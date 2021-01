USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 371000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour concernant le coronavirus, y compris qui reçoit les vaccins de Pfizer et Moderna, ainsi que d’autres actualités du réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Environ 1 Américain sur 15 avait été testé positif au coronavirus samedi soir, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont dépassé plus de 22 millions de cas samedi. En Californie, les responsables de la santé ont signalé un total record de 695 décès en une journée, autant d’hôpitaux sous pression sous une charge de travail sans précédent.

► La prise d’assaut mercredi du Capitole américain sera probablement un « événement de surtension » pour le coronavirus, a déclaré le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention. Il a déclaré à McClatchy dans une interview qu’il était inquiet parce que des milliers de personnes ne portaient pas de masque et ont depuis quitté Washington pour différentes régions du pays.

► New York compte désormais quatre cas confirmés d’une souche plus contagieuse de COVID-19 originaire du Royaume-Uni, avec trois nouveaux cas annoncés samedi, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo. La nouvelle souche a été identifiée dans au moins huit États et 33 pays. Détails ici.

►La reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, ont reçu leurs vaccins contre le COVID-19, ont déclaré samedi des responsables royaux. Ils rejoignent les quelque 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne qui ont reçu une première dose de vaccin.

► La flambée actuelle de cas en Amérique a conduit à des décès généralisés dans toute l’Amérique. Au cours du mois dernier, 31 États et près de 1 200 comtés ont signalé leurs pires décès hebdomadaires de toute la pandémie.

► L’administration Biden a annoncé vendredi son intention de libérer les vaccins COVID-19 disponibles au lieu de retenir les deuxièmes doses, ce que l’administration Trump a fait pour garantir que les gens puissent obtenir un deuxième vaccin.

► Le troisième plus grand district scolaire du pays, les écoles publiques de Chicago, accueillera certains élèves dans les salles de classe lundi pour la première fois depuis mars. Mais cette semaine, seule la moitié environ du personnel scolaire tenu de se présenter aux bâtiments s’est effectivement présentée.

► Une étude du CDC, publiée vendredi dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité de l’agence, a révélé que les comtés américains possédant de grands collèges ou universités qui organisaient des cours en personne ont enregistré une augmentation de 56% des cas de COVID-19. Les données soutiennent une analyse USA TODAY qui a révélé que les étudiants ont alimenté les 19 flambées les plus chaudes aux États-Unis au cours du semestre d’automne.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 22 millions de cas confirmés de coronavirus et 371600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 89,3 millions de cas et 1,92 million de décès.

Un virus revendique un membre des célèbres aviateurs de Tuskegee

L’un des célèbres aviateurs de Tuskegee – les premiers pilotes noirs de l’armée américaine ségréguée et parmi les pilotes de chasse les plus respectés de la Seconde Guerre mondiale – est décédé des complications du coronavirus, a-t-on annoncé vendredi.

Theodore Lumpkin Jr. était à quelques jours de son 101e anniversaire.

Lumpkin, originaire de Los Angeles, est décédé le 26 décembre, selon un communiqué du Los Angeles City College, auquel il a assisté de 1938 à 1940.

Lumpkin a été repêché en 1942 et affecté au 100e Escadron de chasse à Tuskegee, Alabama. Les aviateurs de Tuskegee ont escorté des bombardiers en Europe. Lumpkin n’était pas pilote parce que sa vue n’était pas assez bonne, mais il a servi en tant qu’officier du renseignement qui a informé les pilotes sur les missions, selon le Los Angeles Times, qui a confirmé sa mort par l’intermédiaire de son fils, Theodore Lumpkin III.

Nouvelles souches de COVID-19: faut-il s’inquiéter?

Deux variantes majeures du virus à l’origine du COVID-19 sont apparues ces dernières semaines, mais aucune n’est plus dangereuse que le virus qui circule depuis un an, disent les experts, et les vaccins disponibles devraient rester efficaces.

Les mutations virales sont préoccupantes car elles peuvent rendre inefficaces les tests, les traitements et les vaccins et modifier les propriétés d’une maladie, la rendant plus ou moins transmissible et dangereuse.

Les nouvelles variantes semblent repousser les plus anciennes, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si les changements affecteront l’évolution de la maladie ou les efforts pour la contenir. Jusqu’à présent, cependant, les nouvelles variantes ne semblent pas être une source de grande préoccupation.

En plus d’un an de circulation, le virus a muté à plusieurs reprises, mais seules ces deux variantes les plus récentes – l’une apparue en premier au Royaume-Uni et l’autre en Afrique du Sud – semblent faire une différence substantielle dans sa fonction.

Seule la souche britannique, connue sous le nom de B.1.1.7, a été détectée aux États-Unis, actuellement dans huit États, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Bien qu’il puisse se propager plus facilement et plus rapidement que d’autres variantes, l’agence affirme qu’il n’y a aucune preuve que cela rend les gens plus malades ou augmente le risque de décès. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

Les écoles publiques de Chicago rouvrent lundi, première fois depuis mars

Les écoles publiques de Chicago, le troisième plus grand district scolaire du pays, accueilleront certains élèves dans les salles de classe lundi pour la première fois depuis mars. Ce qui n’est pas clair: combien d’enseignants se présenteront.

Le Chicago Teachers Union a déclaré qu’il n’était pas suffisamment sûr de retourner au travail en personne. Cette semaine, seulement la moitié environ du personnel scolaire tenu de se présenter aux bâtiments s’est effectivement présentée.

« Nous devons rouvrir nos portes », a déclaré vendredi matin Janice Jackson, PDG de CPS. « Nous avons vu la fréquentation, les inscriptions et les notes chuter considérablement pendant l’apprentissage à distance. »

Jackson a déclaré que la ville avait résolu les problèmes de ventilation qui concernaient les enseignants et que les enseignants tenus de travailler en personne qui ne se présenteraient pas la semaine prochaine verraient leur salaire amputé.

On s’attend à ce qu’environ 6 000 élèves de la prématernelle et élèves ayant des besoins spéciaux reviennent lundi. Un autre 70000 élèves de la maternelle à la huitième année devrait revenir le 1er février.

Le taux de tests COVID-19 positifs au cours des sept derniers jours est de 10,8%, une augmentation par rapport à la semaine précédente, mais un responsable de la santé de la ville de Chicago a déclaré que le taux d’infections était loin de son sommet de novembre.

– Erin Richards

Les États-Unis dépassent pour la première fois 4000 décès quotidiens dus au coronavirus

L’épidémie américaine de COVID-19 a atteint jeudi un taux autrefois impensable, avec plus de 4000 personnes déclarées mortes en une seule journée, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Les décès en une semaine ont atteint 20 879, battant le record établi un jour plus tôt. À ce rythme, un Américain meurt toutes les 29 secondes.

La flambée hivernale des cas en Amérique a entraîné des décès généralisés dans toute l’Amérique. Au cours du mois dernier, 31 États et près de 1 200 comtés ont signalé leurs pires décès hebdomadaires de toute la pandémie.

Depuis lundi seulement, les États-Unis ont enregistré 13 500 morts – plus que Pearl Harbor, le jour J, le 11 septembre et le tremblement de terre de 1906 à San Francisco réunis.

Dans l’ensemble, le fléau a fait plus de 368 000 morts aux États-Unis et causé près de 22 millions d’infections confirmées. Au moins 5,9 millions d’Américains ont reçu leur première injection du vaccin COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention. L’objectif est de vacciner des centaines de millions de personnes.

– Mike Stucka

Contribuer: The Associated Press