USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine encore, les États-Unis ont marqué le jalon de plus de 17 millions de cas et de 300 000 décès depuis le début de la pandémie.

Dans les gros titres:

►La distribution du vaccin nouvellement autorisé de Moderna a commencé samedi et arrivera dans les États lundi, a déclaré le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed. Pendant ce temps, le gouvernement américain est sur la bonne voie pour livrer 20 millions de doses des deux vaccins aux États d’ici la première semaine de janvier.

►Les États-Unis ont enregistré vendredi 249 709 nouveaux cas et 2 814 décès, selon les données de Johns Hopkins. Le nombre de nouveaux cas fixés vendredi est le plus élevé jamais enregistré, dépassant le bilan fixé mercredi d’un peu plus de 2000.

►Les États cette semaine se sont retrouvés à se démener pour s’adapter car ils ont appris qu’ils recevraient entre 20% et 40% moins de vaccins la semaine prochaine que ce qu’ils avaient appris le 9 décembre. Après des jours de confusion, la source du problème était finalement clarifié vendredi soir: les États ont reçu des estimations basées sur les doses de vaccin produites, et non sur celles qui avaient été acceptées.

► Le sénateur de l’État du Minnesota, Jerry Relph, qui représentait la ville de St. Cloud, est décédé jeudi. Il a été testé positif pour le coronavirus le 13 novembre, mais sa cause de décès est inconnue pour le moment.

► Le Royaume-Uni impose des verrouillages plus stricts pour enrayer les infections à propagation rapide – probablement liées à une nouvelle souche du virus identifiée cette semaine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi que les magasins non essentiels, les coiffeurs et les lieux de loisirs intérieurs seraient fermés. «C’est avec le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas procéder à Noël comme prévu», a déclaré Johnson.

► Un deuxième vaccin COVID-19 a été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis par la Food and Drug Administration vendredi. Les camions commenceront à transporter le vaccin de Moderna ce week-end, le premier des 5,9 millions de clichés de Moderna déjà fabriqués devrait être donné lundi.

► Les négociations sur le plan de relance gargantuesque – qui comprendrait 600 dollars de chèques de relance et des milliards d’aide aux entreprises – devraient se poursuivre ce week-end, alors que le Congrès a adopté un autre projet de loi de dépenses temporaire tard vendredi pour éviter un éventuel arrêt.

► En Turquie, un incendie s’est déclaré dans une unité de soins intensifs traitant des patients atteints de COVID-19 après l’explosion d’une bouteille d’oxygène, tuant neuf personnes.

► Le président élu Joe Biden et son épouse, Jill, recevront leur première dose de vaccin contre le coronavirus lundi, selon la nouvelle attachée de presse de Biden, Jen Psaki. Parmi les politiciens de haut niveau qui recevront le vaccin vendredi: le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 17,4 millions de cas de coronavirus et approchent de 314000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 75,8 millions de cas et 1,6 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

La distribution du vaccin Moderna commence, sera livrée lundi

Les colis du vaccin contre le coronavirus Moderna, autorisés vendredi, sont emballés samedi pour être livrés lundi, a déclaré le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed.

« La distribution du vaccin Moderna a déjà commencé », a déclaré Perna lors d’un point de presse samedi matin.

Le vaccin est fabriqué pour Moderna à Portsmouth, New Hampshire, par Lonza, une société de fabrication pharmaceutique basée en Suisse. De là, il sera distribué par McKesson, une société de fournitures médicales. McKesson emballera le vaccin, qui vient dans des flacons de 10 doses, dans des boîtes d’expédition thermiques spéciales qui peuvent maintenir la température standard nécessaire du réfrigérateur de 26 à 35 degrés Fahrenheit.

Ces boîtes seront emballées dans des camions UPS et FedEx pour commencer le transport, qui les fera livrer dans les 50 États d’ici lundi.

« Les camions commenceront à être déployés demain, de FedEx et UPS, à livrer des vaccins et des kits aux Américains à travers les États-Unis », a déclaré Perna.

Il a déclaré que 2,9 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été livrées et que le gouvernement américain est sur la bonne voie pour fournir 20 millions de doses aux États d’ici la première semaine de janvier. Ce nombre comprend les doses de Pfizer et de Moderna.

– Elizabeth Weise

Alors que le vaccin COVID-19 est déployé, les immigrants sans papiers craignent les représailles

Après des années de politiques d’immigration isolationnistes et punitives de l’administration Trump, de nombreux immigrants – dont la santé physique et financière a, avec de nombreuses personnes de couleur, été affectée de manière disproportionnée par la pandémie – pourraient ne pas vouloir se faire vacciner.

Le COVID-19 a été particulièrement impitoyable envers les Américains noirs, hispaniques et asiatiques pour des raisons telles que la pauvreté, les problèmes de santé préexistants et les emplois de première ligne. Ce groupe démographique comprend de nombreux immigrants, la grande majorité de ces sans-papiers venant du Mexique et d’Amérique centrale. Beaucoup d’entre eux sont essentiels à l’agriculture et au conditionnement de la viande, et leur maladie et leur mort représentent à la fois une tragédie humaine et un coup dur économique.

