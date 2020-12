USA TODAY suit les actualités concernant COVID-19 alors que les vaccins commencent à être déployés dans tout le pays. Cette semaine seulement, les États-Unis ont marqué le jalon brutal de plus de 300 000 morts depuis le début de la pandémie. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. S’inscrire pour notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou parcourez nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

►Mise à jour sur la distribution des vaccins: Les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement ont déclaré mercredi que 2 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer devraient être livrées la semaine prochaine. Et dès vendredi dans l’Ohio et le Connecticut, les vaccinations commenceront pour les résidents des établissements de soins de longue durée, a déclaré le général Gus Perna, qui dirige la logistique des efforts de distribution des vaccins.

►Les législateurs sont clôture d’un accord de relance COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars cela peut inclure une autre série de vérifications de relance et d’autres avantages indispensables, selon une source familière avec les négociations non autorisée à s’exprimer officiellement. Lire la suite.

►Le Texas est devenu le deuxième État pour dépasser 1,5 million de cas de COVID-19, selon les données de Johns Hopkins. Seuls 10 pays ont franchi cette sombre étape.

►L’autre état avec plus de 1,5 million de cas, Californie, acommandé 5000 sacs mortuaires supplémentaires et a stationné des morgues mobiles dans les hôpitaux des comtés les plus touchés, notamment Los Angeles et San Diego, a annoncé mardi le gouverneur Gavin Newsom.

►Le New York Times a rapporté, citant des sources anonymes, que l’administration Trump était négocier un accord qui libérerait plus de matières premières pour Pfizer de produire des dizaines de millions de doses supplémentaires de son vaccin COVID-19.

►Les cas de coronavirus ont diminué au cours des dernières semaines dans certains États du Midwest, notamment l’Iowa, le Michigan, le Minnesota et le Nebraska. Les hospitalisations et les décès, cependant, sont toujours en hausse en raison d’une poussée antérieure de cas positifs au COVID-19.

►Les essais de vaccin COVID-19 rapportent des cas de brève paralysie faciale: Quatre personnes participant aux essais Pfizer-BioNTech et trois personnes participant aux essais Moderna ont développé la paralysie de Bell, une maladie qui provoque une faiblesse temporaire ou une paralysie des muscles faciaux. Bien que cela puisse sembler effrayant, les experts disent que la paralysie de Bell est plus courante et moins grave que les gens ne le pensent. En savoir plus ici.

Pfizer confronté à des problèmes de fabrication de vaccins; Un responsable OWS défend de ne pas contracter plus tôt pour plus

Les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​ont adressé mercredi un rapport dans le New York Times selon lequel l’administration Trump n’avait pas obtenu plus de doses du vaccin Pfizer COVID-19 lorsque l’option leur était offerte.

«Cela n’aurait aucun sens de précommander plus d’un fabricant de vaccins que de tout autre avant de savoir qu’un vaccin fonctionne», a déclaré Moncef Slaoui, qui dirige l’opération Warp Speed.

Pendant ce temps, Pfizer a manqué environ la moitié de ce que la société s’attendait à produire cette année, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

Azar a déclaré que Pfizer travaillait à « sa capacité maximale » pour livrer les 100 millions de doses qu’il avait sous contrat pour fournir aux États-Unis, et que le gouvernement cherchait à étendre le contrat au deuxième trimestre.

La relation du gouvernement avec Pfizer est contractuellement différente de celle avec les autres fabricants de vaccins, a déclaré Azar.

« Sur les cinq autres (fabricants de vaccins), nous sommes plus intimement engagés dans le soutien au développement et à la fabrication de leur produit sur une base continue, alors que la relation avec Pfizer voulue avec Operation Warp Speed ​​était l’achat garanti de vaccin si approuvé par la FDA », a déclaré Azar. « Cela signifie qu’à ce jour, nous avons eu moins de visibilité sur leurs processus de fabrication, leur capacité de fabrication, leurs emplacements et ses approvisionnements, les problèmes de matières premières, (et) la gestion de la chaîne d’approvisionnement que nous faisons avec, par exemple, un Moderna ou un AstraZeneca ou a Johnson & Johnson. «

886 livraisons de vaccins supplémentaires jeudi avec 2 millions de doses la semaine prochaine, selon des responsables

Le déploiement des premières doses du vaccin COVID-19 s’est déroulé sans heurts, avec peu de hoquet, et 2 millions d’autres devraient être livrés la semaine prochaine, ont déclaré les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement dans une mise à jour mercredi.

«C’est une semaine mémorable», a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar. « Avoir un vaccin à 94% et plus, sûr et efficace, approuvé dans les 11 mois suivant l’arrivée d’un nouvel agent pathogène sur nos côtes, distribué par millions pour protéger nos travailleurs de la santé et protéger nos citoyens les plus vulnérables. jours, nous espérons qu’avec un autre vaccin sûr et efficace à 94% et plus ajouté à notre arsenal, avec des dizaines de millions de doses, des centaines de millions de doses à venir dans les mois à venir, c’est vraiment quelque chose d’historique. «

Jeudi, 886 livraisons supplémentaires seront effectuées à travers les États-Unis alors que le pays poursuit « une cadence régulière de livraisons de vaccins au peuple américain », a déclaré le général Gus Perna, qui dirige la logistique des efforts de distribution des vaccins. .

Dès vendredi dans l’Ohio et dans le Connecticut, les résidents des établissements de soins de longue durée commenceront également les vaccinations, a déclaré Perna. Les efforts dans les centres de soins de longue durée, qui abritent certains des Américains les plus vulnérables, s’étendront à plus de 1 100 établissements d’ici lundi, puis augmenteront de milliers par jour à partir de là, a-t-il ajouté.

