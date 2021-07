Mises à jour sur le coronavirus: des centaines de travailleurs médicaux thaïlandais sont infectés après avoir été complètement vaccinés avec Sinovac

La Russie a signalé dimanche plus de 25 000 nouvelles infections pour le troisième jour consécutif, le nombre de morts par jour continuant de dépasser les 700. De nombreux cas sont de la variante delta.

L’agent commercial chinois de BioNTech a déclaré avoir accepté de vendre 10 millions de doses de vaccins à la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et à la fondation du milliardaire taïwanais Terry Gou. Mais TSMC et la société de Gou ont déclaré qu’ils étaient toujours en négociations ; Taipei avait précédemment accusé Pékin de bloquer ses tentatives d’acquérir le vaccin.

L’Afrique du Sud a prolongé son couvre-feu nocturne et son interdiction de vendre de l’alcool de deux semaines supplémentaires. Il a enregistré plus d’infections que tout autre pays du continent, et seulement environ 3% de la population a été complètement vaccinée.