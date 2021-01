USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué près de 385000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Le président élu Joe Biden a présenté jeudi un programme de dépenses de 1,9 billion de dollars visant à accélérer la distribution des vaccins contre le coronavirus et à apporter un soulagement économique causé par la pandémie.

► Une fausse rumeur selon laquelle des doses de vaccin supplémentaires étaient disponibles avait des gens qui bordaient les trottoirs et des voitures remplissant les routes près d’un site de vaccination contre le coronavirus à New York. Une autre rumeur a poussé plus de 100 personnes à se rendre sur les sites de la région de la baie, bien qu’elles ne soient pas qualifiées pour les vaccins, a rapporté le San Francisco Chronicle.

► La pandémie de coronavirus devrait réduire l’espérance de vie à la naissance des Américains de plus d’un an, selon une étude de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Princeton publiée jeudi. L’espérance de vie des populations noires et latino-américaines devrait diminuer de trois à quatre fois plus que les populations blanches.

► Les responsables fédéraux affirment que les anticorps monoclonaux sont en stock, mais les patients et les prestataires n’en profitent pas pour traiter le COVID-19. Dans un briefing jeudi, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’opération Warp Speed ​​ont exhorté les Américains à interroger leurs médecins sur le traitement pour prévenir les maladies graves et aider à alléger le fardeau écrasant de la pandémie sur les hôpitaux.

► Trader Joe’s et Instacart sont les dernières entreprises à offrir une incitation aux travailleurs recevant le vaccin COVID-19.

► En Caroline du Sud, les responsables de la santé de l’État ont annoncé jeudi après-midi qu’ils déplaçaient leur réponse au COVID-19 de «confinement» à «atténuation» en raison des niveaux toujours élevés de la maladie dans l’État. Pendant l’endiguement, l’objectif est de contrôler la propagation de la maladie en enquêtant sur chaque cas et sur tous ceux qui entrent en contact avec eux, mais maintenant l’État est à un point où il y a trop de cas à enquêter.

► Le nombre total de décès dus au coronavirus dans le pays a éclipsé 386000, selon l’Université Johns Hopkins. Il se rapproche rapidement du nombre d’Américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 405 000.

► Le Vatican a confirmé que le pape François avait reçu jeudi le premier vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech. L’homme de 84 ans a préconisé que tout le monde reçoive le vaccin, le qualifiant d ‘«option éthique» réalisée non seulement pour sa propre santé mais pour la «vie des autres».

► Une équipe mondiale de chercheurs est arrivée jeudi à Wuhan, en Chine, où le coronavirus a été détecté pour la première fois, pour enquêter sur ses origines.

► Pfizer, qui avec BioNTech a développé le premier COVID-19 autorisé à être utilisé par le gouvernement fédéral, a augmenté les prix de 193 médicaments de marque ce mois-ci. Alors que l’augmentation médiane est de 0,5% modeste, la hausse des prix était d’environ 5% pour plusieurs des médicaments les plus populaires de Pfizer.

► Une nouvelle enquête Ipsos a révélé que les résidents de plusieurs autres pays étaient plus réticents à se faire vacciner contre le COVID-19 que les Américains. La Chine s’est classée au premier rang pour l’acceptation des vaccins avec 80% des répondants affirmant qu’ils l’obtenir. La France se classe en bas avec seulement 40%. Les États-Unis sont restés quelque part au milieu avec 69%.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 23 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 388000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 92,3 millions de cas et 1,99 million de décès.

📘 Ce que nous lisons: Alors que la pandémie COVID-19 ravage les États-Unis, des vaccins ont commencé à être distribués à travers le pays et ses territoires. USA TODAY suit la distribution par état.

Les législateurs américains veulent savoir pourquoi les écoles de DC restent fermées à l’apprentissage en personne

Alors que les grands districts scolaires ont du mal à rouvrir leurs bâtiments, deux législateurs américains exigent de savoir ce qui retarde l’apprentissage en personne dans la capitale nationale.

Le représentant Virginia Foxx, RN.C., et le représentant James Comer, R-Ky., Ont envoyé une lettre jeudi aux dirigeants des écoles publiques du district de Columbia et à son syndicat des enseignants pour demander ce qui a bloqué le retour de l’apprentissage en personne pour Étudiants de Washington. La demande d’informations fait suite à un article du Washington Post qui expliquait comment la mauvaise gestion et la mauvaise planification des responsables de la ville, du district et du syndicat ont empêché les enfants de retourner en classe lorsque les taux d’infection étaient faibles.

Cette décision est inhabituelle car les législateurs fédéraux sont en grande partie restés à l’écart des débats locaux sur la réouverture des écoles.

Foxx, membre du comité de la Chambre sur l’éducation et du travail, et Comer, membre du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme, tous deux originaires d’États où de nombreuses autres écoles ont rouvert leurs portes pour l’enseignement en personne.

– Erin Richards

Des chercheurs découvrent de nouvelles variantes du virus américain COVID-19

Les équipes de recherche de deux universités ont annoncé jeudi avoir trouvé une nouvelle variante du COVID-19.

