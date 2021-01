USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 350000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►Le Premier ministre Boris Johnson a mis en garde contre des restrictions plus sévères alors qu’une variante du virus fait rage sans contrôle dans toute la Grande-Bretagne. Johnson, cependant, a insisté sur le fait que les écoles sont sûres malgré le fait que les syndicats d’enseignants demandent aux écoles de se tourner vers l’apprentissage à distance. La plupart de l’Angleterre a déjà fermé des gymnases et des magasins ne vendant pas d’articles essentiels.

►Les chiffres sont pour décembre et ils sont effroyables. Les nouvelles infections ont bondi de plus de 40% par rapport à novembre – et novembre avait plus de deux fois plus de cas que n’importe quel mois précédent. Le bilan des morts en décembre a également établi un record. Plus de détails ci-dessous.

►Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré lundi qu’il accélérerait l’approbation des vaccins et renforcerait les contrôles aux frontières pour enrayer la propagation du coronavirus, et a promis d’envisager de déclarer l’état d’urgence.

► Les statistiques sur la pauvreté et la faim en Amérique rurale sont disponibles depuis des années, et de nombreuses écoles rurales ont pris des mesures pour lutter contre la faim avec le gouvernement et des programmes gérés localement. Mais certains enseignants disent que ces statistiques ont pris un nouveau sens depuis le début de la pandémie.

► Les salons funéraires du sud de la Californie disent qu’ils refusent des familles en deuil car elles manquent d’espace et les corps s’accumulent. Une maison funéraire fait en moyenne six fois son taux normal, soit environ 30 enlèvements de corps par jour. Le chef de la California Funeral Directors Association dit que les morgues sont «inondées».

► Le déploiement des vaccins aux États-Unis continue de s’accélérer et un peu plus de 4 millions de personnes ont reçu une première dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

► Le Texas a atteint un nouveau record d’hospitalisations au COVID-19 dimanche alors qu’une poussée continuait de mettre à rude épreuve les ressources médicales de l’État après les voyages et les rassemblements de vacances.

► Le président élu Joe Biden n’obtiendra pas un défilé inaugural traditionnel sur Pennsylvania Avenue après avoir prêté serment, mais il obtiendra une escorte présidentielle à la Maison Blanche.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 20 millions de cas confirmés de coronavirus et 351000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 85 millions de cas et 1,8 million de décès.

Costume gonflable lié à une épidémie à l’hôpital de Californie

Un costume porté par un membre du personnel lors de la fête de Noël d’un hôpital californien peut avoir été un «facteur contributif» à l’infection de 44 membres du personnel. La porte-parole du Kaiser Permanente San Jose Medical Center, Irene Chavez, a déclaré au New York Times que le costume était gonflé par un petit ventilateur. Les costumes à air comprimé ont été interdits, a-t-elle déclaré.

«Toute exposition, si elle s’était produite, aurait été complètement innocente et tout à fait accidentelle, car l’individu n’avait aucun symptôme de Covid et ne cherchait qu’à remonter le moral de son entourage pendant une période très stressante», a déclaré Chavez dans un communiqué. .

Décembre a battu les records de décès et de cas de COVID

Le COVID-19 a été désastreux en décembre, lorsqu’un Américain est mort du coronavirus environ toutes les 35 secondes. Les États-Unis ont signalé 6 360 221 nouveaux cas, battant le record de novembre de 1,9 million. Et novembre a eu plus de deux fois plus de cas que n’importe quel mois précédent de la pandémie, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont signalé 77 572 décès en décembre, soit plus de 16 800 décès au-dessus du précédent record mensuel établi en avril. Les décès hebdomadaires ont culminé en décembre dans 30 États.

Les vacances d’hiver ont également apporté des changements quant aux personnes testées, au nombre de sites de test ouverts et à la vitesse à laquelle les laboratoires et les gouvernements ont communiqué les données. Cela signifie que certains des chiffres de décembre seront compilés en janvier.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a averti la semaine dernière que janvier serait probablement pire que décembre.