Perna a également décrit les efforts visant à accroître la distribution du vaccin dans les pharmacies à travers le pays, avec 19 chaînes en partenariat avec les Centers for Disease Control and Prevention. Grâce à ces partenariats, Perna a déclaré qu’il s’attend à un déploiement progressif à partir de la mi-janvier qui couvrira 37 000 installations de brique et de mortier.

Perna a déclaré qu’il y avait quatre plateaux de vaccins, deux en Californie et deux en Alabama, qui sont tombés en dessous des températures de stockage requises lors du transport. Perna a déclaré que les responsables du centre de commandement étaient en mesure d’identifier ces plateaux immédiatement et qu’ils n’avaient jamais quitté les camions. Les doses ont été renvoyées à Pfizer, qui, avec la FDA, déterminera si elles sont toujours sûres et efficaces.

Premiers vaccins administrés à Hawaï, Nation Navajo

Le Dr Lester Morehead, hospitaliste de l’unité COVID-19 du Queen’s Medical Center, a été «honoré» d’être la première personne à Hawaï à recevoir le vaccin contre le coronavirus Pfizer mardi, a rapporté le Honolulu Star-Advertiser. «Ma plus grande crainte est que les gens n’obtiennent pas le vaccin», dit-il.

Ronald Begay était l’un des les premiers travailleurs de la santé de la nation Navajo à recevoir le vaccin Pfizer COVID-19 lundi au centre de santé complet de Chinle. Les responsables du service de santé indien de la région de Navajo ont distribué 3 900 doses de vaccin à plusieurs établissements de santé.

Plus de jeunes adultes sont morts pendant la pandémie que prévu, selon une étude

Alors que beaucoup pensent que le COVID-19 est une maladie qui ne tue que les personnes âgées, une étude a révélé que le virus contribuait également à la mortalité excessive chez les adultes âgés de 25 à 44 ans.

Des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital ont découvert que 76 000 Américains de cette tranche d’âge sont décédés de mars à juillet, soit près de 12 000 de plus que prévu sur la base des tendances saisonnières antérieures, selon la lettre de recherche publiée mercredi dans JAMA.

En moyenne, environ 38% de ces décès ont été attribués directement au COVID-19. Dans certaines régions comme New York et New Jersey, environ 80% des décès excédentaires ont été attribués à la maladie.

Dans certaines régions qui ont connu des poussées importantes, les décès dus au COVID-19 «ont égalé ou dépassé le nombre de décès causés par des surdoses non intentionnelles d’opioïdes en 2018», a déclaré le Dr Jeremy Faust, auteur principal et médecin urgentiste au Brigham and Women’s Hospital.

«Dans ces régions, le COVID-19 semble avoir temporairement rivalisé ou dépassé la principale cause de décès habituelle chez les adultes américains âgés de 25 à 44 ans.»

– Adrianna Rodriguez

La FDA autorise le premier test COVID-19 à domicile en vente libre

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé mardi le premier test COVID-19 à domicile du pays qui ne nécessite pas la prescription d’un laboratoire ou d’un fournisseur médical. Le test, réalisé par Ellume, basé en Australie, peut donner des résultats en environ 15 minutes et coûtera environ 30 $.

La FDA a autorisé les tests Ellume pour les personnes de 2 ans et plus, avec ou sans symptômes. Le test rapide d’antigène d’Ellume comprend un écouvillon nasal permettant aux utilisateurs de prélever un échantillon et de le placer dans une cartouche. Une application pour smartphone indique aux consommateurs comment utiliser le test et affiche les résultats. Il permet de partager les résultats avec un prestataire de santé.

La société australienne, qui a signé un contrat de 30 millions de dollars des National Institutes of Health pour développer le test, a annoncé qu’elle livrerait 20 millions de tests à domicile aux États-Unis jusqu’en juin 2021.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que le test à domicile d’Ellume était « une avancée majeure pour l’accès sans cesse croissant des Américains à des options de test COVID-19 pratiques ».

– Ken Alltucker

Les anciens membres du CDC ont décrit la « maîtrise totale » de l’administration Trump sur la science des agences

Deux jeunes anciens membres politiques républicains des Centers for Disease Control and Prevention ont décrit dans les entretiens du New York Times comment l’administration Trump s’est mêlée de la science de l’agence et a corrodé la confiance dans l’institution autrefois apolitique de la santé publique.

« Tout le monde veut décrire le jour où l’interrupteur d’éclairage s’est basculé et le CDC a été mis sur la touche. Cela ne s’est pas passé de cette façon », a déclaré Kyle McGowan, ancien chef de cabinet du CDC, au Times. « C’était plus comme une main qui saisit quelque chose. , et il se ferme lentement, se ferme, se ferme, se ferme jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que, au milieu de l’été, il a une maîtrise complète de tout au CDC. «

McGowan et l’ancienne chef de cabinet adjointe Amanda Campbell, qui ont toutes deux quitté le CDC en août, ont décrit des épisodes de la Maison Blanche de Trump injectant à la politique les conseils de l’agence, les briefings et les rapports hebdomadaires sur la morbidité et la mortalité, une publication de santé publique réputée.

« Ce n’est que lorsque quelque chose a été dans le MMWR qui était en contradiction avec le message que la Maison Blanche et le HHS essayaient de mettre en avant qu’ils ont été examinés », a déclaré Campbell au Times.