Une équipe de recherche de la Southern Illinois University a découvert une nouvelle variante du virus COVID-19 qui est spécifique et dominante aux États-Unis, s’ajoutant à la liste croissante de mutations telles que celles découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, a déclaré l’université dans une déclaration.

« C’est ici. Nous l’avons trouvé », a déclaré Keith Gagnon, professeur agrégé de chimie et de biochimie à l’UES. «Il est vraiment local et répandu, et nous sommes les premiers à le caractériser.»

Il pourrait être plus facilement transmissible que d’autres variantes, et son impact sur les vaccins est incertain, a déclaré l’université.

En outre, des scientifiques de l’Université d’État de l’Ohio ont découvert une nouvelle variante du SRAS-Cov-2, le virus responsable du COVID-19. Le nouveau variant porte une mutation identique à la souche au Royaume-Uni, mais il est probable qu’il soit apparu dans une souche virale déjà présente aux États-Unis.

Plus d’étudiants ont obtenu le COVID que les enfants d’âge préscolaire et scolaire lorsqu’ils retournent en classe

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mercredi une étude suggérant que la transmission du COVID-19 pourrait être plus préoccupante chez les étudiants que chez les jeunes enfants scolarisés.

L’étude, publiée dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité de l’agence, a révélé que le cas de COVID-19 n’augmentait pas chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire de zéro à dix ans en été et en automne.

En revanche, les cas ont augmenté de manière significative chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans à la mi-juillet et au début de septembre, «suggérant que les jeunes adultes pourraient contribuer davantage à la transmission communautaire que les jeunes enfants», a déclaré le CDC.

L’agence admet que les cas de COVID-19 sont probablement sous-estimés chez les enfants et les adolescents, car l’infection asymptomatique est plus fréquente dans ces groupes d’âge.

Moderna a besoin d’au moins 3K adolescents volontaires pour un essai de vaccin

Pas assez d’adolescents s’inscrivent à l’essai du vaccin COVID-19 de Moderna, a déclaré un responsable fédéral cette semaine, retardant potentiellement l’autorisation du vaccin pour ce groupe d’âge.

Moncef Slaoui, le chef scientifique de l’opération Warp Speed, l’effort de vaccination du gouvernement, a déclaré mardi que si un essai de vaccin chez des adultes recrute 800 volontaires par jour, l’essai chez les adolescents n’en reçoit qu’environ 800 par mois.

L’étude a besoin d’au moins 3000 participants, a-t-il déclaré, pour fournir des données valides sur la sécurité et l’efficacité et obtenir l’autorisation de la FDA.

«Il est vraiment très important pour nous tous, pour toute la population américaine, de réaliser que nous ne pouvons pas avoir cette indication à moins que les adolescents de 12 à 18 ans décident de participer», a déclaré Slaoui.

– Karen Weintraub

Certains hôpitaux du Wisconsin proposent un vaccin au personnel qui ne s’occupe pas des patients

Confrontés à des non-présentations dans les cliniques de vaccination et à des doses restantes, certains systèmes hospitaliers du Wisconsin proposent des vaccins contre le COVID-19 au personnel qui ne travaille pas avec des patients ou dans des milieux médicaux, en vertu d’une interprétation des lignes directrices de priorisation des vaccins que les conseillers fédéraux considèrent comme une extension.

Au moins un système hospitalier – Advocate Aurora – a ouvert des rendez-vous pour les vaccins à tous les employés. Dans d’autres systèmes de santé, les employés répertoriés comme administrateurs ou spécialistes des relations publiques ont reçu des vaccins, selon des publications sur les réseaux sociaux.

Le Wisconsin termine toujours la première phase de son plan de déploiement de vaccins, qui comprend des établissements de soins de longue durée et du personnel de santé, en mettant l’accent sur le personnel hospitalier de première ligne.

Les décisions de certains hôpitaux d’inclure des employés qui travaillent à domicile et n’interagissent pas avec les patients ont soulevé des sourcils dans le Wisconsin et dans d’autres États.

– Daphne Chen, Sentinelle du Milwaukee Journal

À quoi ressemblera le COVID-19 à l’avenir? Peut-être un autre rhume, selon une étude

Le SRAS-CoV-2 «pourrait rejoindre les rangs des coronavirus humains bénins et provoquant le froid à long terme», selon un modèle développé par des scientifiques de l’Université Emory et de l’Université Penn State.

Le modèle, publié mardi dans la revue à comité de lecture Science, compare le virus mortel à quatre coronavirus du rhume communs plus les virus du SRAS et du MERS, qui ont fait surface en 2003 et 2012, respectivement.

Les chercheurs ont déterminé à partir du modèle que si le coronavirus continue de circuler dans la population générale et que la plupart des gens y sont exposés depuis l’enfance, il pourrait être ajouté à la liste des rhumes.

Les auteurs de l’étude admettent que le modèle émet des hypothèses sur le coronavirus et le rhume qui ne sont pas encore connues, mais un message à retenir est que «le besoin critique de vaccination à grande échelle pourrait diminuer à court terme», a déclaré l’auteur de l’étude Ottar Bjornstad, qui enseigne l’entomologie et la biologie à la Penn State University.

Contribuer: The Associated Press