– Mike Stucka

Fauci: 100 millions de vaccinations possibles dans les 100 premiers jours de Biden

L’engagement du président élu Joe Biden d’administrer 100 millions d’injections du vaccin dans les 100 premiers jours de son mandat est réalisable, déclare le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays.

Fauci, apparaissant sur ABC «This Week», a également rejeté l’affirmation du président Donald Trump sur Twitter selon laquelle les décès et les cas de coronavirus aux États-Unis ont été grandement exagérés.

«Tout ce que vous avez à faire … c’est aller dans les tranchées, aller dans les hôpitaux, aller dans les unités de soins intensifs et voir ce qui se passe. Ce sont de vrais chiffres, de vraies personnes et de vrais morts », a déclaré Fauci sur« Meet the Press »de NBC.

Les femmes enceintes sont confrontées à des questions pour et contre avec le vaccin COVID-19

Bien qu’il y ait très peu de données sur la façon dont les mères enceintes et allaitantes réagiront à un vaccin COVID-19, les organisations professionnelles et les médecins individuels disent que les avantages sont très susceptibles de l’emporter sur les risques.

Selon une étude menée en novembre par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les femmes enceintes sont nettement plus susceptibles d’être admises dans une unité de soins intensifs, de se retrouver sous respirateur et de mourir du COVID-19 que les femmes du même âge. et l’état de santé qui ne sont pas enceintes.

Jusqu’à présent, aucun des grands essais cliniques de vaccins n’a inclus des mères enceintes ou allaitantes, ce qui est « incroyablement décevant », a déclaré le Dr Geeta Krishna Swamy, obstétricienne / gynécologue au Duke Medical Center, qui a aidé à rédiger les directives vaccinales pour l’Américain. Collège des obstétriciens et gynécologues. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

Pourquoi tous les athlètes universitaires atteints de COVID-19 ne passent-ils pas des examens d’IRM?

L’effondrement soudain du basketteur de Floride Keyontae Johnson ce mois-ci a approfondi la conviction d’Adama Washington de ce qui a épargné sa fille du même sort – sinon la mort.

Demi Washington, une joueuse de basket de deuxième année à Vanderbilt, a annoncé sur Twitter le 7 décembre qu’elle raterait le reste de la saison. Elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myocardite, une inflammation potentiellement mortelle du cœur qui a été liée au COVID-19. Il a été détecté par un examen d’imagerie par résonance magnétique cardiaque (IRM) après que trois autres tests n’aient pas réussi à découvrir une anomalie, selon Adama Washington.

Pourtant, l’examen IRM cardiaque qui, selon elle, aurait pu sauver sa fille n’est pas mandaté par la plupart des conférences universitaires, les Big Ten et Big 12 étant les seules conférences Power Five à exiger que le test soit administré aux athlètes dont le test est positif au COVID-19.

«Il y a cette croyance que l’IRM cardiaque est l’étalon-or pour diagnostiquer la myocardite, et cette croyance est fondée sur le fait que c’est le meilleur outil dont nous disposons pour rechercher une lésion cardiaque», a déclaré le Dr Aaron Baggish, directeur du Cardiovascular Programme de performance au Massachusetts General Hospital Heart Center. « Mais ce n’est pas un outil parfait. » En savoir plus ici.

– Josh Peter

Pape François: « Nous ne savons pas ce que 2021 nous réserve »

Le pape François a déclaré qu’il était très attristé que certaines personnes pendant les périodes de fermeture de la pandémie de COVID-19 aient réussi à s’échapper en vacances alors que tant de personnes souffraient de problèmes économiques ou étaient malades.

Lors de la prière de midi dimanche au Vatican, François a déclaré que «nous ne savons pas ce que 2021 nous réserve». Mais, a-t-il ajouté, «ce que chacun de nous et nous tous ensemble pouvons faire, c’est nous engager un peu plus à prendre soin des autres» et de l’environnement, «notre maison commune».

Tout au long de la pandémie, le pontife a insisté sur la prise en charge des plus nécessiteux et le respect des mesures anti-contagion.

Contribuer: The Associated Press