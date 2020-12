USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 317000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Les responsables de la santé américains restent opposés à l’interdiction des vols en provenance du Royaume-Uni malgré les appels accrus à une telle décision, qui a été imposée par un nombre croissant de pays dans un contexte de propagation rapide d’une nouvelle souche de coronavirus à Londres et ailleurs. Le Canada, l’Allemagne, la France et l’Italie font partie des pays qui excluent les voyageurs du Royaume-Uni, ce que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, préconise également.

► À trente jours de son entrée en fonction, le président élu Joe Biden a reçu sa première dose d’un vaccin contre le coronavirus lors d’une inoculation télévisée à Newark, Delaware. Biden et sa femme, Jill, ont reçu le vaccin Pfizer / BioNTech et devront recevoir leur deuxième dose dans trois semaines. Le vice-président Mike Pence a également été vacciné publiquement la semaine dernière dans le but de renforcer la confiance dans les nouveaux vaccins, mais le président Trump n’est pas connu pour avoir été vacciné.

► Environ 5,9 millions de doses du vaccin Moderna COVID-19 sont en cours de déploiement dans 3500 sites à travers le pays cette semaine, a déclaré lundi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar. Cela s’ajoute aux 2 millions de doses du vaccin Pfizer et BioNTech qui devraient être distribuées cette semaine, a déclaré Azar, qui a ajouté que les responsables fédéraux s’attendent à ce qu’environ 50 millions de personnes aient reçu leur première dose d’un vaccin d’ici la fin du mois de janvier.

► Les experts médicaux affirment que les vaccins COVID-19 seront probablement tout aussi efficaces contre la nouvelle souche du coronavirus car les fabricants de vaccins prennent systématiquement en compte les mutations. Melissa Nolan, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Sud, a déclaré à USA TODAY: « Ces changements dans la composition virale sont attendus. » Vivek Murthy, le candidat du président élu Joe Biden pour le poste de chirurgien général, a fait des commentaires similaires sur « Meet the Press » dimanche.

► Les National Institutes of Health espèrent lancer une étude clinique pour examiner ce qui se cache derrière les rares réactions allergiques au vaccin Pfizer et BioNTech COVID-19 qu’une poignée d’agents de santé au Royaume-Uni et aux États-Unis ont eu, a rapporté lundi le Washington Post.

► L’Agence européenne des médicaments a recommandé lundi l’approbation conditionnelle du vaccin COVID-19 produit par Pfizer et BioNTech, permettant aux autorités de l’UE d’approuver l’approbation lundi soir.

► Plus de trois États sur cinq ont connu leur semaine la plus meurtrière de la pandémie ce mois-ci, selon une analyse USA TODAY des données de Johns Hopkins. La Californie à elle seule a signalé environ 10 décès toutes les heures et établi un nouveau record de décès au cours de la période de sept jours se terminant dimanche.

► Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, sera mis en quarantaine pendant 10 jours après qu’un de ses membres du personnel ait été testé positif au COVID-19, a déclaré son bureau. Newsom et d’autres ont été testés négatifs depuis que le membre du personnel a reçu le résultat positif dimanche après-midi.

► Tout en reconnaissant le Tennessee comme «le point zéro d’une flambée de la maladie», le gouverneur Bill Lee a resserré dimanche soir les restrictions à l’échelle de l’État sur les rassemblements sociaux pendant les 30 prochains jours, mais s’est arrêté avant un mandat de masque. L’État s’est classé n ° 1 dans le pays pour les infections au COVID-19 la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention ajustées en fonction de la population.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 17,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 317700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 77 millions de cas et près de 1,7 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Le responsable de l’opération Warp Speed ​​dit qu’il n’est pas clair si le virus britannique est plus transmissible

Moncef Slaoui, le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement, a déclaré que davantage de preuves étaient nécessaires avant de dire que la souche du virus au Royaume-Uni est plus transmissible.

« Je pense que, scientifiquement à ce jour, il n’y a aucune preuve tangible que ce virus est en fait plus transmissible », a déclaré Slaoui lors d’une conférence de presse lundi. « Il y a des preuves claires qu’il y en a plus dans la population. »

Slaoui a déclaré qu’il était possible que la souche se soit largement répandue parmi la population en Angleterre avant d’être séquencée et suivie génétiquement. Comme elle n’était pas surveillée jusqu’à présent, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si elle augmente simplement dans la population de la même manière que les autres souches sont ou sont plus transmissibles que d’autres souches.

