Les personnes qui ont «des antécédents significatifs» de réactions allergiques ne devraient pas recevoir le nouveau vaccin Pfizer-BioNTech en attendant une enquête sur deux effets indésirables signalés le premier jour du programme de vaccination de masse du Royaume-Uni, ont déclaré mercredi des responsables britanniques de la santé.

Cela pourrait créer un dilemme aux États-Unis, où le candidat vaccin de Pfizer pourrait obtenir l’approbation d’utilisation d’urgence de la FDA dès jeudi. Stephen Powis, directeur médical national du National Health Service en Angleterre, a déclaré que les deux patients touchés «se remettaient bien» et que la directive était venue «par précaution».

Des vaccins sont nécessaires de toute urgence aux États-Unis, où plus de 2500 décès et plus de 215000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés mardi seulement. Le pays a grimpé au-delà de 15 millions d’infections totales sans aucune indication que la dernière poussée est en baisse.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 15,1 millions de cas et 286 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 68,1 millions de cas et 1,55 millions de morts.

📰 Ce que nous lisons: Une enquête USA TODAY révèle que la plupart des États sont prêts à distribuer un vaccin contre le coronavirus aux travailleurs de la santé, mais peut-être pas à tous les suivants. Voici comment les 50 États se démènent pour les distribuer.

Ce fichier sera mis à jour tout au long de la journée. Pour les mises à jour dans votre boîte de réception, abonnez-vous à Le briefing quotidien bulletin.

Paquet de secours bipartisan COVID-19: pas de contrôles de relance

Le Congrès s’emploie à adopter un projet de loi de secours contre le COVID-19 alors que des millions d’Américains risquent de perdre leurs allocations de chômage à la fin du mois. La proposition bipartite devrait inclure environ 300 $ par semaine en primes de chômage fédérales pendant environ quatre mois, ce qui soulagera tout comme les paiements d’aide d’urgence au niveau des prestations régulières expireront à la fin de l’année. Ce serait un montant inférieur aux 600 $ par semaine que les Américains sans emploi avaient reçus en vertu de la loi CARES jusqu’à la fin juillet. Le plan devrait également prolonger les prestations de base jusqu’en mars.

Le paquet bipartite devrait également laisser de côté une autre série de chèques de relance de 1 200 $. Un accord potentiel est en train de se terminer alors que 12 millions d’Américains sont sur le point de perdre leurs allocations de chômage le lendemain de Noël. Les moratoires d’expulsion pour les locataires et les protections pour les étudiants emprunteurs sont également sur le point d’expirer, ainsi qu’un programme fédéral de congés familiaux payés.

– Jessica Menton

« Nous avons raté »: un ancien législateur de l’Alabama met en garde contre le virus avant la mort

Avant sa mort du COVID-19, l’ancien sénateur de l’État de l’Alabama, Larry Dixon, a parlé à sa femme Gaynell de 53 ans depuis son lit d’hôpital et lui a demandé de relayer un avertissement.

«Chérie, nous avons foiré. Nous avons juste baissé notre garde », se souvient le Dr David Thrasher, pneumologue et ami de Dixon.

Dixon, 78 ans, est décédé vendredi des complications du COVID-19. Thrasher a déclaré que son ami de longue date avait été très prudent, mais qu’il avait peut-être contracté le virus après s’être réuni avec des amis. L’Alabama et une grande partie du pays connaissent une augmentation des cas de COVID-19 après les rassemblements de Thanksgiving. Au cours des deux dernières semaines, l’État a établi des records pour le nombre de cas signalés chaque jour et le nombre de personnes dans les hôpitaux publics avec COVID-19.

«La dernière chose qu’il lui a dit était: ‘Gaynell, je t’aime. Nous devons dire aux gens que c’est réel », a déclaré Thrasher.

Les restaurants de Los Angeles remportent une bataille judiciaire pour les fermetures

Le directeur de la santé du comté de Los Angeles a agi «arbitrairement» et n’a pas prouvé le danger pour le public lorsqu’elle a interdit les repas en plein air dans les restaurants alors que les cas de coronavirus augmentaient le mois dernier, un juge a statué mardi dans une affaire que d’autres entreprises pourraient utiliser pour tenter d’annuler les fermetures et restrictions. Le comté n’a pas démontré que les bienfaits pour la santé l’emportaient sur les effets économiques négatifs avant d’émettre l’interdiction, a écrit le juge de la Cour supérieure James Chalfant. Il a également déclaré que le comté n’avait pas fourni de preuves que les repas en plein air présentaient un plus grand risque de propagation du virus. Chalfant a déclaré que le ministère de la Santé publique devait effectuer une analyse risques-avantages avant d’essayer de prolonger l’interdiction au-delà du 16 décembre.

« En omettant de peser les avantages d’une restriction de restauration en plein air par rapport à ses coûts, le comté a agi de manière arbitraire et sa décision n’a pas de relation rationnelle avec une fin légitime », a écrit le juge.

De nouvelles données HHS montrent que le COVID-19 augmente dans les USI des hôpitaux

Les données publiées cette semaine par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux jettent un nouvel éclairage sur l’impact désastreux de la troisième vague de la pandémie de COVID-19 sur les hôpitaux du pays. HHS a publié pour la première fois des chiffres hebdomadaires pour plus de 4500 établissements, fournissant un portrait détaillé du virus dans les hôpitaux individuels.

La semaine dernière, il y avait plus de 21 000 patients dans des unités de soins intensifs à travers le pays, selon les données, que les hôpitaux classent quotidiennement ou hebdomadairement avec les conseils de la Maison Blanche. USA TODAY a trouvé près de 500 hôpitaux où les patients atteints de coronavirus aigu occupaient la plupart de leurs lits de soins intensifs. Les hôpitaux gérés par le US Department of Veterans Affairs, la Defense Health Agency et le Indian Health Service ne sont pas inclus dans la publication des données du HHS.

Le pays a également signalé 104600 hospitalisations à Covid-19 mardi, établissant un nouveau record depuis le début de la pandémie, selon le Covid Tracking Project.

– Aleszu Bajak

Ressources COVID-19 des USA AUJOURD’HUI

Contribuer: The Associated Press