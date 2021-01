Le COVID-19 a tué plus de 426 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Le groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche de l’administration Biden a tenu mercredi son premier briefing virtuel, faisant la promotion de ses efforts pour accélérer les vaccinations tout en avertissant que le pays pourrait dépasser 500000 décès en quelques semaines.

Le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que l’agence prédit que 479 000 à 514 000 décès dus à une pandémie auront été signalés d’ici le 20 février. Près de 4 000 décès et plus de 140 000 nouvelles infections ont été signalés hier seulement.

«Nos taux de cas restent extrêmement élevés et il est maintenant temps de rester vigilant», a-t-elle déclaré.

Les États-Unis ont distribué plus de 44 millions de doses de vaccin, plus de 23 millions de doses ont été administrées et plus de 3 millions de personnes ont reçu deux doses, selon le CDC. Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a réitéré que les vaccins semblent être efficaces contre les variantes émergentes, ajoutant que les États-Unis collaborent avec des entreprises pour développer de nouveaux traitements par anticorps qui seront efficaces à mesure que de nouvelles souches évoluent.

Le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu’il s’attend à ce que la majorité de la population américaine puisse être vaccinée d’ici la fin de l’été. Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19, a averti qu’en dépit de l’augmentation de la fabrication et de la distribution de vaccins, « il faudra des mois avant que tous ceux qui veulent un vaccin puissent en obtenir un ».

– Grace Hauck

Dans les gros titres:

►L’écrivain de longue date de la NBA, Sekou Smith, connu pour sa perspicacité dans le basket-ball et son comportement amical, est décédé mardi du COVID-19. Il avait 48 ans.

►Eli Lilly a annoncé que son cocktail d’anticorps monoclonaux réduit les hospitalisations de 70% pour les patients à haut risque COVID-19.

►L’Alaska et le Kentucky ont détecté les premiers cas connus de la variante du coronavirus dans leurs États identifiés l’année dernière au Royaume-Uni, ont annoncé mardi des responsables. Les diagnostics portent le total des États déclarant des cas de la variante à 25.

►Le total mondial de cas de coronavirus a dépassé les 100 millions mardi, selon le tableau de bord de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis, avec un peu plus de 4% de la population mondiale, comptent plus de 25% des infections et près de 20% des décès.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 426000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 100,4 millions de cas et 2,16 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Chance, prévoyance et science: comment une équipe non annoncée a développé un vaccin COVID-19 en un temps record.

Le CDC dit que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité

Avec de plus en plus d’élèves qui retournent à l’école cette semaine, des preuves en provenance des États-Unis et d’autres pays indiquent que les écoles peuvent fonctionner en toute sécurité avec des précautions et qu’elles devraient s’ouvrir dès que possible pour recevoir des instructions en personne, selon des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention. . Dans un article publié mardi dans JAMA Network, les chercheurs ont écrit que le port de masques et le maintien de la distance sociale se sont avérés efficaces pour limiter la transmission du coronavirus dans les écoles, mais des activités telles que les événements sportifs en salle peuvent favoriser la propagation et devraient être diminuées.

«La prépondérance des preuves disponibles au semestre d’automne a été rassurante», ont écrit les trois chercheurs. «Il y a peu de preuves que les écoles ont contribué de manière significative à une transmission communautaire accrue.»

Les écoles de Chicago interrompent l’apprentissage en personne pour des milliers de personnes

Les écoles publiques de Chicago ont interrompu l’apprentissage en personne d’environ 3 200 élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale qui sont dans les salles de classe depuis deux semaines au milieu d’une impasse dans les négociations entre la mairie et le Chicago Teachers Union.

« Nous n’avons pas d’autre choix que d’informer les parents qu’ils ne devraient pas amener leurs enfants à l’école », a déclaré mercredi le PDG de la CPS, le Dr Janice Jackson.