Une étude de la transmissibilité du virus prendrait plusieurs semaines et s’appuierait sur des études animales, a déclaré Slaoui, ajoutant qu’il est clair que cette souche ne provoque pas de maladie grave plus que les autres souches et qu’il s’attend à ce que le vaccin soit efficace contre elle.

CVS commence les vaccinations dans les maisons de retraite

CVS Health a commencé lundi à vacciner les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée dans 12 États, la première étape d’une campagne de vaccination contre le coronavirus qui s’étendra à pratiquement tous les États, ainsi qu’au district de Columbia et à Porto Rico.

Walgreens et d’autres pharmacies effectueront également des vaccinations contre le COVID-19 dans le cadre de ce que le CDC appelle le programme de partenariat pharmaceutique pour les soins de longue durée.

CVS, qui prévoit d’étendre sa campagne à 36 autres États et à Washington, DC, le 28 décembre, a déclaré dans un communiqué que ses représentants visiteraient chacune de ses installations assignées trois fois et que la majorité des résidents et du personnel auraient reçu les deux doses de vaccin dans les quatre semaines suivant la première visite.

« CVS Health prévoit d’achever son effort de vaccination dans les établissements de soins de longue durée dans environ 12 semaines », indique le communiqué.

Voici ce qui est inclus dans le deuxième paquet de secours COVID-19

Les législateurs ont conclu dimanche un accord de relance COVID-19 de près de 900 milliards de dollars qui comprend une autre série de contrôles de relance et des allocations de chômage indispensables pour les Américains en difficulté, mettant fin à une longue impasse à Washington avec l’un des plus grands projets de loi de sauvetage de l’histoire des États-Unis.

Après des mois d’impasse, les négociations se sont soldées par un échec puisque 12 millions de personnes risquent de perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. L’accord comprend le redémarrage d’une augmentation de 300 $ de la prestation fédérale d’assurance-chômage, l’extension des moratoires d’expulsion pour les locataires pour une durée indéterminée et un paiement direct de 600 $ à la plupart des Américains.

La mesure sera liée à un projet de loi de dépenses incontournable de 1,4 billion de dollars qui financera les agences et les programmes fédéraux jusqu’au 30 septembre, soit la fin de l’exercice. Le Congrès a adopté une prolongation d’un jour du financement du gouvernement dimanche soir pour donner aux législateurs un jour de plus pour examiner l’accord afin d’éviter une date limite de fermeture partielle du gouvernement.

Pour que le projet de loi devienne loi, la Chambre et le Sénat doivent adopter le projet de loi et le président Donald Trump devra le signer. Les deux chambres devraient débattre et voter sur le paquet lundi. Voici ce que contient le programme de relance.

– Jessica Menton

Les femmes enceintes font face à une décision de vaccination compliquée, selon les experts

Bien qu’il y ait très peu de données sur la façon dont les mères enceintes et allaitantes réagiront à un vaccin COVID-19, les organisations professionnelles et les médecins individuels disent que les avantages sont très susceptibles de l’emporter sur les risques.

Les femmes enceintes semblent avoir les mêmes chances d’attraper le COVID-19 que tout le monde. Mais ils pourraient s’en tirer moins bien s’ils le font, selon une étude de novembre des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’Academy of Breastfeeding Medicine recommande aux femmes enceintes de fonder leur décision en partie sur la quantité de virus qui circule dans leur communauté, ainsi que sur les risques d’une infection au COVID-19. Une conversation avec un clinicien peut être utile, selon les lignes directrices, « mais elle ne devrait pas être requise avant la vaccination, car cela peut entraîner des obstacles inutiles à l’accès. »

– Karen Weintraub

Les travailleurs essentiels recommandés ensuite pour le vaccin COVID-19

Les travailleurs clés régulièrement exposés au public, tels que les policiers, les pompiers, les enseignants et les employés des épiceries, seront les prochains à une priorité de vaccin COVID-19, sur la base d’une recommandation dimanche par un panel des CDC.

Ils suivraient les travailleurs de la santé de première ligne, le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée pour qu’ils reçoivent des vaccins, peut-être dès février. Le panel a également voté en faveur des personnes âgées de 75 ans et plus pour participer à cette phase de vaccination.

« Les travailleurs essentiels sont à haut risque en raison de l’exposition, du fait d’être en contact avec les autres, dans l’exercice de leurs fonctions. La prévention de la maladie chez les travailleurs essentiels peut réduire la transmission à d’autres », a déclaré le Dr Kathleen Dooling, un médecin du CDC qui est co -leader au comité consultatif.

– Elizabeth Weise

Contribuer: The Associated Press