la recherche des contacts que sept d’entre eux «n’avaient pas d’interactions dépassant 15 minutes cumulées par jour à moins de (six pieds)».

Les résultats remettent en question les directives du CDC sur l’exposition de la communauté, qu’il définit comme un contact étroit avec une personne confirmée ou soupçonnée d’avoir le COVID-19. Selon l’agence, un contact étroit est défini comme à moins de six pieds pour un total de 15 minutes ou plus. Le CDC a également noté que la plupart des cas provenaient d’une exposition communautaire et non du terrain ou d’autres environnements liés au travail.

– Adrianna Rodriguez

Google fournira des sites de vaccination et améliorera la recherche de vaccins en ligne

Google a déclaré qu’il ouvrirait certaines installations à utiliser comme sites de vaccination et renforcerait les résultats de recherche pour fournir de meilleures informations sur les endroits où trouver un vaccin contre le COVID-19.

Dans un article de blog lundi, Sundar Pichai, PDG de Google et de la société mère Alphabet, a déclaré que la société s’associerait à un fournisseur médical et aux autorités de santé publique pour ouvrir des sites à Los Angeles, San Francisco, New York et Kirkland, Washington, près de Seattle. L’entreprise prévoit d’étendre l’initiative à l’échelle nationale.

« Fournir des vaccins à des milliards de personnes ne sera pas facile, mais c’est l’un des problèmes les plus importants que nous résoudrons dans notre vie », a déclaré Pichai dans son article. « Google continuera à apporter son assistance de toutes les manières possibles. »

Le Japon se bat pour une « immunité collective » à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo

L’effort de vaccination du Japon échoue et pourrait mettre en péril les Jeux olympiques de Tokyo, prévient au moins un expert.

Le Japon n’atteindra probablement pas l’immunité collective contre le COVID-19 par des inoculations massives avant des mois après les Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient commencer le 23 juillet, a déclaré à Reuters Rasmus Bech Hansen, le fondateur de la société de recherche britannique Airfinity.

Le Premier ministre Yoshihide Suga s’est engagé à avoir suffisamment de vaccins pour la population d’ici le milieu de 2021. Hansen, cependant, a déclaré que le Japon n’atteindra pas un taux de vaccination de 75%, un point de référence pour l’immunité collective, avant octobre.

« Le Japon semble être assez tard dans le match », a déclaré Hansen. « Ils dépendent de l’importation de nombreux (vaccins) des États-Unis. Et pour le moment, il ne semble pas très probable qu’ils en recevront de très grandes quantités. »

En Pennsylvanie rurale, le COVID-19 fait une marque tragique

La pandémie n’a pas contourné l’Amérique rurale et elle ne disparaîtra pas.

Dans la ville de Beaver en Pennsylvanie, à 35 miles au nord-ouest de Pittsburgh, les vaccins sont presque impossibles à obtenir. Les infirmières de Heritage Valley Beaver ont dû ouvrir une deuxième unité COVID-19 pour traiter tous les patients gravement malades. Le système de santé communautaire a récemment traité 115 patients simultanément avec le COVID-19.

« La lutte pour juste respirer. Cela ressemble à une petite chose, vous continuez à respirer, ce n’est pas une petite chose », a déclaré Rebecca Register, 40 ans, de Beaver, une infirmière chevronnée de sept ans qui travaille sur l’unité COVID-19 . « Regarder quelqu’un lutter avec ça, et il prend la plus grande quantité d’oxygène que je puisse lui donner à tout moment et ça vous déchire le cœur. » En savoir plus ici.

– Daveen Rae Kurutz, Beaver County Times

2 Américains sur 5 vivent dans les unités de soins intensifs des hôpitaux des souches de COVID-19

S’efforçant de gérer un nombre record de patients atteints du COVID-19, des centaines d’unités de soins intensifs du pays manquent d’espace et de fournitures et se disputent pour embaucher des infirmières itinérantes temporaires à un rythme effréné. De nombreuses installations sont regroupées au sud et à l’ouest.

Une analyse de l’Associated Press des données des hôpitaux fédéraux montre que depuis novembre, la part des hôpitaux américains proches du point de rupture a doublé. Plus de 40% des Américains vivent maintenant dans des zones à court d’espace de soins intensifs, et seulement 15% des lits sont encore disponibles.

Les unités de soins intensifs sont l’ultime défense des malades les plus malades, des patients qui sont sur le point de suffoquer ou qui font face à une défaillance d’organe. Les infirmières qui travaillent dans les USI les plus stressées, changeant les sacs IV et surveillant les patients sur des appareils respiratoires, sont épuisées.

Contribuer: The Associated Press