«Le vaccin doit être entièrement disponible pour les Américains sans papiers, sinon, il nous mettra tous en danger», a déclaré Manuel Pastor, directeur de l’Institut de recherche sur l’équité de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, qui utilise des données et des analyses pour disséquer les questions d’équité. En savoir plus ici.

– Marco della Cava, Daniel Gonzalez et Rebecca Plevin, USA TODAY Network

Comment les grandes villes vont-elles changer après le COVID-19?

Avec le début du déploiement du vaccin COVID-19, comment les plus grandes villes des États-Unis – moteurs économiques et chaudrons culturels tels que San Francisco, New York, Los Angeles, Boston et Miami – reviennent de la crise sanitaire mondiale la plus meurtrière depuis un siècle peut, à certains égards, laisser présager le rebond des États-Unis.

Les urbanistes, les économistes et les architectes partagent un consensus extrêmement positif. Ils disent que soutenues par une population plus jeune attirée par l’emploi, les opportunités sociales et les services publics, les villes survivront à cette crise tout comme elles l’ont fait avec la grippe espagnole de 1918 et les attentats terroristes du 11 septembre, un écho de la résilience des capitales européennes après la peste bubonique des années 1300 et épidémie de choléra au début des années 1800.

Certains affirment même que dans un an, les États-Unis pourraient être au milieu d’une nouvelle années folles, une référence aux bons moments vertigineux qui ont suivi la grippe espagnole.

Une partie de cette croissance dépendra de la rapidité et de l’efficacité avec lesquelles les villes pivoteront à la suite d’une pandémie qui modifie le paysage. Cela dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle les caisses financières municipales, épuisées par la perte de revenus immobiliers et de taxes de vente, se remplissent ou si l’aide fédérale vient à la rescousse. En savoir plus ici.

– Marco della Cava

Les démocrates au Congrès demandent au CDC de lister les éducateurs comme groupe critique pour le vaccin

Une lettre de vendredi obtenue par USA TODAY et signée par 25 membres démocrates du Congrès exhorte le directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis à répertorier les enseignants de la maternelle à la 12e année et le personnel scolaire parmi les groupes de travailleurs critiques qui seront prioritaires dans la distribution des vaccins.

Les enseignants tombés malades du COVID-19 ou mis en quarantaine en raison d’une exposition au virus ont été un obstacle majeur à maintenir les écoles ouvertes ces derniers mois. La lettre indique que la vaccination des enseignants facilitera la réouverture des écoles tout en protégeant les éducateurs, qui s’exposent à un plus grand risque de contracter le virus lorsqu’ils enseignent en personne.

« Le fait de donner la priorité aux vaccinations COVID-19 pour les éducateurs de la maternelle à la 12e année et le personnel scolaire reconnaît le travail essentiel de ces professionnels, permet un retour plus sûr à l’enseignement en personne et fournit les moyens nécessaires à des dizaines de millions de travailleurs pour donner vie à l’économie américaine », dit la lettre.

La lettre, adressée au directeur du CDC, Robert Redfield, reconnaît que les États ont le dernier mot dans la distribution des vaccins, mais les conseils de l’agence fédérale contribuent à façonner ces politiques.

La FDA autorise le vaccin Moderna à rejoindre la lutte américaine contre le COVID-19

Les Américains auront bientôt accès à un deuxième vaccin COVID-19 après que Stephen Hahn, commissaire de la US Food and Drug Administration, ait accordé vendredi une autorisation d’urgence à un vaccin fabriqué par Moderna.

L’autorisation, qui est une autorisation plutôt qu’une approbation car une recherche à plus long terme est encore nécessaire, intervient moins d’une semaine après que le vaccin fabriqué par Pfizer et son collaborateur allemand, BioNTech, a obtenu un accord similaire.

Jeudi, un comité consultatif indépendant a examiné les données d’essais humains du vaccin ARNm-1273 de Moderna, décidant que ses avantages l’emportaient sur ses risques. Le vaccin, selon un essai qui a inclus 30 000 volontaires, a protégé plus de 94% des receveurs d’une maladie active, sans causer de problèmes majeurs de sécurité.

Les camions commenceront à transporter le vaccin ce week-end, avec le premier des 5,9 millions de clichés Moderna déjà fabriqués qui devrait être donné lundi. Moderna dit qu’elle sera en mesure de livrer 20 millions de doses de son vaccin d’ici la fin décembre. 80 millions supplémentaires seront disponibles au cours des premiers mois de 2021, en vertu d’un contrat signé en août qui a porté le soutien financier direct du gouvernement américain à l’entreprise à 2,5 milliards de dollars.

– Karen Weintraub

Contribuer: The Associated Press