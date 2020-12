USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 320000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et d’autres hauts responsables de la santé devraient recevoir mardi des doses du vaccin Moderna COVID-19. Ils se feront vacciner « pour renforcer la confiance dans le vaccin, qui est le meilleur espoir contre cette pandémie », NIAID dit sur Twitter.

► Le Sénat a adopté un paquet de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars lundi soir quelques heures après que la Chambre a voté 359-53 sur la mesure. Le président Donald Trump devrait signer le projet de loi dans les prochains jours.

► Le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, a annoncé de nouvelles restrictions de voyage pour les personnes arrivant du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, où une nouvelle souche du coronavirus circule. Les voyageurs venant de l’un ou l’autre pays devront être mis en quarantaine pendant 14 jours, a déclaré Inslee.

► Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, devrait recevoir le vaccin COVID-19 à la télévision en direct mardi alors que les hospitalisations de l’État ont dépassé les 10000 lundi pour la première fois depuis juillet. Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a été l’un des premiers gouverneurs à recevoir le vaccin lundi.

► Le Los Angeles Unified School District, le deuxième plus grand district du pays, a annoncé lundi que les campus ne rouvriraient pas lorsque le semestre de printemps commencera le 11 janvier, a rapporté le Los Angeles Times.

► 2020 a été l’année la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, avec des décès qui devraient dépasser les 3 millions pour la première fois, principalement en raison de la pandémie de coronavirus. Les chiffres préliminaires montrent que le pays aura plus de 3,2 millions de morts cette année, soit au moins 400000 de plus qu’en 2019.

► Un jour avant le début de la saison NBA 2020-21, le commissaire Adam Silver a déclaré que la ligue attendra son tour et ne «sautera pas la ligne» devant quiconque pour les vaccinations contre le COVID-19. « J’espère que lorsque nous serons éligibles, les membres de la communauté de la NBA voudront se faire vacciner, et c’est notre plan de s’impliquer dans les efforts gouvernementaux en termes de messages publics sur les avantages de prendre le vaccin », a déclaré Silver.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18 millions de cas confirmés de coronavirus et 319300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 77,3 millions de cas et 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

La Californie fait face aux « jours les plus sombres » du COVID-19

Dans toute la Californie, un pic de COVID-19 après Thanksgiving ravage des villes et des comtés qui étaient autrefois des modèles pour réduire les cas de coronavirus. À ce jour, l’État a enregistré 1,9 million de cas et 22 000 décès, avec de nouveaux records apparemment établis quotidiennement.

«Je me sens comme quelqu’un en guerre, c’est chaotique tout le temps», a déclaré Erin McIntosh, 38 ans, mère de quatre enfants qui travaille comme infirmière d’intervention rapide au Riverside Community Hospital au sud-est de Los Angeles. Elle a déclaré que la Garde nationale devrait bientôt apporter son aide.

«Les infirmières font cela parce que c’est le travail de leur vie», dit-elle. « Mais beaucoup atteignent leur point de rupture. »

Ces semaines décroissantes de 2020 sont rapidement devenues «certains des jours les plus sombres de notre poussée de COVID-19», a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en exhortant les résidents à tenir compte des avertissements de santé publique concernant les voyages ou les rassemblements en groupe pendant les vacances. Newsom a déclaré lundi soir que les commandes de l’État à domicile, qui expireraient à la fin du mois, seraient probablement prolongées.

– Marco della Cava

Un passager de United Airlines est décédé du COVID-19

Un passager d’United Airlines tombé malade sur un vol d’Orlando à Los Angeles il y a une semaine est décédé d’une insuffisance respiratoire aiguë et du COVID-19, selon un rapport du coroner. Le rapport a été publié lundi par le Dr Gerry Cvitanovich du bureau du coroner de la paroisse de Jefferson en Louisiane.

Le vol United, qui comptait 154 passagers, a décollé d’Orlando à 19h30 et a atterri à la Nouvelle-Orléans à 20h10 heure locale pour l’urgence médicale. L’avion a continué sa route vers Los Angeles malgré l’urgence médicale et les commentaires d’un camarade passagers sur les réseaux sociaux que le passager malade présentait des symptômes du COVID-19. Le rapport du coroner indique que le passager était un homme de 69 ans de Los Angeles. Il dit qu’il est décédé à 21 h 09 le 14 décembre au Ochsner Medical Center-Kenner à Kenner, où se trouve l’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans.

– Dawn Gilbertson

Des chèques de secours de 600 $ contre le coronavirus sortiront la semaine prochaine

À partir de la semaine prochaine, la plupart des Américains recevront un chèque allant jusqu’à 600 $ du gouvernement fédéral pour aider à alléger le fardeau financier causé par la pandémie COVID-19. Les paiements font partie d’un programme de secours en cas de pandémie de 900 milliards de dollars qui devrait être signé par le président Donald Trump dans les prochains jours.

Les paiements représenteront environ la moitié de ce que des millions d’Américains ont reçu au printemps dans le cadre d’un précédent programme de secours conçu pour faire bouger l’économie. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré lors d’une interview sur CNBC que « c’est un moyen très, très rapide de faire entrer de l’argent dans l’économie. Les gens sortent et dépensent cet argent, ce qui aide les petites entreprises. Et cela aide à ramener plus de gens au travail . «

– Michael Collins

Contribuer: The Associated Press