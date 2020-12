Alors que les États-Unis approchent de 300 000 décès dus au COVID-19, le premier vaccin approuvé dans le pays pour lutter contre le coronavirus arrive dans les établissements de soins de santé dans «tous les coins de l’Amérique».

Les vaccinations pourraient commencer dès lundi dans les 50 États.

Alors que le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence et d’autres responsables fédéraux se verront offrir le vaccin pendant plusieurs jours, ont déclaré des responsables: Trump a tweeté dimanche soir qu’il n’était pas « programmé » de se faire vacciner mais serait «au moment opportun». Les agents de santé et les résidents des maisons de retraite sont les premiers à recevoir le vaccin développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Le vaccin a également été approuvé par le directeur du CDC, Robert Redfield, qui a déclaré que la recommandation de l’agence «arrive à un moment critique», avec la flambée du virus dans tout le pays. Les fournisseurs de vaccins ont prévu plusieurs scénarios qui pourraient arrêter la distribution du virus – y compris les tremblements de terre.

«Nous avons des millions de doses de ce vaccin qui sont maintenant expédiées dans tous les coins de l’Amérique, avec une administration à commencer dès que les fournisseurs seront prêts», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar.

Malgré les nouvelles positives d’un vaccin à venir, les États-Unis sont toujours aux prises avec des hôpitaux surpeuplés et un nombre record de cas quotidiens alors que le pays s’approche d’une autre triste étape, 300 000 décès, la plupart de tous les pays.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 16,2 millions de cas et 299 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 72,1 millions de cas et 1,61 million de décès.

La Maison Blanche, le Congrès et SCOTUS auront un accès précoce aux vaccins

Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence figureront parmi les principaux titulaires de postes à proposer des vaccins contre le coronavirus dans la semaine prochaine à 10 jours pour se prémunir contre une épidémie qui pourrait paralyser les fonctions du gouvernement, ont déclaré dimanche des responsables.

Les coups de feu seront offerts aux responsables des trois branches du gouvernement, y compris les dirigeants de la Maison Blanche, du Congrès et de la Cour suprême. Les membres du personnel de la Maison Blanche qui travaillent à proximité de Trump devraient également recevoir des vaccins précoces.

La Maison Blanche a été le théâtre de plusieurs épidémies pendant la pandémie, avec Trump, son chef de cabinet et plusieurs assistants parmi les personnes infectées. La grande majorité des nouveaux vaccins sera destinée aux travailleurs de la santé, aux résidents et au personnel des maisons de retraite, qui ont été parmi les plus gravement touchés par le virus.

– David Jackson

Les centres de santé américains se préparent à l’arrivée du vaccin COVID-19

Les hôpitaux et les centres médicaux ont passé dimanche à se préparer pour le premier vaccin COVID-19 à arriver lundi matin, une entreprise massive qui a commencé lorsqu’une caravane de semi-remorques gardés par des voitures de police banalisées s’est retirée de l’usine de fabrication Pfizer à Portage, Michigan, juste après l’aube.

Les spectateurs ont applaudi et applaudi alors que les semi-remorques transportant 189 boîtes de vaccins se déplaçaient lentement. Les doses contenues dans ces cartons seront injectées dans les bras des travailleurs de la santé dans les 50 États à compter de lundi matin.

Les séances d’essai et les exercices sur table, ainsi que des heures et des heures d’appels Zoom sont nécessaires, car le traitement du vaccin Pfizer nécessite une formation et une grande organisation.

– Elizabeth Weise

Un hôpital californien demande aux résidents de suivre les protocoles COVID

Avec une capacité hospitalière de zéro pour cent, un lobby principal transformé en une unité COVID-19 et une pénurie de travailleurs de la santé souffrant de maladies et d’épuisement professionnel, les responsables du Providence St.

La situation à l’hôpital de Californie n’est pas unique. Dans tout le pays, les centres de santé atteignent leur point de rupture, bourrés de patients atteints de coronavirus et à court de ressources, y compris de personnel. Mais les directeurs de Providence St. Mary et les travailleurs de la santé de première ligne demandent le soutien des citoyens pour aider à ralentir la propagation localement.

«Au cours des trois, quatre dernières semaines, nous avons réalisé une étude de cas sur ce qui se passe lorsque les gens ne se distancient pas, quand les gens ne portent pas de masques», a déclaré Bryan Kawasaki, le porte-parole de l’hôpital. «Nous espérons que les gens apprendront et contribuer à atténuer le stress des systèmes hospitaliers dans le haut désert.

– Martin Estacio et Matthew Cabe, Victorville Daily Press

Certains hôpitaux de Floride n’auront pas besoin de vaccins contre le COVID-19

Certains des meilleurs hôpitaux de Floride, y compris ceux qui devraient bientôt recevoir les premières expéditions de vaccins pour prévenir le COVID-19, n’auront pas besoin de personnel médical et de soutien pour se faire vacciner, même s’ils nécessitent des inoculations contre le virus de la grippe beaucoup moins mortel.

Cinq hôpitaux de Floride devraient recevoir la distribution initiale de 100 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech entre lundi et dimanche prochain, selon Jared Moskowitz, directeur de la Division de la gestion des urgences. Ces hôpitaux se trouvent à Tampa, Orlando, Jacksonville, Miami et Hollywood.

Le plan de distribution des vaccins de l’État prévoit que les agents de santé, les autres «personnels essentiels», les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de complications du COVID-19 reçoivent la priorité pour accéder au vaccin. Les hôpitaux de Floride recevant les premières doses exigeront que leur personnel soit vacciné.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré jeudi que le gouvernement fédéral fournirait à l’État 179 400 doses d’un vaccin développé par Pfizer et son partenaire BioNTech.

– Frank Gluck, Fort Myers News-Press