Les responsables du district avaient également voulu que 10 000 enseignants de la maternelle à la 8e année et autres membres du personnel retournent à l’école il y a deux jours pour se préparer aux cours qui commenceraient le 1er février, mais ont retardé le retour après que les membres du syndicat ont voté pour ne pas revenir. Pourtant, les responsables de la ville ont déclaré qu’ils continueraient à négocier avec le syndicat et s’attendaient à ce que les écoles rouvrent comme prévu le 1er février pour environ 71 000 élèves du primaire qui ont indiqué leur intention de revenir.

Depuis le retour des élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale le 11 janvier, le district a signalé environ 60 cas de COVID-19. La «grande majorité» de ces cas n’impliquait pas de transmission à l’école, a déclaré le Dr Allison Arwady, directeur du département de santé publique de Chicago.

– Grace Hauck

Paramédic de l’année accusé d’avoir volé des vaccins

Un ambulancier paramédical en titre d’un comté de Floride a été accusé d’avoir volé des vaccins COVID-19 destinés aux premiers intervenants. Joshua Colon, 31 ans, a été arrêté après avoir avoué avoir volé intentionnellement trois doses de vaccin Moderna, puis falsifié des documents pour tenter de couvrir ses actions, selon le bureau du shérif du comté de Polk. Le shérif Grady Judd a déclaré que Colon avait déclaré aux autorités qu’il avait volé les vaccins plus tôt ce mois-ci à la demande de son superviseur, le capitaine Tony Damiano, qui cherchait le vaccin pour sa mère âgée. Damiano, qui fait l’objet d’une enquête, a été déployé en Californie pour aider à la riposte à la pandémie, a déclaré Judd.

«Il pourrait aussi bien se rendre», a déclaré Judd à propos de Damiano. « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. L’accord est terminé. »

– Sara-Megan Walsh, le grand livre

Biden espère que la majorité de la population sera vaccinée d’ici l’automne

Le président Joe Biden a annoncé qu’il augmenterait l’approvisionnement hebdomadaire minimum en vaccins aux États au cours des trois prochaines semaines de 16%, à 10 millions. Biden a un accord en cours pour acheter 200 millions de doses supplémentaires, ce qui donnerait aux États-Unis un total de 600 millions de doses commandées des vaccins à deux doses. C’est assez pour vacciner 300 millions d’Américains et plus qu’assez pour les quelque 260 millions d’adultes du pays. Biden a déclaré qu’il s’attend à ce que le nouvel approvisionnement soit entièrement livré d’ici le milieu de l’été et que la majorité de la population soit vaccinée d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne.

Un cocktail d’anticorps pourrait changer la donne pour les patients à haut risque

Alors que les vaccins peuvent aider à ralentir la pandémie de COVID-19 au cours des prochains mois, la société pharmaceutique Eli Lilly a annoncé mardi que ses traitements peuvent aider à sauver des vies entre-temps. Le géant de la drogue basé à Indianapolis affirme que son cocktail d’anticorps monoclonaux réduit les hospitalisations de 70% pour les patients à haut risque. Un anticorps monoclonal imite l’un des anticorps naturels que le système immunitaire utilise pour combattre le virus. L’ancien président Donald Trump ainsi que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, ont tous reçu des anticorps monoclonaux peu de temps après leur diagnostic de COVID-19.

– Karen Weintraub

Risque élevé: les écoles ignorent souvent les directives de santé publique pour l’apprentissage en classe

De nombreux districts scolaires et États organisant des cours en personne ont ignoré les recommandations des responsables de la santé publique ou écrit leurs propres règles de sécurité douteuses – créant une poudrière où le COVID-19 peut tomber malade et tuer. Une analyse des données fédérales et étatiques a révélé plus de 780 plaintes couvrant plus de 2 000 écoles publiques et privées de la maternelle à la 12e année. Parmi les plaintes: les employés ont signalé que des enfants malades venaient à l’école, des étudiants et des enseignants sans masque à moins de 1,80 mètre de distance et des administrateurs minimisant les dangers du virus et punissant les enseignants qui se sont exprimés.

