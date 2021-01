Mises à jour sur le coronavirus: avec un nouveau record quotidien de décès, un Américain meurt toutes les 21 secondes; L’Arizona est considéré comme le «  point chaud du monde  »

USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 365000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Les États-Unis ont signalé jeudi un autre record quotidien de décès: 4 085 COVID-19. C’était plus de 200 décès au-dessus du record de mercredi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. À ce rythme, un Américain est déclaré mort toutes les 21 secondes. Plus de détails ci-dessous.

► Le rapport sur l’emploi de décembre devrait être publié vendredi, montrant les pertes d’emplois pour la première fois depuis avril après que certains États ont annulé leurs plans de réouverture en raison d’une augmentation des cas de COVID-19. Les économistes prédisent que le revers pourrait durer jusqu’en février, le vaccin COVID-19 devenant largement disponible à la fin du printemps.

► L’Arizona connaît une «poussée dans une vague», certains hôpitaux étant à court de lits aux soins intensifs et ayant besoin de plus de travailleurs de première ligne. Les responsables de la santé appellent l’Arizona « le point chaud du monde en ce moment » alors que l’État est en tête du pays avec le plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 pour la troisième journée consécutive mercredi.

► Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a prédit que le nombre de décès liés au COVID-19 continuera d’augmenter ce mois-ci alors que les États-Unis approchent de 4000 décès par jour. La flambée attendue « sera probablement le reflet des voyages de vacances et des lieux de rassemblement qui ont généralement lieu socialement pendant cette période », a déclaré Fauci dans une interview avec NPR. « Nous pensons que les choses vont empirer à l’approche de janvier. »

► Les responsables de la prison de Caroline du Nord envisagent d’offrir aux prisonniers qui ont décidé de se faire vacciner contre le coronavirus plus de visites et d’autres avantages. Neuf détenus sont actuellement hospitalisés pour COVID-19, et un total de 36 sont décédés.

► Le ministre sud-africain de la Santé, Zwelini Mkhize, a annoncé que le pays avait acheté 1,5 million de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 pour ses agents de santé. Le pays recevra le premier million de doses plus tard ce mois-ci, suivi de 500 000 doses supplémentaires en février.

► La comédie musicale « Mean Girls » a annoncé jeudi qu’elle ne reviendrait pas à Broadway lors de sa réouverture suite à l’arrêt prolongé du coronavirus. Broadway est fermé jusqu’au 30 mai, bien que beaucoup s’attendent à ce que la fermeture se prolonge pour tomber.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 21,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 365300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 88 millions de cas et 1,9 millions de morts.

Décès record jeudi: un Américain meurt toutes les 21 secondes

Les États-Unis ont signalé jeudi 4085 décès dus au COVID-19, soit plus de 200 décès au-dessus du record de mercredi, qui a battu le record de mardi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. À ce rythme, un Américain est déclaré mort toutes les 21 secondes.

L’Amérique a également dépassé un record de décès en une semaine, avec 19 349 personnes. Cela représente près de 400 morts après l’ancien record.

Et les États-Unis ont établi un nouveau record de cas de coronavirus en une semaine, à 1599479. Cela représente près de 46 000 cas par rapport au record révisé établi mercredi, soit environ 159 cas par minute. Les cas quotidiens signalés jeudi ont atteint 274703, le deuxième pire après le 2 janvier.

Les vacances ont fermé les sites de test, retardé la paperasse et changé les personnes testées. Cette dernière semaine, 49 États ont eu plus de cas qu’une semaine auparavant et 36 États ont eu plus de décès. Et les données du projet de suivi COVID montrent 43 états avec une positivité de test plus élevée.

En tout, 13 États ont signalé un nombre record de cas pour la semaine et cinq États ont signalé un nombre record de décès.

– Mike Stucka

La FDA met en garde contre la précision du test curatif largement utilisé en Californie

Plus d’une centaine de sites de test COVID-19 à travers la Californie pourraient produire un nombre substantiel de résultats faussement négatifs, selon la Food and Drug Administration des États-Unis. La FDA a publié une déclaration cette semaine alertant les patients et les prestataires de soins de santé sur le risque de faux résultats avec un type particulier de test SARS-Cov-2 de Curative, une start-up de tests médicaux fondée en 2020.

Selon le site Web de Curative, il dispose de plus de 100 sites de test répartis dans toute la Californie, y compris de grands groupes dans l’Inland Empire, la Bay Area et le comté de Los Angeles. Certains de ces sites sont en partenariat avec des comtés locaux.

Comme les tests curatifs sont auto-administrés, il y a un risque que l’écouvillon ne soit pas effectué correctement, conduisant à des résultats inexacts, selon la FDA. Un test faussement négatif pourrait signifier que les individus ne s’auto-isolent pas, entraînant une propagation accrue du virus au sein de la communauté.

Curative a publié une déclaration cette semaine pour défendre son test: « Le test de Curative a été validé et est proposé pendant la pandémie sous une autorisation d’utilisation d’urgence, et est étiqueté avec des avertissements, des précautions et des limitations spécifiques que la FDA a réitérés dans la communication sur la sécurité. » dit la société.

– Nicole Hayden, Palm Springs Desert Sun

Un comité chargé d’examiner le cas d’un médecin de l’Indiana qui a signalé le racisme avant sa mort

Indiana University Health a convoqué un groupe d’experts nationaux sur la diversité et les soins de santé pour enquêter sur une affaire très médiatisée impliquant un traitement raciste présumé à l’hôpital du système de santé de Carmel, dans l’Indiana.

Les six panélistes, dont quatre sont noirs, passeront en revue les circonstances entourant les soins que le Dr Susan Moore a reçus pour le coronavirus à IU Health North le mois dernier. Moore a déclaré dans une vidéo largement diffusée qu’un médecin avait refusé ses médicaments, ignoré sa douleur et avait cherché à la libérer prématurément parce qu’elle était noire.

Les responsables d’IU Health ont déclaré que le groupe devrait terminer son examen dans les semaines. Après avoir partagé ses conclusions avec la famille de Moore, les responsables d’IU Health ont déclaré que les résultats seraient partagés publiquement «d’une manière qui équilibre la transparence et le respect de la demande de confidentialité de la famille».

– Shari Rudavsky, star d’Indianapolis

Variante de coronavirus plus contagieuse trouvée dans 3 autres États

Trois autres États américains ont découvert la variante de coronavirus la plus contagieuse qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. Jeudi, la souche a été trouvée dans huit États et 33 pays.

Les responsables de la santé du Texas ont annoncé jeudi que l’État avait trouvé la variante connue sous le nom de B.1.1.7 chez un homme sans antécédents de voyage. L’homme, qui a entre 30 et 40 ans, s’isole pendant que les responsables de la santé travaillent pour identifier et mettre en quarantaine ses proches.

En Pennsylvanie, les responsables de la santé ont identifié la souche chez une personne décrite comme un «voyageur», a rapporté The Philadelphia Inquirer. « Ce n’était pas un cas de propagation communautaire », a déclaré la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, Rachel Levine. Le patient a présenté des symptômes bénins et s’isole à la maison, a rapporté le journal.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré jeudi que l’État avait découvert deux cas de la variante du coronavirus. Les deux personnes, âgées de 15 à 25 ans, ont voyagé récemment, l’une en Irlande et l’autre dans l’État de New York.

Contribuer: The Associated Press