«La réponse au virus a été politisée», a déclaré le Dr Chandy John, un expert en maladies infectieuses pédiatriques à l’École de médecine de l’Université de l’Indiana. « Il y a une volonté d’ignorer les données et les faits et d’aller avec tout ce que vous entendez sur Internet ou de la part de dirigeants politiques qui n’ont aucune connaissance scientifique. »

– Laura Ungar, Kaiser Health News

Janvier est déjà le mois le plus meurtrier pour la pandémie aux États-Unis

Les 4087 décès dus au COVID-19 signalés mardi – le quatrième jour le plus élevé de l’histoire de la pandémie – ont déjà fait de janvier le mois le plus meurtrier de la pandémie, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Au cours des 26 premiers jours de janvier, les États-Unis ont signalé 79 261 décès. Le nombre total de décès en décembre, qui avait été le mois le plus meurtrier, était de 77 486 décès en décembre. À ce rythme, le mois de janvier pourrait se terminer avec environ 94 500 décès signalés.

Certains États ont été ravagés. Le pire mois précédent de la Californie était de 6772 décès, en décembre, mais l’État a déjà signalé 12 282 morts en janvier. Janvier est déjà le mois le plus meurtrier pour 15 autres États: Alabama, Arizona, Géorgie, Hawaï, Kentucky, Maine, Mississippi, New Hampshire, Caroline du Nord, Oklahoma, Caroline du Sud, Texas, Virginie et Washington.

– Mike Stucka

Le département de la santé de l’Oklahoma poursuit la société qui a promis des masques N95

Le département de la santé de l’Oklahoma a commandé en mars plus de 2 millions de masques N95 à un propriétaire de piano-bar Tulsa qui a promis qu’il pourrait obtenir l’EPI tant convoité de Chine en grande quantité et rapidement.

Ils ont commandé les masques à la toute nouvelle société de Casey Bradford, PPE Supplies LLC. Lors de la deuxième commande, ils lui ont même payé la moitié d’avance – 2,125 millions de dollars – après avoir promis une livraison dans 10 jours.

Le département de la santé de l’Oklahoma a poursuivi mardi Bradford et PPE Supplies LLC devant le tribunal de district du comté d’Oklahoma. Les responsables de la santé ont reçu moins de 10 000 masques de PPE Supplies et seulement 300 000 $ de la caution, selon le procès pour rupture de contrat. Le ministère de la Santé cherche à récupérer le reste de son argent – 1,825 million de dollars, plus les intérêts. Il demande également des dommages-intérêts punitifs pour «faute».

« Bradford a intentionnellement et volontairement déformé les faits au demandeur qui l’ont incité à entrer des commandes d’achat et à avancer un dépôt », allègue la poursuite.

– Nolan Clay, l’Oklahoman

Le double masquage « a du bon sens », déclare le Dr Anthony Fauci

Le double masquage était à l’honneur la semaine dernière lors de l’inauguration du président Joe Biden, où plusieurs hauts fonctionnaires et célébrités ont été photographiés portant deux masques.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, dit qu’il est probablement plus efficace de prévenir la propagation: «Donc, si vous avez un revêtement physique avec une couche, vous en mettez une autre, il est tout à fait logique que cela le soit probablement. être plus efficace « , a déclaré lundi Fauci à » NBC News ‘TODAY « . » C’est la raison pour laquelle vous voyez des gens faire un double masquage ou faire une version d’un N95. «

Il en va de même pour une étude publiée dans la revue à comité de lecture Matter en juillet, qui a révélé que le port de deux masques pouvait augmenter la protection contre les particules virales de 50% à 75%. Cela a non seulement ajouté une couche supplémentaire de protection, mais a également rendu le masque bien ajusté autour du visage, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Loretta Fernandez.

Le regain d’intérêt des Américains pour le double masquage intervient également lorsque des variantes qui semblent plus contagieuses émergent du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, du Brésil et de Californie.

– Adrianna Rodriguez, USA AUJOURD’HUI.

Contribuer: The Associated Press